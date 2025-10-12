ETV Bharat / state

भारत के एल्यूमिनियम सेक्टर में बालको की बड़ी छलांग, 525 केए स्मेल्टर यूनिट से पहले मेटल का प्रोडक्शन

छत्तीसगढ़ के कोरबा में बालको ने नया कीर्तिमान रचा है. पढ़िए पूरी खबर

KA SMELTER UNIT
बालको मिलियन टन क्लब में शामिल होने को तैयार (Baloco PRO)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 7:09 PM IST

4 Min Read
कोरबा: छत्तीसगढ़ ने उद्योग जगत में भारत को नई पहचान दिलाई है. कोरबा का बालको मिलियन टन क्लब में शामिल होने को तैयार है. बालको ने भारत के एल्यूमिनियम उद्योग में नया इतिहास रचा है और भारत की सबसे बड़ी 525 केए स्मेल्टर इकाई से पहली धातु का उत्पादन किया है. इस कदम के साथ बालको न केवल मिलियन टन क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है बल्कि भारत को एल्यूमिनियम के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की राह पर आगे बढ़ चुका है.

तकनीक के क्षेत्र में बालको की नईं ऊंचाई: बालको का यह नया स्मेल्टर 0.435 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का है, जिससे कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 1 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी. यह उपलब्धि 378 केए के पूर्व राष्ट्रीय मानक को पीछे छोड़ते हुए प्रौद्योगिकी, दक्षता और उत्पादन उत्कृष्टता के नए पैमाने तय कर रही है. यह प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को और मजबूती देगी.

BALCO Employees
बालको के कर्मचारी (Baloco PRO)

आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मिलेगा बल: एल्यूमिनियम, जो रक्षा, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, पारेषण और निर्माण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाता है, अब देश में ही उच्च गुणवत्ता के साथ उपलब्ध होगा. बालको के विस्तार से भारत की कुल एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता में 20 प्रतिशत से अधिक योगदान सुनिश्चित होगा. इससे बालको भारतीय औद्योगिक विकास का अग्रणी चेहरा बन जाएगा.

वैश्विक साझेदारों का तकनीकी सहयोग: इस कामयाबी में बालको को कई कंपनियों का सहयोग मिला है. जिसमें लार्सन एंड टूब्रो (L&T), एबीबी, सीमेंस और गुइयांग एल्यूमिनियम मैग्नीशियम डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GAMI) जैसी शीर्ष वैश्विक कंपनियां शामिल है. इनकी साझेदारी से बालको ने अपने नए स्मेल्टर में स्वचालित और दक्षता-संचालित प्रणालियां स्थापित की हैं, जिससे उत्पादन क्षमता और ऊर्जा दक्षता दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है.

मिलियन टन क्लब में प्रवेश कर बालको ने भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में नया अध्याय लिखा है. एल्यूमिनियम राष्ट्रीय महत्व की धातु है. जो देश की रणनीतिक मजबूती का आधार बनेगी. यह विस्तार न केवल उत्पादन बढ़ाएगा, बल्कि रोज़गार सृजन, उद्योग प्रोत्साहन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी रफ्तार देगा- राजेश कुमार, बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक

डाउनस्ट्रीम विस्तार से बढ़ी क्षमता: बालको ने अपनी रोल्ड उत्पाद सुविधा को आधुनिकीकरण के साथ 1.8 लाख टन प्रति वर्ष (LTPA) तक बढ़ाया है ताकि विशेष उद्योगों की मांग पूरी की जा सके. साथ ही 50 KTPA वायर रॉड लाइन शुरू करने से बालको की कुल वायर रॉड क्षमता 2.3 LTPA हो गई है. ये निवेश कंपनी के मूल्यवर्धित उत्पाद पोर्टफोलियो को विस्तार देते हुए भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ाएगा.

बालको की क्षमता 1 MTPA तक पहुंचने से वेदांता एल्यूमिनियम की कुल क्षमता 2.8 MTPA हो जाएगी. जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक समूह बन जाएगा. साथ ही यह भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास (Sustainability) का मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा.

कंपनी के निदेशक ने कहा कि हाई क्वॉलिटी स्मेल्टिंग तकनीक से बालको की ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. यह कंपनी की जिम्मेदार और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. जो भविष्य के लिए हरित, कुशल और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है.

