कोरबा: सोमवार को सरकारी अस्पताल खुले, अस्पतालों में भीड़ थी लेकिन एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. हड़ताल के पहले ही दिन सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधा चरमरा गई. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी. छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारी व कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सुबह 11 बजे घंटाघर चौक पर इकट्ठे हुए. मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन शाम तक जारी रहा.

सरकारी अस्पताल में इस तरह का कार्य करते हैं एनएचएम कर्मचारी : एनएचएम के संविदा पर कार्यरत डॉक्टर, नर्स स्टॉफ, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, काउंसलर, आरएमए, एएनएम सहित 700 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे. इससे कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य केंद्र) में ताला लटका रहा, तो कई स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुले. इसकी वजह से मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिला और उन्हें लंबी दूरी तय कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा और नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना पड़ा. इससे दिन चढ़ने के साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई. दोपहर लगभग 12 बजे ओपीडी पर्ची काउंटर के सामने मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी. ओपीडी पर्ची के लिए मरीज और परिजनों को लंबी कतार में खड़े होकर एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर पर्ची मिली.

700 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

डॉक्टरों की कुर्सियां खाली : मेडिकल कॉलेज अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट विभाग में डॉक्टरों की कुर्सियां खाली रही. डॉक्टर हड़ताल पर रहे. इसकी वजह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा. इसके अलावा सेंट्रल लैब में भी ब्लड, शुगर, यूरिन सहित विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए मरीजों की भीड़ रही. मरीज लैब के बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे.

कोरबा एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन : संघ के पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा के एनएचएम कर्मचारियों की संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों पर पहल नहीं कर रही है. इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है. सरकार संघ की मांग को जब तक पूरा नहीं करेगी. तब तक कर्मचारियों का हड़ताल जारी रहेगा. मंगलवार को कर्मचारी अंधकार मय संविदा जीवन की थीम पर काली पट्टी लगाकर धरना प्रदर्शन करेंगे.