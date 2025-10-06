क्या है मिथिलांचल के लोकपर्व कोजागरा का नवविहाहित युवक के लिए महत्व, जानें शुभ मुहुर्त और विधि

ETV Bharat / state

आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को शरद पूर्णिया के नाम से जाना जाता है और यह मिथिलांचल में कोजागरा के नाम से प्रसिद्ध है. पढ़ें

KOJAGARA PUJA 2025
मिथिलांचल का पारंपरिक लोकपर्व कोजगरा (ETV Bharat)
October 6, 2025

दरभंगा: कोजागरा मिथिलांचल का विशेष महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है. यह पर्व मुख्य रूप से नवविवाहित जोड़ों के लिए बेहद खास माना जाता है. इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि यह रामायण काल से ही चला आ रहा है. इस पर्व में विशेष रूप से मखाना ,पान, मिठाई ,फल ,वस्त्र, आभूषण देकर नवविवाहित दूल्हे को विदा किया जाता है.

कोजागरा का शुभ मुहूर्त: जब दूल्हा अपने घर पहुंचता है तो वहां यह सब कुछ अपने कुल देवता के समक्ष रखकर चुमावन किया जाता है. उसके बाद ससुराल से आये पत्नी के भाई के साथ पचीसी खेलने की भी प्रथा है. उसके बाद प्रसाद साम्रगी के रूप में समाज के लोगों के बीच मखाना बताशा पान विशेष रूप से बांटा जाता है. आचार्य गिरीश कुमार के अनुसार कोजागरा पर्व का शुभ मुहूर्त संध्या 7:26 बजे के बाद पूरी रात है.

KOJAGARA PUJA 2025
दूल्हे के आशीर्वाद देते लोग (ETV Bharat)

मिथिलांचल का लोकपर्व: कोजागरा का त्योहार मुख्य रूप से मिथिलांचल में ही पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ मनाया जाता है. मुख्य रूप से यह पर्व मैथिली ब्राह्मण परिवारों के बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. यह त्योहार नवविवाहित वर के घर पर आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. कोजागरा पर्व की मानता है कि वधु पक्ष की ओर से भार के तौर पर पान, मखाना, नारियल, केला, दही, मछली, नव वस्त्र, मिठाई, फल, छाता, कौरी आता है.

आंगन में अरिपन बनाने की परंपरा: इस पर्व की मान्यता है कि कोजागरा के दिन आंगन में अरिपन (अर्पना) बनाया जाता है. अरिपन मिथिलांचल क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक चित्रकला है, जो शुभ अवसरों पर चावल के आटे के घोल से जमीन पर उंगलियों से बनाया जाता है. इसमें हल्दी और सिंदूर का इस्तेमाल भी किया जाता है.

KOJAGARA PUJA 2025
मखाना (ETV Bharat)

पत्नी के रूप में भाई को बैठाया जाता है: वहीं ससुराल से आए रंग-बिरंगी मिठाई के डाला को अरिपन पर रखा जाता है. वर को ससुराल से आए नव वस्त्र धोती, कुर्ता, पाग, चादर आदि पहनाकर पीढ़ा के आसान पर बिठाया जाता है. वहीं उनके बगल में पत्नी के रूप में छोटे भाई को भी बैठाने की परंपरा है, जिसके बाद घर एवं समाज की महिलाओं द्वारा मैथिलील भगवती गीत एवं मांगलिक गीतों के बीच चुमान होता है.

साले और भाभी के संग पचीसी खेलता है वर: चुमान के पूर्व परंपरा के तहत नवविहित वर अपनी पत्नी के भाई साले और भाभी के संग पचीसी खेलते हैं. पचीसी खेलने के दौरान हास-परिहास होता है जिसमें मिथिता की सभ्यता एवं संस्कृति का विहगन दृश्य देखने को मिलता है. इसके बाद बड़े बुजुर्ग नव विवाहित वर को सुखमय विवाहित जीवन का आशीर्वाद देते हैं.

KOJAGARA PUJA 2025
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

मां लक्ष्मी की होती है पूजा: यह पर्व शरद पूर्णिमा का पौराणिक महत्व रहा है. आश्विन पूर्णिमा देवों के चतुर्मास के समापन काल का अंतिम चरण होता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए लोग सुख, सौभाग्य, आयु, आरोग्य एवं धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं.

KOJAGARA PUJA 2025
नवविहाहित युवक के लिए खास महत्व (ETV Bharat)

नव विवाहितों के समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना: खीर प्रसाद स्वरूप लोगों में बांटा जाता है. नव विवाहितों के समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना की जाती है. इसके बाद सगे संबंधी एवं ग्रामीणों के बीच पान, मखाना, बताशा प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है. लोग अपने समर्थ के अनुरूप मछली दही एवं मिष्ठान के भोज का आयोजन करते हैं.

कोजगरा पूजाKOJAGARI LAXMI PUJA 2025FESTIVAL OF MITHILANCHALKOJAGARAKOJAGARA PUJA 2025

