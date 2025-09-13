ETV Bharat / state

विधायक नीरा यादव ने डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा-जब सरसों में भूत है तो झाड़ियेगा किसे

कोडरमा: पूर्व मंत्री सह कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग करने और एस्टीमेट घोटाला करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हाल ही में बोकारो में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई खुलासे किए थे. विधायक ने दावा करते हुए कहा कि अगर सही ढंग से जांच की जाए तो डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग के मामले में कोडरमा सबसे अव्वल होगा.

डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग करने का आरोप

भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि राज्य सरकार की शह पर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड का उपयोग जरूरत के संसाधनों को विकसित करने पर किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारी अधिकारी और कर्मी एस्टीमेट घोटाला को बढ़ावा देते हुए ऐसी जगह पर इस फंड का उपयोग कर रहे हैं जिसका कोई भी औचित्य नहीं हैं.

बयान देतीं कोडरमा विधायक डॉ नीरा यादव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप