कोडरमा: जिला मुख्यालय से सटे कोडरमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक फुलवरिया में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है. हालांकि, अब जाकर यहां उम्मीद जगी है. विधायक डॉ. नीरा यादव ने यहां बिजली आपूर्ति के लिए खंभे लगाने के कार्य का विधिवत उद्घाटन किया है. जिसके बाद लोगों को उम्मीद है कि उनके घर भी बिजली से रौशन होंगे.

दरअसल, नगर पंचायत का यह इलाका वन क्षेत्र और वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के बीच स्थित है, इसलिए वन विभाग की अनापत्ति नहीं मिलने के कारण फुलवरिया गांव अब तक बिजली आपूर्ति से कोसों दूर था. ऐसे में यहां रहने वाले लोगों की परेशानियों का कोई अंत नहीं था, लेकिन वन विभाग से अब एनओसी मिल चुका है. जिसके बाद विधायक डॉ. नीरा यादव के प्रयास से फुलवरिया में बिजली आपूर्ति का कार्य शुरू हो गया है.

पहली बार फुलवरिया में पहुंचेगी बिजली (Etv Bharat)

बता दें कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फुलवरिया के ग्रामीणों ने बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था. फुलवरिया गांव आदिवासी बहुल इलाका है और शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद फुलवरिया बिजली से वंचित था.

जिला मुख्यालय से सटा होने के बावजूद सुदूर ग्रामीण इलाकों की सूची में शामिल था. लेकिन बिजली आने की सुगबुगाहट ने यहां के ग्रामीणों में उम्मीद जगा दी है. बिजली आने की खुशी में यहां के ग्रामीण उत्साहित नजर आ रहे हैं. विधायक डॉ. नीरा यादव के अनुसार अगले 15 दिनों में इस इलाके में बिजली की जगमगाहट दिखाई देगी, जिसके बाद यहां के ग्रामीणों की सड़क और पेयजल की समस्या का समाधान किया जाएगा.

