एमसीबी में सरकारी जमीन घोटाला, जनकपुर पुलिस ने कोरबा तहसीलदार को उठाया ! - KORBA TEHSILDAR DETAINED

कोरबा तहसीलदार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 10, 2025 at 6:56 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 7:33 AM IST 2 Min Read

कोरबा: एमसीबी जिले में सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री के पुराने मामले में कार्रवाई के सिलसिले में बुधवार को जनकपुर थाने की पुलिस कोरबा पहुंची. इस टीम ने कोरबा तहसीलदार सत्यजीत राय को हिरासत में लिया और जनकपुर ले गई. इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. ऐसे बेहद कम अवसर आते हैं, जब तहसीलदार स्तर के राजस्व अधिकारी वह कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को किसी अन्य जिले की पुलिस पकड़ कर अपने साथ ले जाए. जमीन अफरा तफरी के पुराने मामले में की जा रही है कार्रवाई : पड़ोसी जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कुछ साल पहले सरकारी जमीन की अफरा-तफरी का मामला उजागर हुआ था. इस मामले में राजस्व अधिकारियों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था. उसी मामले में जनकपुर थाना से पुलिस टीम बुधवार को कोरबा शहर पहुंची थी. सिविल लाइन थाना पुलिस के सहयोग से जनकपुर पुलिस टीम कोरबा तहसील कार्यालय पहुंची. जहां तहसीलदार के पद पर पदस्थ सत्यपाल राय को टीम ने पकड़ा और अपने साथ हिरासत में ले गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की रात पुलिस टीम जनकपुर थाना पहुंच गई है. जनकपुर पुलिस के मुताबिक मामले में पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कोरबा तहसीलदार सत्यजीत राय (ETV Bharat Chhattisgarh) पुराने मामले में हिरासत में लिया : एमसीबी एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि सरकारी जमीन के खरीदी बिक्री के एक पुराने मामले में वर्तमान में कोरबा के तहसीलदार और तत्कालीन एमसीबी जिले में पदस्थ रहे सत्यजीत राय को हिरासत में लिया गया है. मामला जनकपुर थाना क्षेत्र का है. इस मामले में राय से पूछताछ की जा रही है.

Last Updated : April 10, 2025 at 7:33 AM IST