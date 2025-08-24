कोरबा: देश की कोयला राजधानी में शुमार कोरबा में सड़कों की दुर्दशा है. यहां के कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा-इमलीछापर की सड़क लंबे समय से बदहाल और जर्जर है. लंबे समय से ये सड़क इस क्षेत्र के लोगों के लिए नासूर बनी हुई है. फोरलेन का काम 80 से 90 फ़ीसदी पूरा हो चुका है, लेकिन जो 10 से 20 % काम ओवर ब्रिज की निर्माण की वजह से अटका है. वह लोगों की परेशानी की वजह बना हुआ है. बरसात के मौसम में सड़क पर गड्ढे बन गए हैं. जिसमें पानी भर रहा है. सड़क बिल्कुल तालाब जैसा दिखता है.

सड़क के लिए व्यापारियों का सब्र टूटा: इस सड़क के निर्माण को लेकर व्यापारियों का सब्र टूट गया. रविवार को इस इलाके के व्यापारी अर्धनग्न होकर गड्ढे में उतर गए. गड्ढे में जमा हुए गंदे पानी से व्यापारियों ने बीच सड़क स्नान किया और सरकार के विरोध में नारे लगाये. उन्होंने कहा कि वह सड़क की खस्ता हालत से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं.

कोरबा में व्यापारियों ने सड़क पर किया स्नान (ETV BHARAT)

"स्थिति नहीं सुधरी तो करेंगे उग्र आंदोलन": व्यापारियों ने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं होता, जब यहां दुर्घटना ना होती हो या जाम न लगता हो. व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है, आम लोगों का आवागमन भी बुरी तरह से बाधित है, इसके कारण ही आज उन्हें गड्ढे में उतरकर गंदे पानी से नहाना पड़ा. व्यापारियों ने कहा है कि यह सांकेतिक प्रदर्शन है, स्थिति जल्द नहीं बदली तो अब वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे.

सड़क पर नहाते व्यापारी (ETV BHARAT)

व्यापारियों ने सड़क पर स्नान कर जताई पीड़ा: खराब सड़क की वजह से विकासनगर, इमलीछापर कुसमुंडा के व्यापारियों ने गुस्से में आकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की अगुवाई व्यापारिक संघ के अध्यक्ष अशोक राठौर कर रहे थे. इस दौरान स्थानीय व्यापारी सड़क पर जल भराव वाले स्थान पर बाल्टी और मग लेकर पहुंचे. जहां इकट्ठा गंदे पानी से वह न सिर्फ नहाए बल्कि साबुन भी लगाया. इस तरह उन्होंने अपना विरोध जताया.

बीते लगभग 2 साल से सड़क की बदहाली से हम सब परेशान हैं. बारिश शुरू होते ही यहां लगभग 100 मीटर की दूरी तक सड़क में पानी भर जाता है. ऐसा लगता है मानो यह सड़क नहीं कोई तालाब हो- अशोक राठौर, अध्यक्ष, व्यापारिक संघ कोरबा

सड़क खराब हो गई, टूट गई है. व्यापारियों का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है. कॉलोनीवासी और कामकाजी लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसलिए आज हमने शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराने के लिए सड़क पर जमा गंदे पानी से नहाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है- आदित्य जयसवाल, व्यापारी

कुसमुंडा इमलीछापर सड़क की दुर्दशा (ETV BHARAT)

ओवरब्रिज का काम बंद, सर्विस रोड भी खराब : कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र के लोग बीते एक दशक से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं. यहां फोरलेन सड़क का निर्माण का कार्य हुआ लेकिन इमलीछापर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का काम बंद पड़ जाने की वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

विकास नगर कुसमुंडा फोरलेन में एक स्थान पर तो लगभग 100 मीटर तक जल भराव की स्थिति है. व्यापारियों के साइड वाली सड़क पूरी तरह खत्म हो गई है. इसके अलावा सर्विस रोड लंबी दूरी तक बेहद खराब और जर्जर है. यहां सड़क पर पानी जमा रहता है. इस सड़क पर केवल बड़े बड़े गड्ढे दिखाई पड़ते हैं. इमलीछापर चौक, चर्च कॉम्प्लेक्स के पास व्यापारियों की दुकानों के सामने सड़क पर तालाब की तरह बने गड्ढों से लोग बेहद परेशान हैं.