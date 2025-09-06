कोरबा पुलिस परिवार के 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत

ETV Bharat / state

पोखर में डूबने से मौत : प्राथमिक तौर पर यह जानकारी सामने आई है कि शुक्रवार शाम बच्चे साइकिल चलाते चलाते रिसदी से लालघाट के बीच पोखर के पास पहुंचे. जहां गणपति विसर्जन का दौर चल रहा है. लोग यहां लगातार गणपति प्रतिमा लेकर पहुंच रहे हैं. इसी दौरान पोखर में नहाने उतरे तीनों बच्चे डूब गए. इन्हें बचाने की कोशिश की गई. खबर है कि डायल 112 वाहन भी मौके पर पहुंचा था. स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, जब तक इन्हें बाहर निकाला गया, तब तक बच्चों की हालत काफी नाजुक हो चुकी थी. देर शाम सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टर ने जांच के बाद तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

कोरबा: जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई है. बताया गया कि सभी बच्चे घर से दोपहर 3 से चार बजे के बीच खेलने जाने की बात कहकर साइकिल से घर से निकले थे. लेकिन देर शाम तक यह दुखद घटना सुनने को मिली.

कोरबा पुलिस परिवार के तीन बच्चों की डूबने से मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरबा पुलिस परिवार के बच्चे: यह सभी बच्चे जिले के पुलिस लाइन में निवासरत पुलिस परिवार के बच्चे हैं. घटना के बाद पुलिस महकमे में मातम पसर गया है. देर शाम को जैसे ही सूचना सार्वजनिक हुई, एसपी सिद्धार्थ तिवारी भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे. जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके माता-पिता पुलिस विभाग में हवलदार और आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं. इस घटना के सामने आने के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. पुलिस आगे की वैधानिक कार्यवाही कर रही है.

मृत बच्चों की उम्र 9 से 13 साल (ETV Bharat Chhattisgarh)

इन बच्चों की हुई मौत: पुलिस लाइन कॉलोनी के बच्चे युवराज सिंह ठाकुर(9 वर्ष) पिता राजेश्वर ठाकुर, आकाश लकड़ा(13 वर्ष) पिता जोसेज लकड़ा, प्रिंस जगत(12 वर्ष) माता सीमा जगत(आरक्षक).

कोरबा एसपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस लाइन में निवासरत पुलिस परिवार के तीन बच्चे तालाब में नहाने गए थे. यह तालाब रिसदी से लालघाट के बीच पोखरी मौजूद है. जहां बच्चे नहाने के लिए गए. जहां डूबने से तीनों बच्चों की मौत हुई है. सभी के बॉडी को रिकवर कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है- सिद्धार्थ तिवारी, एसपी कोरबा

पुलिस महकमे में पसरा मातम : इस घटना से पुलिस लाइन में मातम पसर गया है. घटना में मृत दो बच्चों के पिता पुलिस में है. जबकि एक बच्चे की माता पुलिस विभाग में पदस्थ हैं. घटना के तुरंत बाद पुलिस लाइन से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक पुलिसकर्मियों की भीड़ जुट गई. सभी एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे, मौके पर पहुंचे एसपी ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि पुलिस महकमे के लिए कठिन समय है.