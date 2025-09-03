ETV Bharat / state

पपेट ने लूटी मेहफिल, कठपुतलियां जो लफ्जों में उतारे बगैर सुनाती हैं सांसों की कहानी

भोपाल के स्कूल कॉलेजों में पपेट शो का आयोजन. जीवंत हुआ कठपुतलियों का जादू. बच्चों से लेकर बड़ों का किया मनोरंजन.

BHOPAL PUPPET SHOW
भोपाल के स्कूल कॉलेजों में पपेट शो का आयोजन (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 8:17 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 8:36 PM IST

भोपाल: ऊंगलियों पर डोर से सधी हुई, कमर मटकाती हुई अपने ससुराल जाती उन कठपुतलियों की पारंपरिक तस्वीर को जरा आंखों से हटाइए. ये कंटेम्परेरी डॉल्स हैं. इनमें कठपुतलियों की शक्ल में केवल काठ के पुतले पुतलियां भर नहीं हैं, चिड़िया हैं. मध्यमवर्गीय शहरी हैं. रिबिन बांधे एक लड़की है. यहां कठपुतलियों नाचती नहीं है. ना घर परिवार प्यार तकरार की कहानियां सुनाती हैं. ये कठपुतलियां बोलती भी नहीं.

संगीत के सहारे सुनाती हैं कहानी और वो कहानी जो संदेश बन जाती हैं, वो कहानी जो लफ्जों में उतरे बगैर कह जाती हैं कि सांसें तभी बचेंगी जब चिड़िया को घोंसला बनाने डाल बचा पाएंगे हम. जो ले रहे हो अपनी धरती से उसका कितना हिस्सा लौटा पाते हो, ये छोटी कठपुतलियां बिना मुंह खोले आपसे सवाल करती हैं. बताइए कुदरत ने आपको सांसे दी भोजन दिया. आपने बदले में क्या किया.

भोपाल के स्कूल कॉलेजों में पपेट शो का आयोजन (ETV Bharat)

धागों में बुनी इंसान और कुदरत की कहानी
कोलकाता के डॉल्स थियेटर की खासियत ये है कि उनके विषय कंटेम्परेरी होते हैं. फिलहाल जिस विषय पर इस ग्रुप ने भोपाल में प्रस्तुतियां दी. वो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का है. कैसे प्रकृति हमें कदम-कदम पर अपना सबकुछ देती जाती है और हम वापिसी में उसे कुछ भी लौटाते नहीं. बल्कि जो बाकी रहा है उसे छीनते जा रहे हैं. डॉल्स थियेटर के प्रमुख सुदीप गुप्ता बताते हैं, ''हमारे पपेट शो की खासियत है कि इसमें डॉयलॉग नहीं होता."

बच्चों से लेकर बड़ों का किया मनोरंजन (ETV Bharat)

''हम संगीत और लाइट्स के जरिए अपनी प्रस्तुति देते हैं. एक घंटे के शो के लिए हमें तीन घंटे की तैयारी लगती है. बिना संवाद के केवल संगीत के जरिए हम पूरा माहौल देने की कोशिश करते हैं. हमने चार प्ले भोपाल में दिखाए ये सारे ही मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को लेकर थे. कैसे हम प्रकृति से सबकुछ छीनते जा रहे हैं और एक दिन इस खत्म होती कुदरत के साथ हम भी खो जाएंगे.''

मछलियों की कहानी भी कुछ कहती है (ETV Bharat)

ताकि पपेट सुनाएं सार्थक कहानियां
कठपुतली जिसे मनोरंजक की पारंपरिक विधा माना जाता है. गांव देहात में आज भी ये देखने को मिल जाती हैं. लेकिन कोलकाता के डॉल्स थियेटर जैसे ग्रुप्स जो हैं इस पारंपरिक विधा में भी प्रयोग कर रहे हैं. उनके विषय भी अलग होते हैं और कठपुतलियों के अंदाज भी. इनके पपेट्स में मध्यम वर्गीय चेहरे भी दिखाई देते हैं और राष्ट्र के नायक भी.

मध्य प्रदेश के दौरे पर कोलकाता का डॉल्स थियेटर (ETV Bharat)

सुदीप गुप्ता ने प्रयास किया है कि, विषय ऐसे चुने जाए जिनसे आज की पीढ़ी कनेक्ट कर पाए. समसामयिक विषयों को चुनता है डॉल्स थियेटर और बिना संवाद तैयार किए पूरी कहानी बुनता है. सुदीप कहते हैं, ''केवल संगीत और लाइट्स के दम पर ये मुमकिन हो जाता है. हम दिन रात इसी के प्रचार प्रसार के बारे में सोचते हैं. कैसे ये लोगों तक पहुंचे. कैसे हम कनेक्ट कर पाएं. परफार्मिंग आर्ट्स की यूनिवर्सिटी में इसे पढ़ाया भी जा रहा है.''

भोपाल में पपेट ने लूटी मेहफिल (ETV Bharat)

कठपुतलियां को बचाने इन कलाकारों को मिले अनुदान
राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गांव में लंबे समय तक कठपुतलियां ही मनोरंजन का साधन हुआ करती थीं. खास कर स्कूलों में इनकी प्रस्तुति करवाई जाती थी. बाद में फिर इन्हीं कठपुतलियों का इस्तेमाल सरकार के संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए होने लगा.

कठपुतलियां जो लफ्जों में उतारे बगैर सुनाती हैं सांसों की कहानी (ETV Bharat)

सुदीप कहते हैं, ''ये जो कठपुतली की विधा है. जो परंपरा है उस पर लोगों का ध्यान नहीं है. वो खतम नहीं हुई है अब भी. लेकिन दुनिया उस तक पहुंच ही नहीं रही.'' सुदीप कहते हैं, ''जरुरी ये है कि जिस तरह से हमें सरकारी अनुदान मिल रहा है इस कला के लिए, गांव देहात में जो कठपुतली की परंपरा को बचाए हुए हैं उनको भी सरकारी अनुदान दिया जाना चाहिए.''

जीवंत हुआ कठपुतलियों का जादू (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के दौरे पर कोलकाता का डॉल्स थियेटर
कोलकाता का पपेट समूह डॉल्स थियेटर, स्पिक मैके के आमंत्रण पर मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में पपेट शो की परफार्मेंसे दे रहा है. आज बुधवार को एक्सीलेंस स्कूल में हुए शो में इस समूह ने चार शो दिखाए. चारों ही शो प्रकृति और मनुष्य के जुड़ाव की थीम पर थे. इस पपेट शो के फाउंडर सुदीप गुप्ता हैं.

