प्यार साबित करने युवक ने गटक लिया जहर! मौत के बाद परिजनों का लड़की के माता पिता पर आरोप

कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र के गांव देवपहरी का मामला है.

KORBA
युवक ने पिया जहर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2025 at 7:26 AM IST

3 Min Read
कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तथाकथित तौर पर प्यार साबित करने के लिए जान देने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र के गांव देवपहरी के 19 साल के युवक कृष्ण कुमार पंडो की जहर सेवन के बाद संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है.

परिजनों का आरोप है कि युवक ने मौत के पहले उन्हें बताया था कि वह एक लड़की प्यार करता था. जिसके माता-पिता ने उसे फोन कर घर बुलाया और प्यार साबित करने के लिए जहर पीने की बात कही. उनकी बातों में आकर युवक ने जहर का सेवन कर लिया.

युवक ने पिया जहर, परिजनों का लड़की के माता पिता पर आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

परिजनों का इस तरह का है आरोप : मृत युवक कृष्ण कुमार पंडो की मौसी कस्तूरी पंडो का कहना है "कृष्ण मेरी दीदी का लड़का था. जो 25 सितंबर को मुझे रास्ते में मिला था, कहां से आ रहा है, यह पूछने पर उसने बताया कि "लड़की के माता-पिता ने मुझे फोन करके घर बुलाया था. लड़की के घर पहुंचने पर उसके माता-पिता ने कहा कि हमारी बेटी से कितना प्यार करते हो, यह साबित करने के लिए जहर पीकर दिखाओ. इसके बाद मैंने जहर का सेवन कर लिया".

कस्तूरी ने आगे बताया "इसके बाद मैं कृष्ण को लेकर घर आ गई. तबीयत बिगड़ने के बाद उसे हमने लेमरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया. जहां उसका इलाज चला, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ. जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया. यहां 8 अक्टूबर को उसने दम तोड़ दिया. कृष्ण ने ही मौत के पहले यह बताया था कि जहर पीने के बाद लड़की के घर वालों ने ही उसे पैदल आधे रास्ते तक छोड़ा था. लड़की और उसके माता-पिता सोनारी नाम के गांव में रहते हैं. इसी गांव में कृष्ण ने जहर का सेवन किया था.

KORBA NEWS
कोरबा के लेमरू क्षेत्र की घटना (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांच के बाद स्पष्ट होगी मौत की वजह : इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश सिंह ठाकुर ने बताया कि लेमरू थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है. इसमें 19 साल के एक युवक कृष्ण कुमार पंडो ने 25 सितंबर को जहर का सेवन किया था. जिसे 27 सितंबर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था. जिसने 8 अक्टूबर को दम तोड़ दिया है. परिजनों ने आरोप लगाया हैं, वह जांच का विषय है. हम युवक की मौत के करण और सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं. इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी."

