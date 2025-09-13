विधायक नीरा यादव ने डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा-जब सरसों में भूत है तो झाड़ियेगा किसे

विधायक नीरा यादव ने डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा-जब सरसों में भूत है तो झाड़ियेगा किसे
विधायक नीरा यादव ने कोडरमा में डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कई अहम सवाल उठाए हैं.
Published : September 13, 2025 at 6:26 PM IST
कोडरमा: पूर्व मंत्री सह कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग करने और एस्टीमेट घोटाला करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हाल ही में बोकारो में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई खुलासे किए थे. विधायक ने दावा करते हुए कहा कि अगर सही ढंग से जांच की जाए तो डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग के मामले में कोडरमा सबसे अव्वल होगा.
डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग करने का आरोप
भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि राज्य सरकार की शह पर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड का उपयोग जरूरत के संसाधनों को विकसित करने पर किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारी अधिकारी और कर्मी एस्टीमेट घोटाला को बढ़ावा देते हुए ऐसी जगह पर इस फंड का उपयोग कर रहे हैं जिसका कोई भी औचित्य नहीं हैं.
कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप
विधायक नीरा यादव ने शहरी क्षेत्र में भी कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस कंक्रीट बेंच की कीमत 4000 से 5000 रुपये है. उसकी खरीदारी 14000 रुपये में दिखाई गई है. जबकि शहर को व्यवस्थित करने के नाम पर बिना सड़क चौड़ी किए बीचोंबीच प्लास्टिक की बैरिकेडिंग कर दी गई है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि संसाधनों की खरीदारी में भी अधिकारियों ने करोड़ों रुपये का घोटाला किया है. विधायक ने कहा कि सचिव से इसकी शिकायत की गई है और सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा.
