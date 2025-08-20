कोरबा: जिले में गार्डन का ही निजीकरण करने का आरोप लगा है. लोगों को फुर्सत के पल बिताने और स्वच्छ हवा लेने के लिए शुल्क अदा करना पड़ रहा है. दरअसल शहर के बीचो-बीच टीपी नगर में अशोक वाटिका स्थापित है. अशोक वाटिका कुल 50 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. इसी में एंट्री के लिए शुल्क लिया जा रहा है.
पहले ऑक्सीजोन के रूप में हो रहा था विकसित: प्रदूषण से त्रस्त कोरबा शहर में पिछली कांग्रेस सरकार अशोक वाटिका को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित कर रही थी. उस समय 10 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए थे, लेकिन अब इसके निजीकरण के बाद यहां एंट्री के लिए दो कैटेगरी में 10 और 20 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है.
श्रम मंत्री ने कहा, जनता के हित में फैसला लेंगे: शुल्क लेने पर लोगों ने इसका विरोध किया. इस पर श्रम मंत्री ने लखनलाल देवांगन ने कहा कि, जनता के हित में जो भी बेहतर होगा उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा. इस मसले पर पहले अर्बन सोसाइटी के माध्यम से निर्णय लिया गया था. इसे लेकर कलेक्टर और आयुक्त से चर्चा हुई है.
भले कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि इसका निर्णय मंत्री और महापौर के साथ बैठक में हुआ. लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं है, जनता के हित में ही फैसला लेंगे- लखन लाल देवांगन, कोरबा विधायक और कैबिनेट मंत्री
अर्बन सोसाइटी के माध्यम से गार्डन का निजीकरण: अर्बन सोसाइटी ने यहां शुद्ध हवा लेने के लिए आने वाले लोगों से टैक्स वसूली की तैयारी है. अर्बन सोसाइटी द्वारा ही सीटी बस का संचालन किया जाता था. अब इसी अर्बन सोसाइटी ने जिला खनिज न्यास मद से 10 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए अशोक वाटिका में निजीकरण की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है. सोसायटी में कोई जनप्रतिनिधि नहीं होते. इसके संचालन की जवाबदेही प्रशासनिक अधिकारियों की होती है. कलेक्टर, निगम आयुक्त और अन्य अधिकारी समिति के पदाधिकारी होते हैं.
इस तरह अशोक वाटिका जाएगी निजी हाथों में: गार्डन का संचालन अर्बन सोसाइटी के अधीन है. सोसायटी अशोक वाटिका को निजी हाथों में सौंपने की योजना पर काम कर रही है. जो लगभग फाइनल है. गार्डन में एंट्री के लिए शुल्क की वसूली शुरू हो चुकी है. वाटिका को हर माह एक लाख रुपए से भी कम भाड़े पर कोरबा के एक फर्म को सौंपा जा रहा है.
क्या अफसर अपने स्तर पर ले रहे इस तरह के फैसले?: अर्बन सोसायटी की इस योजना का शहर में विरोध शुरू हो गया है. एक तरफ मंत्री ने साफ कहा है कि, निजीकरण के विषय में महापौर और हमें जानकारी नहीं है. जब मंत्री और मेयर लेवल के जनप्रतिनिधियों को शहर से जुड़े बड़े मुद्दों की जानकारी नहीं है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अधिकारी अपने स्तर पर ही निर्णय कर रहे हैं?
जनता के पैसे लगे फायदा भी जनता को ही होना चाहिए: रेडक्रॉस सोसाइटी चेयरमैन रामसिंह अग्रवाल का कहना है कि खनिज न्यास मद से 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्चकर अशोक वाटिका को ऑक्सीजोन के तौर पर विकसित किया गया था. शुद्ध हवा सबको मिले यह सरकार का दायित्व है, पूरा पैसा पब्लिक फंड से लगा है, फिर अर्बन सोसायटी ने ऑक्सीजोन को निजी हाथों में क्यों सौंपा?
सत्ता में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं: समाजसेवी और अधिवक्ता अब्दुल नफीस खान कहते हैं कि गार्डन एक मूलभूत सुविधा है, जो लोगों को मुहैया कराई जाती है. यहां जाने के लिए लोगों को शुल्क देना पड़ रहा है यह बेहद दुर्भाग्यजनक है. कम से कम गार्डन जैसी सुविधा का निजीकरण नहीं होना चाहिए. सत्ता में बैठे लोग जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन स्वच्छ हवा जैसी चीजों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए.
गार्डन एंट्री के लिए शुल्क लेना कई सवाल खड़े कर रहा है. क्योंकि, कांग्रेसी अक्सर भाजपा पर आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा का फोकस निजीकरण पर रहता है. सार्वजनिक उपक्रम, रेल और कई संस्थाओं का निजीकरण का आरोप भाजपा पर लगता रहा है.