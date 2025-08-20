ETV Bharat / state

आजादी के बाद पहली बार फुलवरिया में पहुंचेगी बिजली, वर्षों से ग्रामीण कर रहे हैं इंतजार - ELECTRICITY IN PHULVARIYA

आजादी के बाद पहली बार कोडरमा के फुलवरिया गांव में बिजली पहुंचेगी. लोग इससे काफी उत्साहित हैं.

Electricity in Phulvariya
खंभे लगाने के कार्य का उद्घाटन करतीं विधायक नीरा यादव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read

कोडरमा: जिला मुख्यालय से सटे कोडरमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक फुलवरिया में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है. हालांकि, अब जाकर यहां उम्मीद जगी है. विधायक डॉ. नीरा यादव ने यहां बिजली आपूर्ति के लिए खंभे लगाने के कार्य का विधिवत उद्घाटन किया है. जिसके बाद लोगों को उम्मीद है कि उनके घर भी बिजली से रौशन होंगे.

दरअसल, नगर पंचायत का यह इलाका वन क्षेत्र और वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के बीच स्थित है, इसलिए वन विभाग की अनापत्ति नहीं मिलने के कारण फुलवरिया गांव अब तक बिजली आपूर्ति से कोसों दूर था. ऐसे में यहां रहने वाले लोगों की परेशानियों का कोई अंत नहीं था, लेकिन वन विभाग से अब एनओसी मिल चुका है. जिसके बाद विधायक डॉ. नीरा यादव के प्रयास से फुलवरिया में बिजली आपूर्ति का कार्य शुरू हो गया है.

पहली बार फुलवरिया में पहुंचेगी बिजली (Etv Bharat)

बता दें कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फुलवरिया के ग्रामीणों ने बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था. फुलवरिया गांव आदिवासी बहुल इलाका है और शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद फुलवरिया बिजली से वंचित था.

जिला मुख्यालय से सटा होने के बावजूद सुदूर ग्रामीण इलाकों की सूची में शामिल था. लेकिन बिजली आने की सुगबुगाहट ने यहां के ग्रामीणों में उम्मीद जगा दी है. बिजली आने की खुशी में यहां के ग्रामीण उत्साहित नजर आ रहे हैं. विधायक डॉ. नीरा यादव के अनुसार अगले 15 दिनों में इस इलाके में बिजली की जगमगाहट दिखाई देगी, जिसके बाद यहां के ग्रामीणों की सड़क और पेयजल की समस्या का समाधान किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

रांची में उपभोक्ता को बिजली विभाग ने दिया सदमा, बुजुर्ग को 27 करोड़, महिला को डेढ़ करोड़ का बिल!

पाकुड़ में अनियमित बिजली आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, घंटों तक रखा सड़क जाम

रांची के मेडिकल हब इलाके में बिजली कटौती, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप?

कोडरमा: जिला मुख्यालय से सटे कोडरमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक फुलवरिया में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है. हालांकि, अब जाकर यहां उम्मीद जगी है. विधायक डॉ. नीरा यादव ने यहां बिजली आपूर्ति के लिए खंभे लगाने के कार्य का विधिवत उद्घाटन किया है. जिसके बाद लोगों को उम्मीद है कि उनके घर भी बिजली से रौशन होंगे.

दरअसल, नगर पंचायत का यह इलाका वन क्षेत्र और वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के बीच स्थित है, इसलिए वन विभाग की अनापत्ति नहीं मिलने के कारण फुलवरिया गांव अब तक बिजली आपूर्ति से कोसों दूर था. ऐसे में यहां रहने वाले लोगों की परेशानियों का कोई अंत नहीं था, लेकिन वन विभाग से अब एनओसी मिल चुका है. जिसके बाद विधायक डॉ. नीरा यादव के प्रयास से फुलवरिया में बिजली आपूर्ति का कार्य शुरू हो गया है.

पहली बार फुलवरिया में पहुंचेगी बिजली (Etv Bharat)

बता दें कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फुलवरिया के ग्रामीणों ने बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था. फुलवरिया गांव आदिवासी बहुल इलाका है और शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद फुलवरिया बिजली से वंचित था.

जिला मुख्यालय से सटा होने के बावजूद सुदूर ग्रामीण इलाकों की सूची में शामिल था. लेकिन बिजली आने की सुगबुगाहट ने यहां के ग्रामीणों में उम्मीद जगा दी है. बिजली आने की खुशी में यहां के ग्रामीण उत्साहित नजर आ रहे हैं. विधायक डॉ. नीरा यादव के अनुसार अगले 15 दिनों में इस इलाके में बिजली की जगमगाहट दिखाई देगी, जिसके बाद यहां के ग्रामीणों की सड़क और पेयजल की समस्या का समाधान किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

रांची में उपभोक्ता को बिजली विभाग ने दिया सदमा, बुजुर्ग को 27 करोड़, महिला को डेढ़ करोड़ का बिल!

पाकुड़ में अनियमित बिजली आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, घंटों तक रखा सड़क जाम

रांची के मेडिकल हब इलाके में बिजली कटौती, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप?

For All Latest Updates

TAGGED:

PHULVARIYA VILLAGE KODERMAKODERMA ELECTRICITY SUPPLYKODERMA MLA NIRA YADAVफुलवरिया में बिजलीELECTRICITY IN PHULVARIYA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.