कोरबा गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, आरोपी निकला बीजेपी नेता, सोशल मीडिया पर किया था लॉरेंस विश्नोई का वीडियो अपलोड

कोरबा गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार: गोलीकांड का मास्टरमाइंड शक्ति और उसके सहयोगी बबलू से पूछताछ की जा रही है. जिससे और भी खुलासे होने की उम्मीद है. इस वारदात में और लोगों के नाम भी शामिल सकते हैं. शक्ति कोरबा जिले के बीजेपी के कोसाबाड़ी मंडल में पदाधिकारी है. जिसके सोशल मीडिया अकाउंट में लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो अपलोड है. शक्ति के पकड़े जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने सोशल मीडिया पर कोरबा के विधायक और कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन के साथ शक्ति की तस्वीर साझा की है. पोस्ट में लिखा है कि अब यह स्पष्ट है कि भाजपा अपराधियों को संरक्षण दे रही है.

कोरबा: कटघोरा में प्रेमी जोड़े के भागने और कथित लव जिहाद से उपजे विवाद के बाद यूपी से भाड़े के शूटर बुलाकर गोली चलवाई गई. शनिवार को गोलीकांड के मास्टरमाइंड शक्ति को पुलिस ने रायपुर से पकड़ा. बीते बुधवार की रात हुए गोलीकांड के बाद से आरोपी शक्ति फरार था. जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में अब तक पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गोलीकांड की घटना के बाद से ही पुलिस शक्ति को तलाश रही थी. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वारदात को अंजाम देने के बाद शक्ति मुंबई चला गया था. वहां से लौटकर वापस रायपुर आया और यही से पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार किया. पुलिस ने शक्ति को अपने मुखबिर तंत्र और तकनीक की मदद से गिरफ्तार किया है. शक्ति सिंह उर्फ शक्ति दास के साथ उसके सहयोगी बबलू को भी गिरफ्तार किया गया है. इनके अलावा गोलीकांड की घटना के बाद यूपी से सुपारी लेकर गोली चलाने वाले दुर्गेश पांडेय को पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया है. कोरबा शहर के मानिकपुर थाना क्षेत्र के निवासी हर्ष और आशीष जांगड़े को भी इसी मामले में पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया था.इस घटना के बाद कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधा है. बैज ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है. तस्वीर में आरोपी को मंत्री के साथ दिखाया गया है. बैज ने लिखा है कि "मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन में अपराधियों को इतनी खुली छूट मिल चुकी है कि अब सुपारी किलिंग जैसी वारदातें आम हो गई हैं. छत्तीसगढ़ में बढ़ता गन कल्चर दरअसल भाजपा की ही देन है. कोरबा के कटघोरा ब्लॉक में हुए गोलीकांड का मास्टरमाइंड शक्ति सिंह उर्फ शक्ति दास, भाजपा का सदस्य निकला है, अब यह साफ हो गया है कि भाजपा अपराधियों को संरक्षण, पोषण और संवर्धन देने वाली पार्टी है". बैज ने इस पोस्ट के साथ शक्ति की तस्वीर साझा की है. जिसमें वह मंत्री लखन लाल देवांगन को गुलदस्ता भेंट कर रहा है.यह मामला कटघोरा के कासनिया मोड का है. इसी वर्ष के अप्रैल माह में एक साथ पढ़ने वाले प्रेमी युगल घर से भाग गए थे. जिन्होंने कोलकाता के एक मस्जिद में निकाह कर लिया. इसके 2 दिन बाद वापस लौटे, लड़की के बालिग होने के कारण पुलिस ने उसके मर्जी पूछी थी. लड़की ने लड़के के साथ रहने की इच्छा जताई थी. इसके बाद मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था. हाई कोर्ट ने कोलकाता में हुए शादी को अवैध करार दिया और शादी को और रजिस्टर्ड कराने का आदेश दिया.

कोलकाता में की थी शादी: इसके बाद से ही युवती कोर्ट के आदेश पर सखी केंद्र में रह रही है. युवती 4 महीने की गर्भवती है. कोरबा के कलेक्ट्रेट स्थित अपर कलेक्टर के न्यायालय ने शादी के आवेदन को निरस्त किया था. हिंदूवादी संगठनों ने इस शादी का विरोध किया था. कथित लव जिहाद का आरोप लगाया था. खारिज किए गए आवेदन के खिलाफ डीजे कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहा था. इसके बाद बीते बुधवार के रात को सिकंदर मेमन के निवास पर गोली चली थी. जिसका मास्टरमाइंड शक्ति को बताया गया, अब तक की जानकारी के अनुसार शक्ति ने इस पूरे घटना के जिम्मेदारी ली है और यह स्वीकार किया है कि उसने ही सुपारी देकर गोली चलाने के लिए एक युवक को यूपी से कोरबा बुलाया था. पुलिस की अंतिम जांच के बाद ही और भी जानकारी स्पष्ट होगी.



रायपुर से पकड़ा गया शक्ति: इस मामले में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ''मामले में अब तक कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. शक्ति को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है. उसके साथ सहयोगी बबलू भी गिरफ्तार हुआ है. सभी से पूछताछ की जा रही है. जिसके बाद और भी खुलासे हो सकते हैं''.