दिल्ली सीएम की बढ़ाई गई सुरक्षा, जानें Z श्रेणी और Z+ श्रेणी सुरक्षा में क्या होता है अंतर - Z AND Z PLUS SECURITY

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. जानिए Z श्रेणी और Z+ श्रेणी सुरक्षा के बारे में विस्तार से..

जानें क्या होता है Z श्रेणी और Z+ श्रेणी सुरक्षा में अंतर
जानें क्या होता है Z श्रेणी और Z+ श्रेणी सुरक्षा में अंतर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2025 at 5:55 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 7:06 PM IST

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद उन्हें Z श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा मिली है. सीएम बनने के बाद ही रेखा गुप्ता को Z श्रेणी की सुरक्षा मिल गयी थी, लेकिन उसमें दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे. हालांकि, अब सीएम रेखा गुप्ता सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में रहेंगी. बुधवार को उनपर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह कदम उनकी सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है. गुरुवार को सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी ड्यूटी भी संभाल ली.

दरअसल, बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं. इसी दौरान राजेश खिमजी नामक शख्स ने उनपर हमला कर दिया. सीएम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार राजेश एक "सीरियल ऑफेंडर" है. उसके खिलाफ गुजरात के राजकोट में कई मामले दर्ज हैं. इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया. हमले में मुख्यमंत्री को चोटें आईं. इस घटना से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से उन्हें Z श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा देने करने का निर्णय लिया.

Z कैटेगरी सुरक्षा
Z कैटेगरी सुरक्षा (ETV BHARAT)

कई प्रकार की दी जाती है सुरक्षा: भारत में, सुरक्षा को खतरे की आशंका के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है. इसमें X, Y, Y+, Z, और Z+ श्रेणी़ शामिल है. Z श्रेणी और Z+ श्रेणी, दोनों ही उच्चस्तरीय सुरक्षा कवर हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की संख्या और कवरेज के मामले में इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है. आइए जानते हैं.

Z श्रेणी की सुरक्षा: इस श्रेणी में 22 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं. इसमें 4-5 कमांडो (एनएसजी या सीआरपीएफ) और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं. Z श्रेणी की सुरक्षा में एक एस्कॉर्ट कार भी शामिल होती है. यह सुरक्षा दिल्ली पुलिस, इंडो-तिब्बत पुलिस (आईटीबीपी) या सीआरपीएफ के जवानों द्वारा की जाती है. इस श्रेणी की सुरक्षा उन व्यक्तियों को दी जाती है, जिन्हें मध्यम से उच्च स्तर का खतरा होता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं. मसलन योग गुरु रामदेव समेत कुछ अन्य हाई प्रोफाइल हस्तियों को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है.

Z+ कैटेगरी सुरक्षा
Z+ कैटेगरी सुरक्षा (ETV BHARAT)

Z+ श्रेणी की सुरक्षा: Z+ श्रेणी को भारत में उच्चतम स्तर की सुरक्षा माना जाता है (एसपीजी को छोड़कर). इसमें 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं. इसमें 10 से अधिक एनएसजी कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं. इस सुरक्षा घेरे में बुलेटप्रूफ गाड़ियां, तीन शिफ्टों में एस्कॉर्ट और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा शामिल होती है. कमांडो अत्याधुनिक हथियारों और संचार उपकरणों से लैस होते हैं. इस श्रेणी की सुरक्षा उन व्यक्तियों को दी जाती है, जिन्हें गंभीर और जानलेवा खतरा होता है. मसलन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कुछ प्रमुख मुख्यमंत्रियों सहित कई वरिष्ठ राजनेताओं को यह सुरक्षा प्रदान की गई है.

ऐसे तय की जाती है सुरक्षा: बता दें कि सुरक्षा कवर का निर्णय केंद्रीय खुफिया एजेंसियों (आईबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है. ये एजेंसियां व्यक्ति को मिलने वाले संभावित खतरों का मूल्यांकन करती हैं और उसी के अनुसार सुरक्षा की श्रेणी तय करती हैं. समय-समय पर इस खतरे का मूल्यांकन किया जाता है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा को बढ़ाया, घटाया या वापस लिया जा सकता है.

फिलहाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीआरपीएफ के जवान चौबीसों घंटे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. यह कदम उनके सार्वजनिक जीवन और कामकाज को बिना किसी डर के जारी रखने में मदद करेगा. उधर, सीएम से मुलाकात के बाद बीजे पी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्णतः स्वस्थ हैं और पहले की तरह दिल्लीवासियों के कार्यों में निरंतर तत्परता से जुटी हुई हैं.

