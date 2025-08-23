कोरबा: शुक्रवार को सरकारी काम पूरी तरह से ठप रहा. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शासकीय सेवकों ने धरना प्रदर्शन किया. जिले का तानसेन चौक पर सभी विभागों के सेवारत अधिकारी, कर्मचारी एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की. वह 11 बिंदुओं पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने एक दिवसीय प्रदर्शन किया है. जिले के घंटाघर चौक में एनएचएम के कर्मी पहले ही हड़ताल कर रहे हैं. मितानिन भी हड़ताल पर चली गई हैं. स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ ही शुक्रवार को सभी तरह की सरकारी सेवाएं बाधित हुई. इसका असर शासकीय कामकाज पर भी पड़ा.
अधिकारी कर्मचारियों को कहना है "सरकार ने मोदी की गारंटी कहकर जो वादे किए थे, उसे पूरा किया जाना चाहिए. 2 साल बाद भी वादे अधूरे हैं. जिसके कारण विवश होकर हमें आंदोलन की राह पर आना पड़ रहा है."
सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर: कर्मचारियों, अधिकारियों की हड़ताल से खास तौर पर जिला मुख्यालय और तहसील कार्यालय बुरी तरह से प्रभावित रहे. यहां कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं आया, आम लोगों को जितने भी तरह के कार्यों की जरूर यहां पड़ती है. वह सभी नहीं हो पाए, लोग भटकते हुए भी दिखे. स्कूल से भी शिक्षक नदारद रहे. हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने यह भी कहा है कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के विषय में विचार किया जाएगा.
यह है प्रमुख मांग : अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने ज्ञापन सोकर 11 सूत्रीय मांगों का जिक्र किया. जिसमें मोदी की गारंटी के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों से किए गए वादों का जिक्र किया गया.
- कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देना
- 2019 से लंबित डीए एरियर के रूप में देना
- लिपिकों, सहायक शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की वेतन विसंगति को दूर करना
- पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना
- प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नति समयमान वेतनमान को लागू किया जाना
- अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू करने की मांग प्रमुख
प्रांतीय आह्वान पर कर रहे हैं आंदोलन : कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी तरुण सिंह राठौर ने बताया "11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. हमारी सबसे बड़ी मांग है कि प्रदेश में जो मोदी की गारंटी का वादा किया गया था. उसे पूरा किया जाए, हम लगातार विनय कर रहे हैं लेकिन सरकार ना तो हमें न बुला रही है ना ही हमारी मांगों पर कोई वार्ता हो रही है. हमारी मांग है कि महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की जाए. जनवरी महीने से हमें यह भत्ता दिया जाना चाहिए था. 8-10 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है. 2% डीए देने की भी फिलहाल केवल घोषणा हुई है, आदेश जारी नहीं हुआ है."
चुनाव के पहले किया था वादा, डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी : फेडरेशन के कार्यकारी संयोजक जगदीश खरे का कहना है "जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई नहीं थी, उसके पहले वादा किया गया था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाएं. 11 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज लगभग डेढ़ दो साल बीत जाने के बाद भी मांगों पर कोई गतिविधि होती नहीं दिख रही है. जिसके कारण हमें विवश होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है. हमें 2% महंगाई भत्ता देने का केवल घोषणा किया गया है, जबकि इसे हमें जनवरी माह से प्रदान किया जाना चाहिए. केंद्र ने जिस तिथि से घोषणा की है, उसी तिथि से हमें भत्ता दिया जाना चाहिए. जितने महीना का भत्ता हमें नहीं मिला है, उतना हमें एरियर के तौर पर प्रदान किया जाना चाहिए. यह सभी हमारी प्रमुख मांगे हैं, इसके अलावा जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं. उन्हें भी नियमित करने की हम मांग लगातार हम कर रहे हैं."
एनएचएम कर्मचारियों ने पीपीई किट पहन कर लगाया झाड़ू : इधर घंटाघर ओपन थिएटर में एनएचएम के कर्मचारी 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. रोज वह अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. खून से पत्र लिखने और हवन करके मंत्रियों का मुखौटा पहनने के बाद शुक्रवार को एनएचएम कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर सड़क पर झाड़ू लगाया और भीख मांगी.
एनएचएम कर्मचारियों का कहना है "हमें एक समय कोरोना योद्धा कहा गया था, आज हमें भीख मांगने पर विवश कर दिया जा रहा है. सरकार कहती है कि फंड नहीं है, बजट नहीं है. इसलिए हम भीख मांग कर फंड जुटा रहे हैं और इसे हम सरकार को भेजेंगे."
अस्पताल में मरीजों की दयनीय स्थिति पर कर्मचारियों को कहना है कि हम लगातार मरीजों के बारे में ही सोचते आ रहे हैं, लेकिन अब हम अपने बारे में सोच रहे हैं. हमारी जायज मांगों को पूरा किया जाना चाहिए.
मितानिन पहले ही हड़ताल पर : स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली मितानिन भी हड़ताल पर हैं. वह 7 अगस्त से हड़ताल पर हैं. एनएचएम के कर्मचारियों के साथ ही मितानिनों के हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं भी बुरी तरह से चरमरा गई है. खासतौर पर अंदरूनी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तरह से ताला लटका हुआ है. मरीज इधर-उधर भटक रहे हैं, मितानिनों और एनएचएम के कर्मचारियों को भी फोन किया जा रहा है. लेकिन वह सभी हड़ताल पर हैं. जिला मुख्यालय पर भार बढ़ गया है. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोज आने वाली ओपीडी 1200 से भी ज्यादा पहुंच गई है.