सांप से बचाव के तरीके, स्नैक मैन मुरारी सिंह से जानें कौन-सा सांप जहरीला है और कौन नहीं!
झारखंड में इन दिनों वन महोत्सव सप्ताह का चल रहा है. इसी कड़ी में हजाराबीग के दुध मटिया का स्टॉल काफी खास है.
Published : October 7, 2025 at 6:15 PM IST
हजारीबागः सांप का नाम सुनने के साथ ही लोगों में भय समा जाता है. घर में सांप दिखे जाए तो लोग कई तरह का जुगाड़ लगाते हैं कि सांप को भगाया जा सके. ईटीवी भारत आज आपको सांप से जुड़ी वो बातें बताने जा रहा है जिसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए कि अगर सांप घर में घुस जाए तो क्या करें और अगर काट दे तो प्रारंभिक समय में क्या उपचार करें.
जैव विविधता में हर एक जीव जंतु का अपना विशेष महत्व है. सांप भी अपना एक खास महत्व रखता है. लोग भय के कारण सांप को देखने के साथ ही मारने का प्रयास करते हैं और कभी-कभी मार भी देते हैं. उनको क्षति पहुचाना कानूनी जुर्म तो है ही दूसरी ओर जैव विविधता के साथ छेड़छाड़ भी है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सांप अगर घर में आ जाए तो क्या करें.
हजारीबाग के दूध मटिया जंगल में वन महोत्सव के दौरान स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सामान्य. साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि घर में अगर सांप अधिक निकलता है तो कौन सा दवा रखें. जिसके छिड़काव से सांप घर के आसपास नहीं पहुंचेगी.
वहीं सांप अगर आ जाए तो कौन सा स्प्रे करें. जिससे वह घर से बाहर निकल जाएगा. सांप काटता है तो 5 मिनट के अंदर कौन सा ऐसा घरेलू उपाय करें जिससे जहर का असर कम हो जाए. हजारीबाग जिला में स्नेक मैन के नाम से जाने और पहचाने जाने वाले मुरारी सिंह ने बताया कि घर में एक यंत्र होता है जिसे रखना चाहिए.
मुरारी सिंह बताते हैं कि इस यंत्र से सांप को पकड़ना और उसे भगाना सहायक सिद्ध होता है. हाल के दिनों में सर्पदंश के मामले बढ़े हैं. सांप से बचाव कैसे हो इसकी जानकारी हर एक को होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सांप पकड़ने की कोशिश नंगे हाथों से नहीं करनी चाहिए. जिससे जान जाने का भी खतरा बना रहता है. अगर सांप दिखे जाए तो आसपास के स्नेक रेस्क्यू करने वालों से संपर्क करना चाहिए.
पर्यावरण विद् मुरारी सिंह का कहना है कि वैसे घर जहां सांप का प्रकोप अधिक है वह अपने घर में स्नेक मैक्स नाम का पाउडर आता है वह रख सकते हैं. जो अलग-अलग कंपनी के होते हैं. इसका छिड़काव कर दिया जाए तो सांप घर में नहीं आता है. वहीं अगर सांप आ जाता है तो स्नैक लेस स्प्रे बेहद कारगर साबित होता है. स्प्रे करने के बाद सांप दूर भाग जाता है. ऑनलाइन अगर देखा जाए तो स्नेक बाइट किट उपलब्ध है. जिसमें तत्काल सांप काटे तो जहर बाहर निकालने के लिए उपयोग बनाया जाता है. सबसे महत्वपूर्ण टौंग है. साढ़े तीन फीट का यह यंत्र सांप से बचने के लिए बेहद जरूरी है. इसे अपने घर में रखना चाहिए.
