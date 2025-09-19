लोकल नहीं इन राज्यों की सामग्री से होता है पूजा पंडाल का निर्माण! जानें, कहां से आते हैं बैम्बू
लोहरदगा में झारखंड नहीं इस राज्य के बैम्बू की खास डिमांड है. पढ़ें रिपोर्ट.
Published : September 19, 2025 at 9:21 PM IST
लोहरदगा: दशहरा के मौके पर काफी संख्या में पूजा पंडाल का निर्माण होता है. मां अंबे की आराधना को लेकर भक्तों में उत्साह होता है. जिस पूजा पंडाल का जैसा बजट, वह उस प्रकार का पूजा पंडाल बनाकर मां अंबे की पूजा-आराधना पूरे विधि-विधान के साथ करता है.
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंडाल निर्माण में जिस चीज की आवश्यकता सबसे अधिक होती है वह बांस है. पंडाल निर्माण में बांस एक ऐसी आवश्यक सामग्री है, जिसके बिना पूजा पंडाल का निर्माण हो पाना लगभग मुश्किल है. आधुनिकता के इस दौर में भी तमाम चीजों में परिवर्तन आया है.
लेकिन पूजा पंडाल में बांस की जो आवश्यकता है, वह आज भी बनी हुई है और समय के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं की पूजा पंडाल में जो बांस इस्तेमाल किया जाता है, वह बांस कौन सा होता है, कहां से आता है और उसमें क्या खासियत होती है.
पश्चिम बंगाल और असम के बांस का इस्तेमाल
लोहरदगा जिला में कुल 82 स्थान पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है. जिसमें से सिर्फ शहरी क्षेत्र में 24 स्थान पर पूजा का आयोजन होता है. औसतन रूप से एक पूजा पंडाल के निर्माण में 10 से 15 लाख रुपए का न्यूनतम खर्च आता है. इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पंडाल का निर्माण जिस बांस से किया जाता है, वह बांस लोहरदगा का नहीं होता है, बल्कि ज्यादातर बांस रांची से मंगाया जाता है.
इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि रांची में भी यह बांस पश्चिम बंगाल और असम से मनाया जाता है. यह बात स्पष्ट है कि लोहरदगा में जिन पूजा पंडालों का निर्माण अब तक होता रहा है, वहां पर बंगाल और असमिया के बांस का ज्यादातर उपयोग होता है.
दाम अधिक फिर भी डिमांड ज्यादा
रांची में बंगाल और असमिया बांस की कीमत एक बांस 180 में मिल पाता है तो यहां के बांस की कीमत 160 रुपए प्रति पीस है. दाम कम होने के बावजूद स्थानीय बांस का कम ही उपयोग पंडाल के निर्माण में किया जाता है. इसके पीछे पंडाल निर्माण करने वालों लोगों का तर्क यह है कि स्थानीय बांस काफी वजनी होते हैं और लचीला भी कम होते हैं.
इसके ठीक विपरीत बंगाल और असमिया बांस काफी लचीला होने के साथ-साथ काफी हल्के भी होते हैं. जिसका उपयोग पंडाल के निर्माण में आसानी से किया जा सकता है. यही कारण है कि सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं, बल्कि साल के अन्य दिनों में भी टेंट संचालक रांची से ही बंगाल और असम के पास खरीद कर लेकर आते हैं.
इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि लोहरदगा में सिर्फ दुर्गा पूजा के मौके पर 30 से 40 लाख रुपए का बंगाल और असमिया बांस रांची से खरीदा जाता है. जबकि पूरे साल की बात करें तो एक से डेढ़ करोड़ रुपए का बांस टेंट संचालक खरीदने हैं.
