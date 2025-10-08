कोरबा की जर्जर सड़कों पर लोगों का दर्द, कहा- नेता आते हैं हेलीकॉप्टर पर और जनता के लिए 13 फीट के गड्ढे वाले सड़क
कोरबावासियों ने कहा कि मंत्री जब जर्जर सड़क पर सफर करेंगे तो उन्हें जनता की पीड़ा समझ आएगी.
Published : October 8, 2025 at 10:36 PM IST
कोरबा: चांपा की ओर से शहर में प्रवेश करने वाले प्रवेश द्वार गौ माता चौक से लेकर उरगा तक की 9 किलोमीटर की सड़क इतनी जर्जर है कि यहां 13 फीट लंबे और 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं. लोग प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कोसते हुए सड़क पर सफर कर रहे हैं. लोगों का आक्रोश चरम पर है, एक दिन पहले यहां एक ऑटो पलट गई थी. जिसमें सवार सभी यात्री और ऑटो चालक गड्ढे के पानी में गिर गए थे. लोग कीचड़ से लथपथ हो गए.
ईटीवी भारत ने यहां से ग्राउंड रिपोर्ट कर लोगों से बातचीत की. लोगों का कहना है कि बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं, उन्हें इन सड़कों पर सफर करना चाहिए. तभी वह जनता की पीड़ा को समझ सकते हैं.
9 किलोमीटर की सड़क में गड्ढे ही गड्ढे : नगर पालिक निगम क्षेत्र में शामिल इमलीडुग्गू में गौमाता चौक का निर्माण किया गया. एक बड़ा प्रवेश द्वार शहर के भीतर प्रवेश करने के लिए बनाया गया है, आसपास गार्डन है. लेकिन इसकी खूबसूरती को बट्टा लगाते हैं. आसपास बड़े पैमाने पर पार्किंग में लगे ट्रक और जर्जर सड़क. इमलीडुग्गू से बरबसपुर तक की सड़क पहले नगर निगम की थी, लेकिन अब वह पीडब्ल्यूडी के अधीन चली गई है और बरबसपुर से उरगा तक की सड़क भी पीडब्ल्यूडी की है, यह पूरी सड़क एनएच को हस्तांतरित होनी है, लेकिन अभी प्रक्रिया अधूरी है.
फिलहाल इस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं. सड़क पूरी तरह से जर्जर है, गड्ढे इतने बड़े हैं कि एक ऑटो उसमें पूरी तरह से उतरने के बाद नहीं निकल पाता. लंबा जाम लग जाता है, पानी में लोग कीचड़ से सराबोर हो जाते हैं तो बरसात रुकते ही धूल से लोग परेशान रहते हैं. सड़क को सुधारने के लिए भी किसी तरह का कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है. वाहनों के अधिक दबाव के कारण यह सड़क गर्मी में ही खराब हो गई थी. लेकिन समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया. उसके बाद बरसात शुरू हो गई और सड़क की गिट्टी बजरी पूरी तरह से उखड़ गई, और आम लोगों की परेशानी बढ़ गई. तब से लेकर अब तक यह सड़क खराब है.
सभापति ने कहा डीएमएफ के 600 करोड़ रुपए अनाप-शनाप कार्य में खर्च लेकिन सड़क जर्जर : नगर पालिक निगम के सभापति नूतनसिंह ठाकुर ने सड़क की दुर्दशा को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा है. 7 दिन में मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य प्रवेश मार्गों की दुर्दशा एवं गड्ढों में गिरकर लोगों के घायल होने की घटनाओं को आंख मूंदकर नहीं देख सकते. कोरबा कलेक्टर से एक सप्ताह के भीतर इन प्रवेश मार्गों में स्थित जानलेवा गड्ढों की मरम्मत एवं नवनिर्माण के लिए उपाय करने का निवेदन किया, अन्यथा सड़कों की दुर्दशा पर आक्रोशित आम जनता के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी है.
लोगों ने कहा नेताओं को करना चाहिए जर्जर सड़क पर सफर : गौ माता चौक से चांपा की ओर जाने के लिए मुख्य मार्ग की दुर्दशा पर लोगों की नाराजगी साफ नजर आई.
मैं नियमित तौर पर सड़क से आवा गमन करता हूं, लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब है कि बरसात हो जाने पर समझ में ही नहीं आता कि गड्ढा कितना गहरा है. दुर्घटनाओं का डर बना रहता है. काफी परेशानी हो रही है-रामायण सिंह, राहगीर
कोरबा जिला प्रदेश भर में सबसे ज्यादा राजस्व देता है. करोड़ों रुपए का फंड है, लेकिन सड़क ऐसी है कि यहां ऑटो पलट जा रहा हैं. सड़के इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, यहां के कलेक्टर और आयुक्त को सबसे पहले सड़कों के गड्ढे भरने का काम करना चाहिए. बाकी सारे काम बाद में हो सकते हैं- सूरज टांडेकर, अधिवक्ता
पत्नी और बच्चों को दुपहिया वाहन पर बैठाकर सफर कर रहे जीवन ने कहा कि हम गरीब लोग हैं. चार पहिया वाहन से सफल नहीं कर सकते, दोपहिया वाहन पर ऐसे सड़क पर चलना बेहद खतरनाक है. सफर करने में बेहद परेशानी होती है. नियमित तौर पर यहां से आना-जाना लगा रहता है, सड़क में सुधार होना चाहिए. बल्कि जो नेता हेलीकॉप्टर पर चलते हैं, उन्हें इस सड़क से सफर करना चाहिए. तभी उन्हें जनता की पीड़ा समझ में आएगी.
जर्जर सड़क के पास एक गुमटी का संचालन करने वाले रामदयाल कहते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है, जब यहां ऑटो नहीं पलटता, कल ही तीन ऑटो पलट गए थे. हमने उन्हें उठाया, नियमित तौर पर हम बच्चों को यहां से सड़क पार करवाते हैं. ऑटो को उठाते हैं, लाखों लोग यहां से सफर करते हैं और रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं. ऑटो फंस जा रहे हैं. बच्चे गिर जा रहे हैं और लोग बेहद परेशानी में हैं. सड़क मजबूत नहीं है, मजबूत सड़क का निर्माण करना चाहिए. ताकि लोगों को अच्छी सड़क मिल सके.
600 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने वाले जिले की सड़कों का बुरा हाल: कोरबा जिले में खनिज न्यास मद से हर साल लगभग 600 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने के कारण शासन स्तर पर नगर निगम को राशि नहीं मिलता है. जिले की आधी आबादी नगर निगम में निवासरत है, लेकिन खनिज न्यास मद के अधिकांश राशि का उपयोग शहर के विकास में खर्च करने के बजाय दूरस्थ इलाकों में खर्च किया जा रहा है. अनुपयोगी भवनों और योजनाओ में करोड़ों रुपए बर्बाद किया जा रहा है, जबकि शहर के प्रवेश मार्गों की दुर्दशा से लोग रोजाना गड्डों में गिरकर घायल हो रहे है. गौमाता चौंक पर 3-4 बार स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया है.