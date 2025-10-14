ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले से गायब हुआ गोवंश, पशुपालकों ने मेले से क्यों बनाई दूरी? जानिए...

इनामी राशि बढ़ाने के लिए भेजा गया प्रस्ताव : पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील घीया ने बताया कि विगत तीन वर्षों से पुष्कर पशु मेले में गोवंश और गोवंश को लाने वाले पशुपालकों की संख्या में इजाफा हुआ है. दुग्ध और नस्ल प्रतियोगिता का स्तर भी पहले से ऊंचा हुआ है. प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा गोवंश शामिल हों, इसके प्रयास पशुपालन विभाग की ओर से किए जा रहे हैं. दुग्ध और नस्ल प्रतियोगिता को लेकर इनामी राशि को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. निश्चित रूप से पशुपालकों का रुझान इनामी राशि बढ़ाने पर पुष्कर पशु मेले में होने वाली प्रतियोगिताओं की ओर बढ़ेगा. विगत तीन वर्ष में 114, 50, 55 गोवंश ही मेले में आए थे.

पशुपालन विभाग औपचारिकता के लिए कुछ पशुपालकों को बुलाकर दुग्ध प्रतियोगिता आयोजित करता है. इस प्रतियोगिता को लेकर भी पशुपालकों में कोई उत्साह नहीं रहा. 2013 के बाद पुष्कर पशु मेले में गोवंश की संख्या लगभग नहीं के बराबर रह गई है. दुग्ध प्रतियोगिता में आने वाले गोवंश को ही रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाता है. वर्तमान में पुष्कर पशु मेला ऊंट और घोड़ों का ही रह गया है. इनमें भी विगत 2 दशक के आंकड़ें देखें तो ऊंट की संख्या में गिरावट और घोड़े की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. कुल मिलाकर पुष्कर पशु मेला अब घोड़े का मेला रह गया. हालांकि, पशुपालन विभाग के प्रयास से दुग्ध प्रतियोगिता में गोवंश विगत तीन वर्षों से बढ़ा है.

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला अपनी विविध लोक संस्कृतियों के लिए पहचाना जाता है. मेले में राजस्थान के हर कोने-कोने से पशुपालक अपने पशुओं के साथ आते हैं. अलग-अलग पहनावा, पाग, बोली मेले को सतरंगी संस्कृति से लबरेज कर देती है. इस सतरंगी संस्कृति के देसी-विदेशी पर्यटक भी दीवाने हैं. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की पहचान विश्व पटल पर है. एक समय था जब ऊंट-घोड़े के साथ-साथ बैल और गाय भी मेले की शान हुआ करते थे. गोवंश भी पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र था. खासकर नागोरी बैल और गीर नस्ल की गाय की संख्या काफी थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि पशु मेले से गोवंश ही गायब हो गए.

अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2025 की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं. प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पशुपालक पुष्कर मेले में अपने पशुओं की खरीदफरोख्त के लिए आते हैं. मेले में आने वाले पशुओं में ऊंट और घोड़ों की संख्या अधिक रहती है, लेकिन 2013 के बाद से विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले से गोवंश गायब ही हो गए हैं. पड़ोसी जिले नागौर के बैलों की उन्नत नस्ल कभी मेले की शान रहा करती थी, लेकिन अब वो भी न के बराबर देखने को मिलती है.

मेले में 80 फीसदी रहती थी नागौरी बैल की संख्या : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में 2005 में 5 हजार 826 गोवंश आए थे, जबकि 2024 में मात्र 134 गोवंश ही मेले में आए. ऐसा नहीं है कि राजस्थान में गोवंश कम हो गया है और पशुपालकों ने गोवंश को रखना बंद कर दिया है. बावजूद इसके अंतरराष्ट्रीय मेले से गोवंश की दूरी सरकार की उदासीनता को भी दर्शाती है. मेले से गायब हुए गोवंश को लेकर सरकार गंभीर नहीं है. पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील घीया ने बताया कि पुष्कर पशु मेले में पहले बड़ी संख्या में नागौरी बैल आते थे जो काफी उन्नत नस्ल के होते हैं. बैलगाड़ी और कृषि कार्य के लिए काफी उपयुक्त नागौरी बैल हैं, जिनकी कद काठी काफी अच्छी थी. 3 वर्ष से कम आयु के गोवंश को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है. ऐसे में मेले से गोवंश बिल्कुल कम हो गया. दूसरा मशीनीकरण होने से बैलों की उपयोगिता काफी कम हो गई है.

20 सालों का आंकड़ा (ETV Bharat GFX)

बचाने के लिए सरकार के प्रयास : डॉ. घीया बताते हैं कि वर्तमान सरकार ने अपने पहले बजट की घोषणा के तहत 1 अप्रैल से सहकारिता विभाग की ओर से योजना लागू की है, जिसके तहत बैलों से यदि कोई कृषि कार्य करता है तो उसे 30 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी. प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में एक नंदी शाला बनाए जाने की भी घोषणा सरकार ने की है. अजमेर जिले में सरवाड़ में नंदी शाला बनाई जा रही है, जिसमें 500 नंदी रखने की क्षमता होगी. योजना के तहत एक करोड़ 57 लाख रुपए सहकारिता विभाग की ओर से संचालक को दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए संचालक को 10 फीसदी राशि देनी होगी. अजमेर जिले में केवल सरवाड़ से ही आवेदन मिला है. शेष जगह से कोई रुचि नहीं दिखा रहा है. सड़कों पर निराश्रित मवेशी घूम रहे हैं. इनमें से 95 फीसदी नंदी हैं. सेक्स सॉर्टेड सीमन की योजना भी है, जिसमें उन्नत नस्ल का सीमन राजकीय पशु चिकित्सालय के माध्यम से पशुपालकों को दिया जाता है. सेक्स सॉर्टेड सीमन के जरिए 80 से 90 फीसदी बछड़ियां ही होती हैं.

गोवंश को ले जाने लाने में पशुपालकों को कोई मुनाफा नहीं रहा (ETV Bharat Ajmer)

जिले के यह पशु मेले हुए खत्म : अजमेर पशुपालन में अग्रणीय जिला है. डॉ. घीया ने बताया कि प्रदेश में 9 बड़े पशु मेले लगते थे. लमाना, ब्यावर, बघेरा, किशनगढ़, बांदनवाड़ा, पीसांगन में भी पशु मेले आयोजित होते थे, जो लगभग बंद हो गए हैं. अजमेर में दूर से आने वाले पशुपालकों के लिए पशुओं को परिवहन करके लाना महंगा पड़ता है. पशुपालक चार-पांच दिन मेले में रहते हैं. ऐसे में उनके पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है. पशुपालकों और पशुओं के आवास की व्यवस्था निशुल्क रहती है.

मेले की शान हुआ करते थे बैल और गाय (ETV Bharat Ajmer)

पशु खरीदने के लिए नहीं मिलता लोन : अजमेर जिले के पशुपालकों के संगठन के अध्यक्ष गणपत सिंह शेखावत बताते हैं कि पुष्कर पशु मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर का है. यहां विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं. डेढ़ दशक पहले तक विदेशी पर्यटक का आकर्षण ऊंट और गोवंश था. मेले में बैलों की जोड़ियों की प्रतियोगिता, गायों की विभिन्न प्रतियोगिताएं हुआ करतीं थी. इन प्रतियोगिताओं का काफी रोमांच रहता था. गोवंश आना मेले में बंद हो गया और प्रतियोगिताएं भी बंद हो गई. पशुपालन में कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं. मेले में सरकार अच्छा बजट देती है, लेकिन पशु प्रतियोगिताओं के लिए सीमित बजट होता है, इसलिए पशुपालक भी इन प्रतियोगिताओं के प्रति रुचि नहीं दिखाते हैं.

अपना अनुभव साझा करते हुए पशुपालक गणपत सिंह शेखावत ने बताया कि जब वह छोटे थे तो अपने पिता के साथ पुष्कर पशु मेले में जाया करते थे. वहां कई तरह के उन्नत पशुओं को देखकर उनमें डेयरी फार्म लगाने की प्रेरणा जागृत हुई. पहले और अब में काफी बदलाव आ गया है. पशु प्रतियोगिताओं में इनाम राशि आज भी वही है, जबकि पशुओं को मेले में लाना और ले जाना पशुपालकों के लिए काफी महंगा साबित होता है. युवाओं में पशुपालन का क्रेज नहीं है, यदि कोई पशुपालन करना भी चाहे तो उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता है. सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी, लेकिन वह कागजों तक ही सीमित रही. बैंक क्रेडिट कार्ड से पशुओं पर लोन नहीं देते हैं, यदि जमीन है तो उसके कागज बैंक में गिरवी रखकर ही पशुपालक को लोन मिलता है. पशुपालन में खर्च ज्यादा मुनाफा कम है.

पशुपालकों ने मेले से बनाई दूरी (ETV Bharat Ajmer)

पुष्कर मेले में इनाम की राशि न्यूनतम : पशुपालक संगठन के अध्यक्ष गणपत सिंह शेखावत बताते हैं कि पंजाब-हरियाणा में पशु मेले में प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जहां पर इनाम की राशि भी काफी होती है. ऐसे में पशुपालकों में भी उत्साह रहता है. वह खुद वर्ष 2016 में अपनी गिर नस्ल की गाय लेकर पंजाब गए थे, जहां उन्हें प्रथम स्थान मिलने पर 51 हजार रुपए इनाम मिला था. वर्ष 2017 में गाय प्रथम आने पर 1 लाख रुपए इनाम मिला और वर्ष 2020 में डेढ़ लाख रुपए गाय के प्रथम आने पर इनाम मिला. पुष्कर मेले में इनाम की राशि काफी न्यूनतम है, अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में पशुपालन को लेकर सरकार गंभीर नहीं रही है. दुग्ध और नस्ल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 2100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1100, तृतीय पुरस्कार 5 हजार, सांत्वना पुरस्कार 250 रुपए है. पशुपालन विभाग ने 21 हजार प्रथम, 11 हजार द्वितीय, 5 हजार तृतीय ढाई हजार रुपए सांत्वना पुरस्कार के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.