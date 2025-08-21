कोरबा: आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है. ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन लोगों को सुविधा तो दे रहा है, लेकिन कई बार यह मुसीबत भी बन रहा है. ऐसा ही एक मामला कोरबा के रविशंकर शुक्ल नगर से सामने आया है. यहां एक शख्स को मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से प्रोटीन पाउडर मंगाना भारी पड़ गया, इसकी जगह कस्टमर को मिलावटी आटे के सप्लाई की गई है. इसके बाद शिकायत कंपनी से की गई है.

प्रोटीन पाउडर की जगह थमा दिया आटा: रविशंकर शुक्ल नगर के निवासी उत्तम चंद्र गोयल ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर प्रोटीन पाउडर का ऑर्डर दिया था. जब प्रोडक्ट उनके पास पहुंचा और उन्होंने उसकी पैकिंग खोली, तो यह देखकर दंग रह गए कि अंदर प्रोटीन पाउडर के बजाय गेहूं और चावल का मिलावटी आटा था.

गोयल ने बताया कि उन्होंने इस धोखाधड़ी की शिकायत करने के बाद भी एक बार फिर से उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया ताकि वे इस जालसाजी को साबित कर सकें. जब उस कंपनी का डिलीवरी स्टाफ दोबारा सामान लेकर उनके घर पहुंचा, तो उत्तम चंद्र गोयल ने उनके सामने ही पैकेट खोला. आश्चर्यजनक रूप से इस बार भी पैकेट के अंदर वही मिलावटी आटा निकला.

मैं ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर काफी निराश हुआ. मैं लोगों को सलाह देता हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों से सामान मंगाने से बचें. क्योंकि ऐसे धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं- उत्तम चंद्र गोयल, पीड़ित

यह मामला एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है. हालांकि बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट वापसी के बाद अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, लेकिन कई बार भूलवश ऐसे मामले सामने आते हैं. उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सही उत्पाद की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कंपनियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठने लगी है.