कोरबा के इस कॉलेज का भविष्य संकट में, फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ एक एडमिशन - KORBA COLLEGE ADMISSION

कोरबा के इस सरकारी कॉलेज में व्याख्याताओं की भी नियुक्ति नहीं की गई है.

Published : August 14, 2025 at 10:25 AM IST

कोरबा: आदर्श महाविद्यालय बंजारी, कोरबा का भविष्य अधर में नजर आ रहा है. लगभग 5-7 सालों से आदर्श कॉलेज की बिल्डिंग बंजारी में निर्माणाधीन है, जो अब तक कॉलेज प्रबंधन को हैंडोवर नहीं की गई है. जिससे शासकीय ईवीपीजी पीजी कॉलेज में आदर्श कॉलेज का संचालन किया जा रहा है. लेकिन मौजूदा सत्र में इस कॉलेज का प्रबंधन पूरी तरह से शासकीय महाविद्यालय बरपाली के प्राचार्य को सौंपा गया है. जिसके कारण अब मौजूदा सत्र में बंजारी में एडमिशन लेने वाले छात्रों की कक्षाएं पीजी कॉलेज में नहीं लगाई जा सकती.

बंजारी कॉलेज के स्वयं की बिल्डिंग अभी अपूर्ण है. जिसके कारण वर्तमान में बंजारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बरपाली कॉलेज आना होगा. यहां समस्या यह है कि बंजारी कॉलेज के प्रथम सेमेस्टर में अब तक केवल एक छात्र ने एडमिशन लिया है. दूसरे और तीसरे वर्ष को मिलाकर भी छात्रों की संख्या बमुश्किल 20 है. ऐसे में बंजारी कॉलेज में बतौर अतिथि व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों का मामला लटक गया है.

हाल में सभी सरकारी कॉलेज में अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति का आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया था. लेकिन बंजारी के कॉलेज में छात्र संख्या कम होने के कारण, यहां नियुक्ति नहीं दी गई है. इस संबंध में सरकार से पत्राचार कर मार्गदर्शन मांगा गया है.

अतिथि व्याख्याता ने कलेक्टर से लगाई है गुहार : बंजारी के आदर्श महाविद्यालय में पिछले वर्ष तक अतिथि व्याख्याता के तौर पर सेवा देने वाले रविकांत, आदर्श और अन्य अतिथि व्याख्याताओं ने कलेक्टर को सौंपे पत्र में उल्लेख किया है "यह महाविद्यालय 2022 में खुला. अब वर्तमान वर्ष 2025-26 में यह महाविद्यालय पूर्व संचालित ईवीपीईजी महाविद्यालय कोरबा से शासकीय महाविद्यालय बरपाली में संचालित करने का आदेश प्राचार्य द्वारा हम सभी अतिथि व्याख्याताओं को प्राप्त हुआ. वर्तमान में इस महाविद्यालय में एक ही नियमित सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग की आसमा सिंह नियुक्त है. नियमित सहायक प्राध्यापक इस महाविद्यालय मे अब तक नियुक्त नहीं हुए है.

आसमा सिंह का सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ व्यवहार उचित नहीं है. वर्तमान स्थिति में बरपाली महाविद्यालय में भी इस महाविद्यालय को प्रथम वर्ष में शून्य प्रवेश प्राप्त हुआ है. बाकी शेष द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राएं जो अंतिम वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें किसी भी तरह कि सूचना प्राप्त नहीं हुई है. शून्य प्रवेश के कारण हम सभी अतिथि व्याख्याताओ को अब तक जॉइनिंग नहीं दिया गया है. प्राचार्य की तरफ से सभी अतिथि व्याख्याताओं को कहा गया कि हम आयुक्त से मीटिंग के बाद ही जानकारी देंगे. लेकिन आज तक तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है. हम सभी अतिथि व्याख्याता विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह चाहते हैं कि एक ऐसे सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति कि जाए जो आदर्श नवीन महाविद्यालय बंजारी का विकास कर सके ना कि शून्यप्रवेश की स्थिति पर आ जाए. एक योग्य सहायक प्राध्यापक के अभाव में इस महाविद्यालय का विकास रुक गया है."

शासन से मांगा गया है मार्गदर्शन: शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय बंजारी का प्रभार बरपाली कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा गया है. बरपाली कॉलेज के प्राचार्य डॉ सीपी नंद ने बताया "बंजारी की बिल्डिंग भी अभी अपूर्ण है. जिसके कारण अब कक्षाएं बरपाली में ही लगेंगी. बंजारी कॉलेज में फिलहाल सिर्फ एक छात्र ने एडमिशन लिया है. ऐसे में अतिथि व्याख्याताओं को नियुक्ति देने के संबंध में उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है. आगे किस तरह से बंजारी कॉलेज का संचालन करना है. सभी बिंदुओं पर मैंने उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया है. मुझे जैसा आदेश किया जाएगा. उसके काम किया जाएगा."

