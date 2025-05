ETV Bharat / state

फिल्म निर्माण में अलग पहचान बना रहा कोडरमा, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में मिला अवार्ड - FILM FESTIVAL

अवार्ड लेते हुए फिल्म निर्माता डॉऔर निर्देशक ( Etv Bharat )

कोडरमा: जिला का झुमरी तिलैया शहर अब सिर्फ रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी लगातार अपनी पहचान बना रहा है. हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 15वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में कोडरमा के फिल्मकार की फिल्म को सम्मान मिला. प्रसिद्ध चिकित्सक और फिल्म निर्माता डॉ. बीरेंद्र कुमार के राजवीर प्रोडक्शन के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म 'प्यार से' और म्यूजिक वीडियो 'देखो कहां से कहां आ गए' के चयन होने पर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया.फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक (Etv Bharat) भोजपुरी फिल्म 'प्यार से' को ऑफिशियल सलेक्शन अवार्ड और म्यूजिक वीडियो 'कहां से कहां आ गए' काे फेस्टिवल मेंशन अवार्ड दिया गया. 1 मई को नई दिल्ली के करनाल रोड स्थित टिवोली ग्रांड होटल में आयोजित समारोह में चिकित्सक सह फिल्म निर्माता डॉ. बीरेंद्र कुमार और निर्देशक बिपिन जाते ने अवार्ड ग्रहण किया. फिल्म का पोस्टर (Etv Bharat) भोजपुरी फिल्म 'प्यार से' रिलीज के साथ ही बिहार और झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में खासी पंसद की गई है और फिल्म को दर्शकों का भरपुर प्यार भी मिला. वहीं म्यूजिक एल्बम को डॉ. बीरेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. फिल्म 'प्यार से' को इसी साल जनवरी में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन किया गया. इसके पूर्व भी डॉ. बीरेंद्र के दो म्यूजिक वीडियो को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल चुका है.

