कोरबा: बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के तथाकथित मामले ने तूल पकड़ लिया है. शुक्रवार की शाम जिले के भाजपाइयों ने इस मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की. भाजपाई राहुल गांधी के फोटो वाली तख्तियां हाथ में लेकर नगर पालिक निगम कार्यालय साकेत भवन के समक्ष प्रदर्शन करने पहुंचे. इस दौरान भाजपा की महापौर सहित पार्षद और मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे.
बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन: भाजपाइयों का आरोप है कि पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसे लेकर कार्यकर्ता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमलावर हो गए हैं. जिले में भी छोटे से बड़े भाजपा कार्यकर्ता इस मामले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी व्यक्त कर रहे हैं. सभी एक इमेज सोशल मीडिया पर शेयर कर विरोध दर्ज करा रहे हैं.
महिलाएं हैं बेहद गुस्से में : प्रदर्शन करने पहुंची नगर पालिक निगम की महापौर संजू देवी राजपूत का कहना है कि बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ टिप्पणी की गई है. यह बेहद अपमानजनक है. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.
हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर वह ऐसा करेंगे तो हम सभी सड़क पर उतर आएंगे. भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आक्रोशित है. महिलाएं काफी गुस्से में हैं, बिहार की धरती को सीता माता की धरती के तौर पर पूजा जाता है और वहां इस तरह की टिप्पणी बेहद दुखद है- संजू देवी राजपूत, मेयर, नगर पालिक निगम कोरबा
पीएम के लिए ऐसी भाषा दुखद: नगर पालिका निगम में पार्षद और कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन के छोटे भाई नरेंद्र देवांगन भी प्रदर्शन में पहुंचे हुए थे. उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी 11 करोड़ कार्यकर्ता आक्रोशित हैं कांग्रेस और राजद की जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है, उस दौरान टिप्पणी की गई. इसके विरोध में आक्रोश को व्यक्त करने के लिए हमने आज प्रदर्शन किया है.
हमारे प्रधानमंत्री देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं. देश के जनता की सेवा कर रहे हैं. वह सिर्फ भाजपा के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं. इसलिए उनके विषय में ऐसी टिप्पणी करना बेहद दुखद और आपत्तिजनक है- नरेंद्र देवांगन, पार्षद, नगर निगम कोरबा
बिहार के दरभंगा का मामला, देशभर में प्रदर्शन: बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है. बताया जा रहा है कि, दरभंगा में इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इस मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने वहां के थाने में शिकायत भी की है.