रायपुर: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट का बुधवार को विस्तार हुआ. राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल ने नए मंत्रियों के तौर पर शपथ ली. इस अवसर पर सीएम साय ने एक बार फिर सुशासन के संकल्प को दोहराया. सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजेश अग्रवाल को दी गई है. जिसमें मुख्यमंत्री के विभागों से ही विभाग काटकर दिया गया है. इन्हें विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है .

राजेश अग्रवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी: बात राजेश अग्रवाल की करें तो पहले मुख्यमंत्री के पास पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग था. जिसे काटकर राजेश अग्रवाल को दे दिया गया है. इसका एक पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा संभाग से आते हैं तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास जो विभाग थे वह सरगुजा संभाग से बनाए गए मंत्री के पास ही दे दिए गए हैं.

गजेंद्र यादव को स्कूली शिक्षा मंत्री का विभाग: वहीं बात गजेंद्र यादव की करें तो अब उन्हें राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है. विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर स्कूली शिक्षा पर ही रहा है. अब गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा ग्रामोद्योग विधि एवं विधाई कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया है. बात इससे पहले की करें तो स्कूली शिक्षा मुख्यमंत्री के पास जो विभाग था वो इन्हें दिया गया है. इसके साथ ही विधि एवं विधाई कार्य उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास था. जिसका जिम्मा अब गजेंद्र यादव के पास है.

गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी: वहीं बात गुरु खुशवंत साहब की करें इन्हें कौशल विकास की जिम्मेदारी दी गई है. जो केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजना की सबसे बड़ी चुनौती भी रही है. छत्तीसगढ़ में इसके पूरा नहीं होने पर बड़ा सवाल भी रहा है. युवाओं को कुशल बनाने की जिम्मेदारी युवा नेता गुरु खुशवंत को दी गई है. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा और रोजगार जो इससे पहले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास थे वह इन्हें दिए गए हैं. अनुसूचित जाति विकास विभाग राम विचार नेताम के पास था. जिसे काटकर अब गुरु खुशवंत साहब को दिया गया है. वहीं कौशल विकास मुख्यमंत्री के पास था जिसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है.

सीएम साय ने नए मंत्रियों को दी बधाई: सीएम विष्णुदेव साय ने नए मंत्रियों को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज शपथ लेने वाले मेरे कैबिनेट के नए सदस्य श्री गजेंद्र यादव, श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री राजेश अग्रवाल को बधाई और शुभकामनाएं. मुझे पूरा विश्वास है कि सभी मंत्रीगण पूरी निष्ठा और लगन से जनता की सेवा कर विकास और सुशासन का सुनहरा अध्याय रचेंगे. सभी साथियों को शुभेच्छा.

विष्णुदेव साय कैबिनेट के मंत्री और उनके विभागों की जानकारी