हजारीबाग में डेढ़ करोड़ के सामान से बना था बीजेपी का चुनावी मंच, जानिए क्या थी खासियत - lok sabha election 2024

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 17, 2024, 7:14 AM IST | Updated : May 17, 2024, 7:22 AM IST

16 चक्का ट्रक से बना मंच ( ETV BHARAT )

