कोंडागांव: जिले के केशकाल थाना इलाके में 14 अगस्त की रात हुई कथित नक्सली मुठभेड़ अब सियासी रंग ले चुकी है. पुलिस का दावा है कि नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान हथियार, वर्दी और साहित्य बरामद किया गया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को फर्जी मुठभेड़ करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं.
पूर्व मंत्री ने क्या कहा?: मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पुलिस ने निर्दोष आदिवासी युवक अभय नेताम को गोली मारी. अब इस घटना को नक्सली मुठभेड़ बताकर सच छिपाने की कोशिश की जा रही है.
पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मामला जानिए: 14 अगस्त की रात नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर बस्तर फाइटर्स और डीआरजी की टीम जंगल रवाना हुई थी. रात करीब 10:30 बजे ग्राम नालाझार के जंगल में 10–12 नक्सलियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की.
कई सामान भी बरामद: जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली घने जंगल का सहारा लेकर भाग गए. सर्चिंग के दौरान मौके से 2 भरमार बंदूक, वर्दी, नक्सली साहित्य और दवाइयां बरामद की गईं. इसी दौरान एक ग्रामीण युवक घायल अवस्था में मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.
अब कांग्रेस का आरोप जानिए: कांग्रेस का कहना है कि, यह पूरा घटनाक्रम पुलिस का बनाया हुआ है. मोहन मरकाम ने कहा कि घायल अभय नेताम और उसके साथी सिर्फ शिकार करने गए थे, लेकिन पुलिस ने पहचान बताने के बावजूद उस पर गोली चला दी. गोली युवक की पीठ के आर-पार हो गई, जो यह साबित करता है कि यह आत्मरक्षा नहीं बल्कि सीधी ज्यादती है.
कांग्रेस के सवाल: कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि मुठभेड़ सही थी तो पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे तक घटना की जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी? ग्रामीणों और परिजनों को समय पर सूचना नहीं दी गई और उन पर चुप रहने का दबाव बनाया जा रहा है. मरकाम ने कहा कि यह घटना बीजेपी सरकार की विफलता और पुलिस तंत्र की तानाशाही का सबूत है.
हम मांग करते हैं कि, पीड़ित अभय नेताम को एक करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए. इसके अलावा, मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो- मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री
गृहमंत्री से मांगा इस्तीफा: कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर आदिवासी समाज के साथ हो रहे अन्याय पर लगाम नहीं लगी तो यह आंदोलन कोंडागांव से पूरे छत्तीसगढ़ तक फैलेगा. गृह मंत्री विजय शर्मा को सीधा जिम्मेदार ठहराते हुए मरकाम ने कहा कि यदि उनमें संवेदनशीलता है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए.
कोंडागांव की कथित मुठभेड़ अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है. क्या नक्सलियों के खिलाफ ये कार्रवाई है या कांग्रेस के मुताबिक फर्जी मुठभेड़? अब देखना होगा कि सरकार इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच क्या कदम उठाती है और घायल अभय नेताम को न्याय दिलाने की दिशा में क्या पहल होती है.