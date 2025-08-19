ETV Bharat / state

कोरबा डीएमएफ घोटाला: ठेकेदारों पर केस दर्ज, रानू साहू की करीबी सहायक आयुक्त माया के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

जिन कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्रशासन ने पुलिस की है उसकी कुल लागत 3 करोड़ 83 लाख 28 हजार रुपये है.

कोरबा डीएमएफ घोटाला
Published : August 19, 2025 at 2:16 PM IST

कोरबा: कोरबा डीएमएफ घोटाले की परतें खुलने का सिलसिला लगातार जारी है. फिलहाल एक नए घोटाले की शिकायत प्रशासन की ओर से पुलिस को दी गई है. जिसमें ठेका फर्म और विभाग के क्लर्क के खिलाफ सिविल लाइन थाना, रामपुर में एफआईआर दर्ज किया गया है जबकि तत्कालीन सहायक आयुक्त माया वारियर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

माया वारियर जिले की पूर्व कलेक्टर आईएएस रानू साहू की बेहद करीबी रही हैं. जिनके कार्यकाल में ही इन घोटालों को अंजाम दिया गया है. डीएमएफ से हुए कार्य हमेशा ही संदेह के दायरे में रहे हैं. फिलहाल जिस मामले की शिकायत की गई है. उसके विषय में यह चर्चा है कि एक काम के लिए दो अलग-अलग मद से फंड लिया गया, लेकिन काम नहीं हुए और भुगतान पूरा कर दिया गया. यह फंड डीएमएफ का था या केंद्र सरकार से आवंटित राशि? इसकी जांच की जा रही है, जिन कार्यों को कराया गया है, उसके दस्तावेज कार्यालय से गायब हैं. काम भी शुरू नहीं किया गया है.

कार्यालय से दस्तावेज हैं गायब : जिन कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्रशासन ने पुलिस की है उसकी कुल लागत 3 करोड़ 83 लाख 28 हजार रुपये है. इसके मूल दस्तावेज आदिवासी विभाग कार्यालय में नहीं है. कार्य से संबंधित टेंडर के दस्तावेज, कार्य के लिए शुरू करने के लिए जारी आदेश, कार्य शुरू करने के लिए जारी किया गया है. विभाग ने किस काम के लिए करोड़ों का भुगतान किया? इससे संबंधित फाइल गायब है. हालांकि प्रशासन ने जो पत्र पुलिस को दिया है, उसमें यह जरूर उल्लेखित है कि यह सभी आदिवासी विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों/आश्रम में निर्माण और मरम्मत के कार्य थे. जिसे ठेका कंपनी ने शुरू ही नहीं किया और भुगतान पूरा कर दिया गया. लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि आश्रम में किस तरह का कार्य हुआ. इसके लिए टेंडर कब और किस माध्यम से दिया गया? या बिना किसी शर्त के किसी को तोहफे में काम का बंटवारा कर दिया गया.

इन फर्मो पर दर्ज किया गया है एफआईआर : यह सभी घोटाले वर्ष 2022- 23 की समाप्ति के अंतिम दिनों में अंजाम दिए गए है. चेक के माध्यम से प्राप्त राशि में से 2 करोड़ 90 लाख 95 हजार 904 रुपये निकाले गए. मेसर्स श्री साई ट्रेडर्स पालीवाल बुक डिपो बालाजी टेम्पल रोड, आईटीआई को 32 लाख 95 हजार 468 रुपए, मेसर्स श्री साई कृपा बिल्डर्स मंगल भवन, मार्केट चौक, छुरी कोरबा को 79 लाख एक हजार 71 रुपए, मेसर्स से 36 हजार 750 रुपए, मेसर्स एसएसए कंस्ट्रक्शन, मेन रोड चैतमा, साज़बहरी जिला कोरबा को 43 लाख 36 हजार 75 रुपए, मेसर्स बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर वार्ड नं. 6 कटघोरा को एक करोड़ 35 लाख 61 हजार 967 रुपये का भुगतान किया गया है. इन चारों फार्म पर वित्तीय अनियमित का अपराध पुलिस ने दर्ज किया है. विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर कुश कुमार देवांगन पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है. जिसकी लेनदेन में संदिग्ध भूमिका है जबकि तत्कालीन सहायक आयुक्त माया वारियर तत्कालीन सहायक अभियंता अजीत कुमार तिग्गा, उप अभियंता राकेश वर्मा के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और विधि सम्मत कार्रवाई के लिए विभागीय जांच के आदेश दिये गये हैं.

समझिए क्या है पूरा मामला : बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021- 22 में केन्द्र सरकार ने आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले को 6 करोड़ 62 लाख 29 हजार रुपए का आवंटन किया था. इससे छात्रावास और आश्रम की मरम्मत कराई जानी थी. आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम व छात्रावास में जरुरी सामानों की खरीदी होनी थी. पहले तो यह राशि कई माह तक आदिवासी विकास विभाग परियोजना प्रशासक के कार्यालय में पड़ी रही, फिर इस राशि को खर्च करने को लेकर अफसर सक्रिए हो गया. 31 मार्च 2023 तक दो करोड़ रुपए से अधिक के चेक अलग अलग ठेकेदारों को दिया गया.

दर्ज किया गया है अपराध : एसपी भूषण एक्का ने बताया कि आदिवासी विभाग की सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर की शिकायत पर चार ठेका फर्म कंपनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है. इनके लेजर बुक की देखरेख करने वाले एक लिपिक का भी इसमें उल्लेख है. एक जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है. जिसमें उल्लेखित है कि छात्रावास, आश्रम मरम्मत के लिए 2021-22 में 3 करोड़ रुपए को 4 भाग में इन फर्मों को दिया गया था, जिसका काम अधूरा छोड़ दिया गया है और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है. इन सभी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है. जिसमें आगे की जांच जारी है.

