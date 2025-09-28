कोरबा गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, आरोपी निकला बीजेपी नेता, सोशल मीडिया पर किया था लॉरेंस विश्नोई का वीडियो अपलोड
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोपी के साथ मंत्री की फोटो शेयर कर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 8:09 AM IST
कोरबा: कटघोरा में प्रेमी जोड़े के भागने और कथित लव जिहाद से उपजे विवाद के बाद यूपी से भाड़े के शूटर बुलाकर गोली चलवाई गई. शनिवार को गोलीकांड के मास्टरमाइंड शक्ति को पुलिस ने रायपुर से पकड़ा. बीते बुधवार की रात हुए गोलीकांड के बाद से आरोपी शक्ति फरार था. जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में अब तक पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
कोरबा गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार: गोलीकांड का मास्टरमाइंड शक्ति और उसके सहयोगी बबलू से पूछताछ की जा रही है. जिससे और भी खुलासे होने की उम्मीद है. इस वारदात में और लोगों के नाम भी शामिल सकते हैं. शक्ति कोरबा जिले के बीजेपी के कोसाबाड़ी मंडल में पदाधिकारी है. जिसके सोशल मीडिया अकाउंट में लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो अपलोड है. शक्ति के पकड़े जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने सोशल मीडिया पर कोरबा के विधायक और कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन के साथ शक्ति की तस्वीर साझा की है. पोस्ट में लिखा है कि अब यह स्पष्ट है कि भाजपा अपराधियों को संरक्षण दे रही है.
कोलकाता में की थी शादी: इसके बाद से ही युवती कोर्ट के आदेश पर सखी केंद्र में रह रही है. युवती 4 महीने की गर्भवती है. कोरबा के कलेक्ट्रेट स्थित अपर कलेक्टर के न्यायालय ने शादी के आवेदन को निरस्त किया था. हिंदूवादी संगठनों ने इस शादी का विरोध किया था. कथित लव जिहाद का आरोप लगाया था. खारिज किए गए आवेदन के खिलाफ डीजे कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहा था. इसके बाद बीते बुधवार के रात को सिकंदर मेमन के निवास पर गोली चली थी. जिसका मास्टरमाइंड शक्ति को बताया गया, अब तक की जानकारी के अनुसार शक्ति ने इस पूरे घटना के जिम्मेदारी ली है और यह स्वीकार किया है कि उसने ही सुपारी देकर गोली चलाने के लिए एक युवक को यूपी से कोरबा बुलाया था. पुलिस की अंतिम जांच के बाद ही और भी जानकारी स्पष्ट होगी.
रायपुर से पकड़ा गया शक्ति: इस मामले में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ''मामले में अब तक कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. शक्ति को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है. उसके साथ सहयोगी बबलू भी गिरफ्तार हुआ है. सभी से पूछताछ की जा रही है. जिसके बाद और भी खुलासे हो सकते हैं''.