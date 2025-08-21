ETV Bharat / state

ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाया प्रोटीन पाउडर, डिलीवरी के बाद निकला मिलावटी आटा - FRAUD ON ONLINE SHOPPING

ऊर्जाधानी कोरबा में ऑनलाइन शॉपिंग साइट से खरीदारी एक शख्स को भारी पड़ गई.

FRAUD ON ONLINE SHOPPING SITES
ऑनलाइन शॉपिंग का खतरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2025 at 6:46 PM IST

2 Min Read

कोरबा: आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है. ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन लोगों को सुविधा तो दे रहा है, लेकिन कई बार यह मुसीबत भी बन रहा है. ऐसा ही एक मामला कोरबा के रविशंकर शुक्ल नगर से सामने आया है. यहां एक शख्स को मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से प्रोटीन पाउडर मंगाना भारी पड़ गया, इसकी जगह कस्टमर को मिलावटी आटे के सप्लाई की गई है. इसके बाद शिकायत कंपनी से की गई है.

प्रोटीन पाउडर की जगह थमा दिया आटा: रविशंकर शुक्ल नगर के निवासी उत्तम चंद्र गोयल ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर प्रोटीन पाउडर का ऑर्डर दिया था. जब प्रोडक्ट उनके पास पहुंचा और उन्होंने उसकी पैकिंग खोली, तो यह देखकर दंग रह गए कि अंदर प्रोटीन पाउडर के बजाय गेहूं और चावल का मिलावटी आटा था.

गोयल ने बताया कि उन्होंने इस धोखाधड़ी की शिकायत करने के बाद भी एक बार फिर से उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया ताकि वे इस जालसाजी को साबित कर सकें. जब उस कंपनी का डिलीवरी स्टाफ दोबारा सामान लेकर उनके घर पहुंचा, तो उत्तम चंद्र गोयल ने उनके सामने ही पैकेट खोला. आश्चर्यजनक रूप से इस बार भी पैकेट के अंदर वही मिलावटी आटा निकला.

मैं ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर काफी निराश हुआ. मैं लोगों को सलाह देता हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों से सामान मंगाने से बचें. क्योंकि ऐसे धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं- उत्तम चंद्र गोयल, पीड़ित

यह मामला एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है. हालांकि बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट वापसी के बाद अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, लेकिन कई बार भूलवश ऐसे मामले सामने आते हैं. उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सही उत्पाद की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कंपनियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठने लगी है.

बाइकर्स गैंग पर एक्शन: अंबिकापुर पुलिस ने बदमाशों को ऐसे दबोचा

डेबिट कार्ड के बिना UPI पिन कैसे सेट करें? जाने स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस

ऑनलाइन शॉपिंग में ठगे गए हैं तो यहां करें शिकायत, जल्द मिलेगा समाधान!

कोरबा: आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है. ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन लोगों को सुविधा तो दे रहा है, लेकिन कई बार यह मुसीबत भी बन रहा है. ऐसा ही एक मामला कोरबा के रविशंकर शुक्ल नगर से सामने आया है. यहां एक शख्स को मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से प्रोटीन पाउडर मंगाना भारी पड़ गया, इसकी जगह कस्टमर को मिलावटी आटे के सप्लाई की गई है. इसके बाद शिकायत कंपनी से की गई है.

प्रोटीन पाउडर की जगह थमा दिया आटा: रविशंकर शुक्ल नगर के निवासी उत्तम चंद्र गोयल ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर प्रोटीन पाउडर का ऑर्डर दिया था. जब प्रोडक्ट उनके पास पहुंचा और उन्होंने उसकी पैकिंग खोली, तो यह देखकर दंग रह गए कि अंदर प्रोटीन पाउडर के बजाय गेहूं और चावल का मिलावटी आटा था.

गोयल ने बताया कि उन्होंने इस धोखाधड़ी की शिकायत करने के बाद भी एक बार फिर से उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया ताकि वे इस जालसाजी को साबित कर सकें. जब उस कंपनी का डिलीवरी स्टाफ दोबारा सामान लेकर उनके घर पहुंचा, तो उत्तम चंद्र गोयल ने उनके सामने ही पैकेट खोला. आश्चर्यजनक रूप से इस बार भी पैकेट के अंदर वही मिलावटी आटा निकला.

मैं ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर काफी निराश हुआ. मैं लोगों को सलाह देता हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों से सामान मंगाने से बचें. क्योंकि ऐसे धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं- उत्तम चंद्र गोयल, पीड़ित

यह मामला एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है. हालांकि बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट वापसी के बाद अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, लेकिन कई बार भूलवश ऐसे मामले सामने आते हैं. उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सही उत्पाद की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कंपनियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठने लगी है.

बाइकर्स गैंग पर एक्शन: अंबिकापुर पुलिस ने बदमाशों को ऐसे दबोचा

डेबिट कार्ड के बिना UPI पिन कैसे सेट करें? जाने स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस

ऑनलाइन शॉपिंग में ठगे गए हैं तो यहां करें शिकायत, जल्द मिलेगा समाधान!

For All Latest Updates

TAGGED:

KORBA RESIDENTS WORRIEDONLINE SHOPPING SITESPROTEIN POWDER ADULTERATEDऑनलाइन शॉपिंग के खतरेFRAUD ON ONLINE SHOPPING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.