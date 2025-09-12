ETV Bharat / state

कोरबा आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले में जांच टीम गठित, DPO ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

कोरबा में 76 पदों पर आंगनबाड़ी में भर्ती हुई थी. इस केस में डीपीओ ने जांच के आदेश जारी किए हैं.

ANGANWADI RECRUITMENT SCAM
कोरबा की डीपीओ रेणु प्रकाश (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 5:38 PM IST

कोरबा: पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंदर महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी में भर्तियां हुई थी. इसमें घोटाले का मामला सामने आया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती घोटाला के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं. जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. कलेक्टर के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) रेणु प्रकाश ने 3 सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया है.

तीन दिन में जांच रिपोर्ट तलब: डीपीओ रेणु प्रकाश ने तीन दिन के अंदर इस केस में जांच रिपोर्ट की मांग की है. जांच के आदेश से परियोजना में हड़कंप पहुंच गया है. जांच पूरी हो जाने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया में अनियमित और अन्य शिकायतों की पुष्टि हो सकती है.

Korba Anganwadi recruitment
कोरबा आंगनबाड़ी भर्ती स्कैम (ETV BHARAT)

इन अधिकारियों को मिला जांच का जिम्मा: डीपीओ रेणु प्रकाश ने जिस जांच टीम का गठन किया है, उसमें गजेन्द्र देव सिंह, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कोरबा को शामिल किया गया है. इसके अलावा कीर्ति कुरियन जैन, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना को भी इस जांच टीम में रखा गया है. इस टीम में लक्ष्मीकांत यादव, सहायक ग्रेड-02, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी को जगह दी गई है.

जानिए क्या है पूरा मामला ?: जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश ने जांच टीम गठित कर कहा है कि तीन दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन उनके समक्ष पेश करें. महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा अंतर्गत एकीकृत बाल परियोजना चोटिया में प्रभारी परियोजना अधिकारी के रूप में मनोज अग्रवाल सेवारत हैं. 2 वर्ष पूर्व चोटिया परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के 76 पद के लिए विभाग ने भर्ती विज्ञापन जारी किया था. 2 साल बीतने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई.

Korba Women and Child Development Department
कोरबा महिला एवं बाल विकास विभाग (ETV BHARAT)

पंचायत चुनाव के बाद हो रही थी जांच की मांग: इस बीच त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जनपद पंचायत पोड़ी-उपरोड़ा में नई बॉडी का गठन हो गया. नई बॉडी बनने के बाद पहली सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई. जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित हुए.

जनपद अध्यक्ष माधुरी तंवर की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई. बैठक में महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष पूजा दुबे ने आंगनबाड़ी भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रभारी परियोजना अधिकारी मनोज अग्रवाल को तत्काल हटाकर गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की. जिला पंचायत अध्यक्ष डा. पवन सिंह, जनपद अध्यक्ष माधुरी तंवर ने मामले को गंभीर बताया और मनोज अग्रवाल के खिलाफ जांच की बात कही गई.

जांच के लिए कलेक्टर को सौंपा गया था आवेदन: जनपद अध्यक्ष माधुरी तंवर ने 11 बिंदुओं पर जांच की मांग के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने जांच के आदेश दिए. भर्ती के एवज में लेनदेन की शिकायत भी की गई है.

चुनाव के कारण देरी हुई बाकी आरोप निराधार : प्रभारी परियोजना अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि चुनाव के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई. सभी आरोप निराधार हैं. जिला स्तरीय जांच टीम द्वारा जांच के बाद वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

कलेक्टर के निर्देश पर जांच के लिए टीम गठित: जनपद अध्यक्ष,जनपद सदस्यों ने प्रकरण में कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा था. इस पत्र के जरिए 11 बिंदुओं में जांच की मांग रखी थी. कलेक्टर के निर्देश पर डीपीओ ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर 3 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ANGANWADI RECRUITMENT SCAM KORBAकोरबा में आंगनबाड़ी भर्तीपोड़ी उपरोड़ा ब्लॉकछत्तीसगढ़ में नौकरीKORBA DPO RENU PRAKASH

