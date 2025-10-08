कोरबा की लखनी साहू को मिला राष्ट्रपति से पुरस्कार, माई भारत एनएसएस पुरस्कार से सम्मानित
इस उपलब्धि से न केवल कोरबा बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ राज्य गौरवान्वित हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2025 at 7:47 PM IST
कोरबा: शासकीय ईवीपीजी कॉलेज, कोरबा की पूर्व छात्रा और सक्रिय एनएसएस स्वयंसेविका लखनी साहू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है. लखनी साहू को माई भारत - राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) पुरस्कार मिला है. उन्हें पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान सहित शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में यह पुरस्कार मिला है.
पहली बार किसी कैडेट को मिला बड़ा सम्मान : कोरबा जिले के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब जिले की किसी स्वयंसेविका को राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है. इस उपलब्धि ने न केवल कोरबा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य गौरवान्वित हुआ है. लखनी को यह सफलता उनके परिश्रम, सामाजिक संवेदनशीलता और सेवा भावना के कारण मिला है. लखनी ने समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है. यह भी साबित किया है कि समर्पण और संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.
कुलपति ने दी शुभकामनाएं : इस अवसर पर अटल बिहारी विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य एडीएन बाजपेई, कुल सचिव डॉ तारणीश गौतम सहित कार्यक्रम समन्वयक डॉ मनोज सिन्हा ने लखनी को इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं. लखनी पुरस्कार प्राप्त करने के बाद फिलहाल दिल्ली से कोरबा नहीं पहुंची हैं. उनके पहुंचने पर स्वागत की भी तैयारी की जा रही है.