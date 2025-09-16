ETV Bharat / state

नक्सलियों और अफीम तस्करों के लिए खास है ये जंगल, कब्जे को लेकर टीएसपीसी-माओवादियों में होती रही खूनी जंग!

पलामूः जिला में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. हालिया हुए मुठभेड़ के बाद अब नक्सली जंगलों के बीच जा छुपे हैं. ये कोई आम जंगल नहीं है, 30 किमी तक फैला ये घना जंगल नक्सलियों और अफीम तस्करों के लिए छुपने की मुफीद जगह है.

पलामू, चतरा और बिहार के गया की सीमा 30 किलोमीटर में फैला जंगल नक्सली और अफीम के तस्करों के पनाहगाह (पनाहगार) बना हुआ है. इस इलाके में सुरक्षा बल अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं. पिछले एक वर्ष में आठ बार से अधिक मुठभेड़ हो चुकी है.

इस इलाके को नक्सलियों से मुक्त कराने को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक बड़ा सर्च अभियान शुरू किया है. इस सर्च अभियान में कोबरा, जगुआर का एसॉल्ट ग्रुप और जिला बल को तैनात किया गया है. यह जंगल पलामू के मनातू, तरहसी, पिपराटांड़, चतरा के लावालौंग, कुन्दा, प्रतापपुर बिहार के गया के सलैया, इमामगंज तक फैला हुआ है.

3 सितंबर को पलामू जिला में मनातू थाना क्षेत्र के केदल में टीएसपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पुलिस के दो जवान शहीद हुए थे. रविवार को मनातू थाना क्षेत्र के सिलदिली खुर्द में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में टीएसपीसी का पांच लाख का इनामी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया. एनकाउंटर की दोनों घटनाएं इसी इसी जंगल में हुई हैं.

क्यों खास है 30 किलोमीटर का यह जंगल!

30 किलोमीटर का यह जंगल माओवादियों के रेड कॉरिडोर छकरबंधा और बूढापहाड़ के बीच महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस इलाके में दाखिल होने के लिए यही 30 किलोमीटर का पैच महत्वपूर्ण है. इस कॉरीडोर पर कब्जे के लिए माओवादी और टीएसपीसी के बीच दर्जनों बार खूनी संघर्ष हुआ.