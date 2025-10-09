ETV Bharat / state

करवा चौथ पर आपके शहर में कब दिखेगा चांद? यहां देखें मूनराइज टाइमिंग

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार के अनुसार, "10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को देशभर के प्रमुख शहरों में चांद निकलने का समय अलग-अलग है. अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां राजधानी शिमला में चांद निकलने का समय रात 8 बजकर 6 मिनट पर है. वहीं, बिलासपुर में चांद का दीदार रात 8:08 बजे होगा".

शिमला: देशभर में करवा चौथ का त्योहार 10 अक्टूबर (शुक्रवार) को धूमधाम से मनाया जा रहा है. सुहागिनें दिनभर निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. इस दिन महिलाएं सजधजकर पूजा की तैयारी करती हैं और शाम में छलनी से चांद का इंतजार करती नजर आती है. इस व्रत का सबसे पवित्र पल तब आता है, जब आसमान में चांद की पहली झलक दिखाई देती है. हर शहर में चांद निकलने का समय अलग-अलग होता है और यही वजह है कि व्रत रखने वाली महिलाएं शाम से ही आसमान पर नजरें जमाए रहती हैं. तो आइए जानें, 10 अक्टूबर को आपके शहर में चांद कब निकलेगा?

अलग-अलग शहरों में चांद दिखने का समय

करवा चौथ पर आपके शहर में कब निकलेगा चांद? (ETV Bharat GFX)

क्यों की जाती चांद की पूजा है?

आचार्य दीप कुमार ने बताया, "ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार, जिस दिन भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया, उस दिन चतुर्थी तिथि थी. जब चंद्रमा को श्राप मिला तो उन्होंने भगवान शंकर से इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा था. तब भगवान शिव ने कहा था कि किसी भी मास की चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति उसके दर्शन करेगा तो उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा. लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा के दर्शन करेगा, उसके सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे. ऐसे में करवा चौथ के दिन महिलाएं चंद्रमा को देखकर अपने व्रत का पारण करती हैं. वहीं, महाभारत काल में भी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा था. ताकि पांडवों के जीवन में कोई संकट न पड़े".

पूजा का शुभ मुहूर्त

पंडित राजकुमार शर्मा ने बताया, "हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को रखा जाएगा. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे तक रहेगी. पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:16 से 6:29 बजे तक रहेगा. महिलाएं चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी".

ये भी पढ़ें: शिमला के बाजारों में करवा चौथ की रौनक, बारिश भी न रोक पाई खरीदारी का उत्साह

ये भी पढ़ें: करवा चौथ पर क्यों होती है चांद की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी मान्यता