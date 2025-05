ETV Bharat / state

आज से 51 साल पहले पोकरण में हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, लोगों ने कुछ यूं किया याद... - SMILING BUDDHA

पोकरण में परमाणु परीक्षण ( ETV Bharat (File Photo) )

Published : May 18, 2025 at 2:42 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 2:52 PM IST

जैसलमेर : आज से ठीक 51 साल पहले 18 मई 1974 को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में इतिहास रचा गया था. जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र के पास स्थित लोहारकी गांव के पास भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था. इस ऐतिहासिक दिन को 'स्माइलिंग बुद्धा' नाम दिया गया, जिसे बुध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अंजाम दिया गया था. यह दिन सिर्फ भारत के वैज्ञानिक इतिहास में नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान में एक निर्णायक मोड़ बन गया. स्माइलिंग बुद्धा: कोडनेम और संदेश : इस परमाणु परीक्षण को 'स्माइलिंग बुद्धा' नाम दिया गया था, क्योंकि इसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था. इसका उद्देश्य न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि को दर्शाना था, बल्कि यह भी संदेश देना था कि भारत की शांति की नीति के बावजूद, वह अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम और तैयार है. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परीक्षण के तुरंत बाद अमेरिका को जवाब देते हुए कहा था, 'इंतजार करो...आज बुद्ध मुस्करा रहे हैं'. यह कथन भारत की दृढ़ता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया. लोगों का क्या कहना है (ETV Bharat Jaisalmer) पढ़ें. पोकरण से परमाणु शक्ति संपन्न भारत का सफर, खेतोलाई को आज भी तारीख पर गर्व विस्फोट की तीव्रता और स्थानीय असर : इस परीक्षण के दौरान करीब 12 हजार टन टीएनटी के बराबर विस्फोट हुआ, जिससे जमीन में जबरदस्त कंपन महसूस किया गया. आसपास के गांवों, खासकर मलका और लोहारकी में लोगों ने घरों में दरारें पड़ने की घटनाएं बताई. एक विशाल धूल का गुब्बार आसमान में छा गया था जो कुछ देर बाद शांत हुआ. आज भी मलका गांव के उस सूखे कुएं के पास बना गड्ढा और उभरी हुई जमीन भारत के उस गौरवशाली क्षण की गवाही देती है.

