कोरबा: केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार बनने के बाद अभियान चलाकर जिन जनधन खातों को खोला गया था उनमें से 50 फीसदी से अधिक खाते इनएक्टिव या बंद हो चुके हैं. इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय से सख्त आदेश है, कि इन खातों को जल्द से जल्द चालू कराया जाए.
बंद खातों की लिस्टिंग: हाल ही में RBI, रायपुर के जनरल मैनेजर कोरबा प्रवास पर थे. उन्होंने बैंक की ओर से आयोजित शिविर में मौके से ही 50-60 खातों को चालू करवाया था और इन बंद खातों पर गहरी चिंता जताई थी. अब जिले के सभी बैंक इन बंद खातों की लिस्टिंग कर इन्हें फिर से चालू करने के प्रयास में हैं.
करीब 4 लाख खाते बंद: इन बंद पड़े खातों को फिर से फंक्शनल करना बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती है. अकेले कोरबा जिले में लगभग 4 लाख खाते बंद हो चुके हैं. ज्यादातर जनधन खाते ऐसे हैं जिनमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, फिर चाहे वह महतारी वंदन हो या फिर किसान सम्मन निधि इनकी रकम डीबीटी के माध्यम से डिपॉजिट होती है.
हितग्राहियों को होगा नुकसान: यदि यह खाते बंद हुए तो हितग्राहियों को बड़ा नुकसान होगा, उन्हें ठीक समय पर राशि नहीं मिलेगी. तो हितग्राहियों तक योजना की राशि पहुंचाने में सरकार नाकाम रहेगी.
10 साल में करना होता है KYC: जनधन खातों के बंद होने के पीछे बड़ा कारण है, इनकी KYC नहीं कराया जाना. बैंकिंग नियमों के अनुसार किसी बैंक खाते का 10 साल में कम से कम एक बार KYC किया जाना चाहिए.
कई ग्रामीणों ने नहीं कराई KYC: केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में बनी थी, और इसके बाद ही वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को भी जनधन खातों के जरिए बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया था. इसे अब 10 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन ग्रामीणों ने इनकी KYC नहीं करवाई है. एक ही परिवार में दो से तीन जनधन खाते खुलवा लिए थे वह भी वर्तमान में बंद हो चुके हैं.
खातों को एक्टिव करने पर फोकस: हालांकि कई बैंक खाते ऐसे भी हैं, जिनमें सरकारी योजनायों की राशि हस्तांतरित की जाती है. जनधन खातों के अलावा भी अन्य खातों में रकम भेजी जा रही हैं. लेकिन जनधन खाता योजना केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप और महत्वाकांक्षी योजना थी. इन खातों को फिर से शुरू करने पर वित्त विभाग का खास फोकस है.
जानिए खातों से जुड़े कुछ आंकड़े
- जिले में कुल बैंक: 29
- जिले में कुल बैंक की शाखाएं- 134
- कुल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट : 686
- कुल जनधन खाता: 7 लाख 89 हजार 772
- कुल बंद हो चुके जनधन खाते: लगभग 4 लाख
- छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की कुल हितग्राही: 70 लाख
आसान नहीं इन खातों को फिर से चालू करना: जिले में सरकारी, निजी सभी को मिलाकर कुल 29 बैंक संचालित हैं. जिनकी 134 शाखाएं स्थापित हैं, इन बैंकों के कुल 686 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस भी हैं. जो रिमोट क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचते हैं.
अब बंद पड़े खातों को चालू करने के लिए न सिर्फ बैंकों को बल्कि बैंकों के बिजनेस कॉरस्पॉडेंस को भी जवाबदेही सौंपी गई है. लेकिन ग्रामीणों तक पहुंचना आसान नहीं है. ज्यादातर लोग दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं. जहां संसाधन बेहद सीमित हैं. बैंकों को कैंप लगाकर इन खातों के KYC करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से जनधन खातों में: सरकार की हितग्राही मूलक अनेक योजनाओं की राशि सीधे जनधन खातों में सरकार ट्रांसफर करती है. इसमें महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि, तेंदूपत्ता संग्रहण का बोनस, वृद्धा पेंशन, धान की बोनस राशि, किसानों के धान का समर्थन मूल्य से लेकर कई ऐसी छोटी बड़ी योजनाएं हैं.
वित्त मंत्रालय से मिले हैं निर्देश: इस विषय में लीड बैंक मैनेजर कृष्ण भगत कहते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से देश भर में इन खातों को फिर से चालू करने के निर्देश हैं. हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी खातों का KYC कर उन्हें एक्टिव करें.