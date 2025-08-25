ETV Bharat / state

भूलकर भी गणेश चतुर्थी पर न करें चंद्रमा के दर्शन, वरना लगेगा कलंक, जानें इससे बचने के उपाय - GANESH CHATURTHI 2025

जानें क्यों गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन की मनाही है?

गणेश चतुर्थी पर न करें चंद्रमा के दर्शन
गणेश चतुर्थी पर न करें चंद्रमा के दर्शन (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 3:27 PM IST

शिमला: भगवान गणेश की कृपा पाने का त्योहार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाया जाएगा. हालांकि, हिन्दू पंचांग के अनुसार, 26 अगस्त दोपहर को चतुर्थी की तिथि शुरू हो रही है. इस तिथि का समापन 27 अगस्त की दोपहर होगा. ऐसे में उदय तिथि के अनुसार गणेश उत्सव की शुरुआत 27 अगस्त से होगी, लेकिन चतुर्थी तिथि 26 अगस्त से शुरू होने के चलते रात के समय चंद्रमा के दर्शन की मनाही है. धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति चतुर्थी तिथि की रात चंद्रमा के दर्शन करता है तो उसे अपने जीवन में कलंक का सामना करना पड़ता है. ऐसी मान्यता है कि अगर इस रात को अगर चंद्रमा देख लिया तो व्यक्ति को झूठ कलंक का सामना करना पड़ता है. ऐसे में व्यक्ति इस रात के समय चंद्रमा के दर्शन ना करें.

'भगवान गणेश ने चंद्र देव को दिया था श्राप'

आचार्य दीप कुमार शर्मा ने बताया धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान गणेश आसन पर विराजमान होकर अपना मनपसंद भोग खा रहे थे. इस दौरान चंद्र देव भी वहां से गुजर रहे थे. भगवान गणेश को भोग खाता देख चंद्र देव हंसने लगे और भगवान गणेश के पेट और सूंड का भी मजाक उड़ाया. चंद्र देव के इस बर्ताव को देखकर भगवान गणेश को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्र देव को शाप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने रूप का बहुत घमंड है. इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपना रूप खो दोगे. वहीं, तुम्हारी सारी कलाएं भी नष्ट हो जाएंगी, जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा, उसे भी कलंकित होना पड़ेगा.

वहीं, जिस दिन यह घटना हुई उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी. इसके बाद भगवान गणेश जी से श्राप मिलने के बाद चंद्र देव को अपनी गलती का एहसास हुआ. उन्होंने सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी. तब भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर देवी देवताओं को एक वरदान मांगने को कहा. इस दौरान सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश से प्रार्थना की वह अपना शाप वापस ले. ऐसे में भगवान गणेश ने कहा कि वह अपना शाप तो वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसे सीमित कर सकते हैं. भगवान गणेश ने चंद्र देव का शाप कम करते हुए कहा कि महीने के 15 दिन चंद्र देव की कलाएं बढ़ेगी और 15 दिन क्षीण रहेंगी. कलंकित होने के कारण केवल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित होगा.

गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी न करें चंद्रमा के दर्शन

आचार्य दीप कुमार शर्मा ने बताया, "धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भूल से भी इस रात चंद्रमा के दर्शन करता है तो उसे भी श्राप लग जाता है. इस शाप से मुक्ति पाने के लिए उसे पांच पत्थर किसी अन्य व्यक्ति की छत पर फेंकने पड़ते हैं. ताकि उसे कोई दोष न लगे. तभी से इस तिथि को कलंक चतुर्थी या पत्थर चौथ भी कहा जाने लगा. इसके अलावा कलंकित व्यक्ति को कपूर की कालिख को अपने मुंह पर लगा कर बैठना होता है. जिससे लोग उसे ऐसे देखकर उस पर हंसे और उसे कलंक से मुक्ति मिलेगी".

भगवान कृष्ण पर भी लगा था कलंक

आचार्य दीप कुमार शर्मा ने कहा, भगवान कृष्ण भी इसी वजह से कलंकित हुए थे. भगवान श्री कृष्ण पर भी सय्य मन्तक नाम की बहुमूल्य मणि की चोरी का आरोप लगा था. क्योंकि उन्होंने भी कलंक चतुर्थी के दिन चंद्र देव के दर्शन किए थे. वहीं, ज्योतिष के अनुसार यदि चंद्रमा और बुद्ध की भी युति हो तो ऐसे व्यक्ति पर भी कलंक लगता है. घर की छत पर पत्थर फेंकने के चलते ही इसे पत्थर चौथ भी कहा जाता है. इसके अलावा कलंक से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन व्रत के विधान का भी कहा गया है.

