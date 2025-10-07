ETV Bharat / state

सांप से बचाव के तरीके, स्नैक मैन मुरारी सिंह से जानें कौन-सा सांप जहरीला है और कौन नहीं!

हजारीबागः सांप का नाम सुनने के साथ ही लोगों में भय समा जाता है. घर में सांप दिखे जाए तो लोग कई तरह का जुगाड़ लगाते हैं कि सांप को भगाया जा सके. ईटीवी भारत आज आपको सांप से जुड़ी वो बातें बताने जा रहा है जिसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए कि अगर सांप घर में घुस जाए तो क्या करें और अगर काट दे तो प्रारंभिक समय में क्या उपचार करें.

जैव विविधता में हर एक जीव जंतु का अपना विशेष महत्व है. सांप भी अपना एक खास महत्व रखता है. लोग भय के कारण सांप को देखने के साथ ही मारने का प्रयास करते हैं और कभी-कभी मार भी देते हैं. उनको क्षति पहुचाना कानूनी जुर्म तो है ही दूसरी ओर जैव विविधता के साथ छेड़छाड़ भी है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सांप अगर घर में आ जाए तो क्या करें.

सांप से बचाव के तरीकेः स्नैक मैन मुरारी सिंह से ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

हजारीबाग के दूध मटिया जंगल में वन महोत्सव के दौरान स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सामान्य. साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि घर में अगर सांप अधिक निकलता है तो कौन सा दवा रखें. जिसके छिड़काव से सांप घर के आसपास नहीं पहुंचेगी.

वहीं सांप अगर आ जाए तो कौन सा स्प्रे करें. जिससे वह घर से बाहर निकल जाएगा. सांप काटता है तो 5 मिनट के अंदर कौन सा ऐसा घरेलू उपाय करें जिससे जहर का असर कम हो जाए. हजारीबाग जिला में स्नेक मैन के नाम से जाने और पहचाने जाने वाले मुरारी सिंह ने बताया कि घर में एक यंत्र होता है जिसे रखना चाहिए.