ETV Bharat / state

कोल लिफ्टर हत्याकांड: दूसरे पक्ष के 6 आरोपियों का कोर्ट में सरेंडर, भाजपा नेता के खिलाफ वारंट - KORBA COAL LIFTER MURDER CASE

28 मार्च 2025 को सरायपाली कोयला खदान में रोहित जायसवाल की नृशंस हत्या की गई थी.

KORBA COAL LIFTER MURDER CASE
कोरबा कोल माइंस मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2025 at 7:46 AM IST

4 Min Read

कोरबा: पाली थाना के सरायपाली कोयला खदान में मार्च के महीने में हुए नृशंस हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दूसरे पक्ष के 6 आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया है. सभी ने जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद सभी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश मिले थे. यहां से जमानत के अभाव में कुल 8 में से 6 आरोपियों को न्यायलय के आदेश पर एक दिन पहले जिला जेल भेज दिया गया है. इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है. इसी प्रकरण में भाजपा नेता संजय भावनानी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. जो इस मामले का 8वां आरोपी है, और फिलहाल फरार है.

बता दें कि, जिले के पाली ब्लॉक में संचालित एसईसीएल कोरबा क्षेत्र अंतर्गत सरायपाली उपक्षेत्र कोयला खदान क्षेत्र में 28 मार्च 2025 की रात कोयला लोडिंग को लेकर हुए वर्चस्व की लड़ाई में कोयला ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या हो गई थी. इस मामले में भाजपा नेता रोहित सिंह ठाकुर सहित 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था. हत्या के आरोप में अधिकांश आरोपी रिमांड पर जेल में बंद हैं. जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है.

KORBA COAL LIFTER MURDER CASE
भाजपा नेता के खिलाफ वारंट (ETV Bharat Chhattisgarh)

हत्या आरोपियों के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर लगाया था मारपीट, तोड़फोड़ का आरोप : इस मामले में कोल ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या के आरोपी रोशन सिंह ठाकुर की बड़ी बहन संध्या ठाकुर सहित 5 घरों में तोड़फोड़, बुजुर्ग और महिलाओं से मारपीट अभद्रता करते हुए आगज़नी, थाने के भीतर गाली गलौज, जैसी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप हैं. जिससे पाली थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी. जिसके लिए गंभीर धाराओं के तहत गैर जमानतीय अपराध दर्ज है. जिसमे भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय भावनानी व अन्य लोगों के नाम शामिल हैं.

इस मामले में कुल 8 आरोपी हैं. इसमें से 6 आरोपी राहुल जायसवाल उर्फ अंकुश जायसवाल, कन्हैया जायसवाल, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार जायसवाल, धर्मराज मरावी उर्फ धरमू मरावी और राजेश डोंगरे ने न्यायालय में समर्पण किया था. जिन्हें रिमांड पर जेल भेजा गया है.

संजय भावनानी के खिलाफ वारंट जारी: इस पूरे हत्याकांड में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संजय भावनानी पर आरोप है. हत्या वाली रात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमे कन्हैया जायसवाल के साथ संजय भावनानी थाने के भीतर खड़े दिख रहे हैं और वह अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस मामले में और कन्हैया सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. कुल आठ आरोपियों में से केवल संजय भावनानी ही पुलिस की पकड़ से दूर है. जिसे गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है. इस हत्याकांड में भाजपा संगठन से जुड़े लोगों पर संगठन स्तर पर कार्रवाई की गई थी. लेकिन संजय भावनानी पर अब तक संगठन की ओर से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया.

वारंट जारी: थाना प्रभारी पाली जितेंद्र यादव ने बताया "सरायपाली हत्याकांड के मामले में हत्या के आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके है. दूसरे पक्ष पर भी गैर जमानतीय अपराध दर्ज है. जिन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. न्यायालय के आदेश पर 6 आरोपियों को रिमांड पर जेल भेजा गया है. आठ में से एक आरोपी नाबालिग है. संजय भावनानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."

सुकमा में माओवादियों ने की शिक्षा दूत की हत्या, पुलिस जांच जारी
जशपुर में ऑपरेशन अंकुश, व्यापारियों से करीब 39 लाख की ठगी का आरोपी झारखंड से गिरफ्तार
दंतेवाड़ा में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान, वाटर फिल्टर प्लांट खराब, कलेक्टर ने लिया हालात का जायजा

कोरबा: पाली थाना के सरायपाली कोयला खदान में मार्च के महीने में हुए नृशंस हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दूसरे पक्ष के 6 आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया है. सभी ने जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद सभी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश मिले थे. यहां से जमानत के अभाव में कुल 8 में से 6 आरोपियों को न्यायलय के आदेश पर एक दिन पहले जिला जेल भेज दिया गया है. इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है. इसी प्रकरण में भाजपा नेता संजय भावनानी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. जो इस मामले का 8वां आरोपी है, और फिलहाल फरार है.

बता दें कि, जिले के पाली ब्लॉक में संचालित एसईसीएल कोरबा क्षेत्र अंतर्गत सरायपाली उपक्षेत्र कोयला खदान क्षेत्र में 28 मार्च 2025 की रात कोयला लोडिंग को लेकर हुए वर्चस्व की लड़ाई में कोयला ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या हो गई थी. इस मामले में भाजपा नेता रोहित सिंह ठाकुर सहित 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था. हत्या के आरोप में अधिकांश आरोपी रिमांड पर जेल में बंद हैं. जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है.

KORBA COAL LIFTER MURDER CASE
भाजपा नेता के खिलाफ वारंट (ETV Bharat Chhattisgarh)

हत्या आरोपियों के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर लगाया था मारपीट, तोड़फोड़ का आरोप : इस मामले में कोल ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या के आरोपी रोशन सिंह ठाकुर की बड़ी बहन संध्या ठाकुर सहित 5 घरों में तोड़फोड़, बुजुर्ग और महिलाओं से मारपीट अभद्रता करते हुए आगज़नी, थाने के भीतर गाली गलौज, जैसी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप हैं. जिससे पाली थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी. जिसके लिए गंभीर धाराओं के तहत गैर जमानतीय अपराध दर्ज है. जिसमे भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय भावनानी व अन्य लोगों के नाम शामिल हैं.

इस मामले में कुल 8 आरोपी हैं. इसमें से 6 आरोपी राहुल जायसवाल उर्फ अंकुश जायसवाल, कन्हैया जायसवाल, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार जायसवाल, धर्मराज मरावी उर्फ धरमू मरावी और राजेश डोंगरे ने न्यायालय में समर्पण किया था. जिन्हें रिमांड पर जेल भेजा गया है.

संजय भावनानी के खिलाफ वारंट जारी: इस पूरे हत्याकांड में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संजय भावनानी पर आरोप है. हत्या वाली रात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमे कन्हैया जायसवाल के साथ संजय भावनानी थाने के भीतर खड़े दिख रहे हैं और वह अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस मामले में और कन्हैया सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. कुल आठ आरोपियों में से केवल संजय भावनानी ही पुलिस की पकड़ से दूर है. जिसे गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है. इस हत्याकांड में भाजपा संगठन से जुड़े लोगों पर संगठन स्तर पर कार्रवाई की गई थी. लेकिन संजय भावनानी पर अब तक संगठन की ओर से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया.

वारंट जारी: थाना प्रभारी पाली जितेंद्र यादव ने बताया "सरायपाली हत्याकांड के मामले में हत्या के आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके है. दूसरे पक्ष पर भी गैर जमानतीय अपराध दर्ज है. जिन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. न्यायालय के आदेश पर 6 आरोपियों को रिमांड पर जेल भेजा गया है. आठ में से एक आरोपी नाबालिग है. संजय भावनानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."

सुकमा में माओवादियों ने की शिक्षा दूत की हत्या, पुलिस जांच जारी
जशपुर में ऑपरेशन अंकुश, व्यापारियों से करीब 39 लाख की ठगी का आरोपी झारखंड से गिरफ्तार
दंतेवाड़ा में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान, वाटर फिल्टर प्लांट खराब, कलेक्टर ने लिया हालात का जायजा

For All Latest Updates

TAGGED:

कोल लिफ्टर हत्याकांड गरमायाKORBA NEWSकोरबा कोल माइंस में हत्याMURDER IN KORBA COAL MINESKORBA COAL LIFTER MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.