दिल्ली सरकार द्वारा कश्मीरी प्रवासियों को फिर से राहत राशि देने की घोषणा पर विस्थापितों ने क्या कहा ? जानिए
आम आदमी पार्टी की सरकार ने डेढ़ साल पहले रोक दी थी राहत राशि, बीजेपी सरकार फिर कर रही शुरू
Published : October 3, 2025 at 4:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 1990 के विस्थापित कश्मीरी लोगों के लिए फिर से पहले से दी जा रही राहत राशि को शुरू करने का फैसला किया है. दरअसल, 1990 में विस्थापित जो कश्मीरी दिल्ली में बसे थे उनके लिए सरकार ने एक परिवार के चार सदस्यों के लिए प्रति सदस्य 500 रुपए प्रतिमाह देने की व्यवस्था की थी. गरीब कश्मीरियों के परिवार के अधिकतम चार सदस्यों के लिए यह धनराशि देने की व्यवस्था की गई थी. इसके अंतर्गत अधिकतम 2000 हजार रुपए (प्रति सदस्य 500) देने शुरू किए गए थे. फिर इसको 2009 में बढ़ाकर 3250 प्रति सदस्य और अधिकतम 13000 किया गया.
ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के अध्यक्ष रविंदर पंडिता ने इसको लेकर कहा कि इस राशि को केजरीवाल सरकार ने पिछले डेढ़ साल से बंद कर दिया था. साथ ही सरकार ने कई तरह के नए नियम जोड़ दिए थे. नए नियमों के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं इनकम टैक्स भरते हैं उनको इस सूची से बाहर कर दिया गया था. साथ ही जिनकी मासिक आमदनी 26,800 है उन लोगों को भी इस राहत राशि देने के योग्य नहीं माना गया.
इसके अलावा, जो लाभार्थी थे उनके वेरिफिकेशन के लिए कई तरह के पेपर आधार कार्ड और अन्य कई पेपर देने की शर्त लगा दी थी, जिससे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था. रविंदर पंडिता ने बताया, ''इस राहत राशि को फिर से शुरू कराने के लिए हम दो महीने पहले दिल्ली के मंत्री आशीष सूद से मुलाकात की. उन्होंने पूरी बात को ध्यान से सुना और मुख्यमंत्री के सामने रखा. फिर हमारी मुख्यमंत्री से मीटिंग कराई गई. इसके बाद सरकार ने इस राहत राशि को फिर से शरू करने का कदम उठाया है. इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं.''
रविंदर पंडिता ने कहा, कि लेकिन इस राशि को 1990 से शुरू किया गया तब से 35 साल का समय हो चुका है. अब इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि 2009 में ही इसे एक बार बढ़ाया गया था तब से महंगाई बहुत बढ़ चुकी है. इसलिए सरकार से मांग करता हूं कि इसको बढ़ाकर करके 13,000 से 25,000 किया जाना चाहिए, क्योंकि 13,000 में किसी परिवार के चार सदस्यों का गुजारा होना मुश्किल है.
जब तक विस्थापित लोगों का वापस कश्मीर में नहीं होता पुनर्वास तब तक बंद न हो राहत राशि: कुलदीप भट
कश्मीरी समिति दिल्ली के महासचिव कुलदीप भट ने कहा कि दिल्ली सरकार का फिर से कश्मीरी विस्थापितों के लिए राहत राशि शुरू करने का निर्णय सराहनीय है. पिछली सरकार ने इसको गलत तरीके से बंद किया था. इसमें कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं थी. क्योंकि जो लोग विस्थापित हुए वो आज भी विस्थापित हैं. इसलिए यह राहत राशि तब तक बंद नहीं की जानी चाहिए, जब तक वापस कश्मीर के लोग कश्मीर में नहीं बसा दिए जाते हैं.
वहीं, दिल्ली में विस्थापित कश्मीरी पंडित अवतार कृष्ण बमरू ने कहा, ''वह बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसकी वजह से हमें अपना कश्मीर में छोड़कर भागना पड़ा. हम उस त्रासदी को भूल नहीं सकते. उस समय केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के यह राहत राशि शुरू की थी. उसके लिए मात्र 1800 परिवारों को चिन्हित किया गया था. यह वह लोग थे जिनके पास अपना गुजारा करने के लिए आमदनी का कोई साधन नहीं था. जो लोग सरकारी नौकरी में थे या जिन लोगों को टेंपरेरी नौकरी दी गई थी उन लोगों को इस राशि के लिए योग्य नहीं माना गया था. यह धनराशि देने का प्रावधान तब तक किया गया था जब तक विस्थापित लोग वापस कश्मीर में न पहुंच जाए. लेकिन पिछली सरकार ने इसको बंद किया था वह बड़े दुख की बात है. यह राशि देने का निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया था. लेकिन, अब इसको सरकार को महंगाई के हिसाब से बढ़ाना चाहिए, जिससे विस्थापित गरीब लोग अपना गुजारा आसानी से कर सकें.''
