लोकल नहीं इन राज्यों की सामग्री से होता है पूजा पंडाल का निर्माण! जानें, कहां से आते हैं बैम्बू

लोहरदगा: दशहरा के मौके पर काफी संख्या में पूजा पंडाल का निर्माण होता है. मां अंबे की आराधना को लेकर भक्तों में उत्साह होता है. जिस पूजा पंडाल का जैसा बजट, वह उस प्रकार का पूजा पंडाल बनाकर मां अंबे की पूजा-आराधना पूरे विधि-विधान के साथ करता है.

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंडाल निर्माण में जिस चीज की आवश्यकता सबसे अधिक होती है वह बांस है. पंडाल निर्माण में बांस एक ऐसी आवश्यक सामग्री है, जिसके बिना पूजा पंडाल का निर्माण हो पाना लगभग मुश्किल है. आधुनिकता के इस दौर में भी तमाम चीजों में परिवर्तन आया है.

पूजा पंडालों में इस खास बांस की है डिमांड! देखें लोहरदगा से ये रिपोर्ट. (ETV Bharat)

लेकिन पूजा पंडाल में बांस की जो आवश्यकता है, वह आज भी बनी हुई है और समय के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं की पूजा पंडाल में जो बांस इस्तेमाल किया जाता है, वह बांस कौन सा होता है, कहां से आता है और उसमें क्या खासियत होती है.

पश्चिम बंगाल और असम के बांस का इस्तेमाल

लोहरदगा जिला में कुल 82 स्थान पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है. जिसमें से सिर्फ शहरी क्षेत्र में 24 स्थान पर पूजा का आयोजन होता है. औसतन रूप से एक पूजा पंडाल के निर्माण में 10 से 15 लाख रुपए का न्यूनतम खर्च आता है. इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पंडाल का निर्माण जिस बांस से किया जाता है, वह बांस लोहरदगा का नहीं होता है, बल्कि ज्यादातर बांस रांची से मंगाया जाता है.

इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि रांची में भी यह बांस पश्चिम बंगाल और असम से मनाया जाता है. यह बात स्पष्ट है कि लोहरदगा में जिन पूजा पंडालों का निर्माण अब तक होता रहा है, वहां पर बंगाल और असमिया के बांस का ज्यादातर उपयोग होता है.