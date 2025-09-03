रांचीः राजधानी रांची का करम टोली चौक आज न सिर्फ भीड़-भाड़ और व्यस्तता के लिए जाना जाता है, बल्कि करमा पर्व के मौके पर यह इलाका एक खास धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी रखता है. लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस जगह का नाम आखिर करम टोली क्यों पड़ा.



स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि आज से चार–पांच दशक पहले इस चौक को केवल चौक कहा जाता था. उस समय यहां का दृश्य बिल्कुल अलग हुआ करता था. पूरे क्षेत्र में घना जंगल फैला हुआ था और उस जंगल में सबसे अधिक संख्या करम पेड़ों की थी. जहां भी नजर जाती, वहां करम का ही पेड़ दिखाई देता. इसी कारण धीरे-धीरे लोगों ने इस इलाके को करम पेड़ों वाला इलाका, यानी करम टोली कहना शुरू कर दिया.

चंदन भट्टाचार्या की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

करीब 40–45 साल पहले यह क्षेत्र करम पेड़ों से इतना घना था कि यहां से गुजरना भी मुश्किल माना जाता था. पेड़ों की छांव और हरियाली इस जगह की पहचान थी. जंगल धीरे-धीरे कटता गया, पेड़ों की संख्या घटती गई, लेकिन इलाके का नाम करम टोली ही रह गया. यही नाम आगे चलकर यहां के चौक को भी मिल गया और अब पूरा शहर इसे करम टोली चौक के नाम से जानता है.



स्थानीय लोग बताते हैं कि इस इलाके में करमा पर्व का आयोजन बहुत पुराना है. वर्ष 1968 से यहां बकायदा पूजा-अर्चना शुरू हुई थी.तब से लेकर आज तक हर साल भव्य तरीके से करमा पूजा होती आ रही है. करमा पूजा की रात यहां आसपास के मोहल्लों और गांवों से लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं. ढोल-नगाड़ों और नृत्य-गान के बीच करम देवता की पूजा कर प्रकृति और भाई-बहन के रिश्ते की मजबूती का आह्वान किया जाता है.



करम टोली चौक अब केवल एक भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है. करमा पर्व के दौरान यहां मेले जैसा माहौल रहता है. युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी परंपरा निभाने के लिए यहां इकट्ठा होते हैं.



पुराने निवासियों का कहना है कि करमा पूजा की पहचान ने इस चौक को एक अलग पहचान दिलाई. यही वजह है कि जब भी करमा पर्व आता है, रांची का करम टोली चौक पूरी तरह रोशनी, गीत-संगीत और श्रद्धा में डूबा दिखता है. इस तरह करम टोली का नाम सिर्फ़ एक चौक भर नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और परंपरा से जुड़ी उस ऐतिहासिक स्मृति का प्रतीक है, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.

