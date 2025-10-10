ETV Bharat / state

कोंडागांव जल संसाधन विभाग में बवाल, कार्यपालन अभियंता पर छेड़छाड़ का आरोप

कोंडागांव में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है.

कोंडागांव जिला कार्यालय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 6:53 PM IST

कोंडागांव: बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में छेड़छाड़ और लैंगिक प्रताड़ना की बात सामने आई है. जिले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता पर यह गंभीर आरोप लगे हैं. इस मुद्दे पर अब कर्मचारी फेडरेशन ने मोर्चा खोल दिया है और आरोपी से माफी की मांग की है.

पीड़िता से माफी मांगे अभियंता: अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कार्यपालन अभियंता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मांग की है कि वे पीड़िता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. आरोपी अभियंता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है. इंजीनियर ने कहा कि विभागीय कार्यों के दबाव की वजह से कर्मचारी ने यह आरोप लगाया है. आरोपी इंजीनियर का कहना है कि उसने किसी के साथ कोई छेड़छाड़ या मानसिक प्रताड़ना नहीं की है, यह साजिश के तहत लगाया गया झूठा आरोप है.

Kondagaon Police Station
कोंडागांव पुलिस थाना (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश: जल संसाधन की इस घटना पर हुए विवाद के बाद कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं. जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. दूसरी तरफ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन कार्यपालन अभियंता से माफी की मांग कर रहा है.

जांच के बाद कार्रवाई संभव: कोंडागांव जल संसाधन विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस केस में जांच के बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो एक्शन होगा. आरोपी कार्यपालन अभियंता के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है. कोंडागांव के सरकारी दफ्तरों में इस तरह की घटनाएं महिला सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर रहे हैं. जिला प्रशासन की तरफ से इस केस में जांच का ऐलान कर दिया गया है. कलेक्टर ने इस केस पर गंभीरता दिखाई है.

