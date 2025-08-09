Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

'भारत छोड़ो आंदोलन' की वर्षगांठ, जानिए कैसे गांधी जी के साथ जयपुर में युवाओं ने जलाई थी क्रांति की मशाल - AUGUST KRANTI DAY

9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, जिसे जयपुर में युवाओं ने आमजन तक पहुंचाया था.

अगस्त क्रांति दिवस
अगस्त क्रांति दिवस (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 12:17 PM IST

5 Min Read

जयपुर : इस साल हम आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं. यह आजादी लाखों लोगों की शहादत के बाद मिली है. आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, आज ही के दिन महात्मा गांधी ने मुंबई में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' और 'करो या मरो' का नारा दिया था. यह नारा अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और यह एक जन आंदोलन बन गया था. इसे 'अगस्त क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है. महात्मा गांधी के इस नारे के बाद देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए थे, जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे थे, ट्रेनें रोकी की जा रही थी. देशभर में जन सैलाब के सड़कों पर उतरने के बाद ब्रिटिश हुकूमत को भी लगने लगा था कि अब भारत में उनका शासन ज्यादा दिन का नहीं है. महात्मा गांधी के इस नारे का असर जयपुर में भी देखने को मिला था.

जयपुर में कुछ युवाओं ने जलाई थी क्रांति की अलख : दरअसल, महात्मा गांधी के इस नारे का असर जयपुर में भी देखने को मिला था. युवा सड़कों पर उतर आए थे. हालांकि, तब जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर बाबा हरिश्चंद्र शर्मा, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, रामकरण जोशी जैसे युवाओं ने आजाद मोर्चा का गठन कर किया था. गुलाबचंद कासलीवाल का जयपुर स्थित आवास तब संगठन का केंद्र बना और यहां गुप्त बैठकों में आंदोलन की रणनीति बनती थी.

जयपुर में युवाओं ने जलाई थी क्रांति की मशाल (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. अगस्त क्रांति स्पेशल : बीकानेर के इस शख्स ने बापू के चरखे में पिरोया पूरा भारत, सोने की नक्काशी से बनाए चरखे में लगे 3 साल

दीवारों पर रातों-रात लिखे गए नारे : वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार डॉ. जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि आजाद मोर्चा ने सबसे पहले अपने आंदोलन में स्कूली छात्रों को जोड़ा. कॉलेज में गुप्त रूप से महात्मा गांधी के भाषणों की प्रतियां बांटी गई. दीवारों पर रातों-रात करो या मरो जिसे नारे लिखे गए. छात्रों ने हड़ताल की, कुछ युवाओं ने सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया. यह आंदोलन अब गुप्त नहीं रहा था. जयपुर की गलियों में आजादी की आहट सुनाई देने लगी थी.

जयपुर की बड़ी चौपड़, जहां होते थे धरने प्रदर्शन
जयपुर की बड़ी चौपड़, जहां होते थे धरने प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. अजमेर में दरगाह के बाहर निकाली तिरंगा रैली, मदरसों के बच्चों ने गाए देशभक्ति गीत

आजाद मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी : जयपुर में अब यह आंदोलन सड़कों पर उतर आया था, तब रियासत की पुलिस ने बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. उन पर राजद्रोह, युवाओं को भड़काने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे. इस दमन का असर यह हुआ कि आंदोलन और उग्र हो गया. छात्रों ने विरोध मार्च निकाले, धरने दिए और भोजन तक का बहिष्कार किया. बाद में युवाओं और लोगों के बढ़ते आक्रोश के चलते गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करना पड़ा.

पढे़ं. काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद जयपुर की इस हवेली में ठहरे थे 'आजाद', नहीं पकड़ पाए थे अंग्रेज

अगस्त क्रांति के बारे में जानें
अगस्त क्रांति के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

पंडित नेहरू ने कराया आजाद मोर्चा का विलय : 1945 तक लगातार आंदोलन चल रहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जयपुर दौरे पर आए. इस दौरान उन्होंने प्रजामंडल और आजाद मोर्चा दोनों दलों के नेताओं को आपस में साथ बैठाया और स्पष्ट किया कि भारत को न सिर्फ आजादी चाहिए बल्कि उसके लिए एकता और समन्वय भी आवश्यक है. इस मुलाकात का परिणाम यह हुआ कि आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय हो गया और इसके बाद 1946 में जयपुर राज्य की पहली विधानसभा की नींव रखी गई.

पढे़ं. 'खासा कोठी' का अनसुना इतिहास, यहां कभी रुकती थी महाराजा की शाही ट्रेन

जयपुर में तब कांग्रेस का ज्यादा योगदान नहीं रहा : वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी का कहना है कि महात्मा गांधी ने जब करो या मरो का नारा दिया था तब जयपुर में राजा मानसिंह द्वितीय का शासन था. उस दौरान बाबा हरिश्चंद्र शर्मा, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी जैसे युवा 20-25 साल के थे. उन्होंने महात्मा गांधी के नारे से प्रभावित होकर जन आंदोलन छेड़ दिया था. तब जयपुर के आंदोलन में कांग्रेस का इतना बड़ा योगदान नहीं था. राजस्थान में तब कांग्रेस के बड़े नेता नहीं हुआ करते थे. दौसा जिला भी तब जयपुर जिले में ही आता था.

पढे़ं. रथों के कारखाने से शिक्षा के मंदिर तक, अब खत्म हो रहा है रथखाना स्कूल का सफर

सिटी पैलेस का त्रिपोलिया गेट
सिटी पैलेस का त्रिपोलिया गेट (ETV Bharat Jaipur)

हरिश्चंद्र शर्मा निर्दलीय ही चुनाव जीते : राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन हुआ था. वहां भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था. वहां के स्थानीय नेताओं ने बिजोलिया आंदोलन के नाम पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर किया. उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन से दौलतमल भंडारी और हरिश्चंद्र शर्मा इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि 1957 में जब कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सादिक अली को जयपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ने भेजा, तब बाबा हरिश्चंद्र शर्मा निर्दलीय ही लोकसभा का चुनाव जीत गए थे.

यहां युवाओं ने लहराया था तिरंगा
यहां युवाओं ने लहराया था तिरंगा (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. आजादी के 78 साल बाद राजस्थान के एक गांव को मिली बिजली

दौलतमल भंडारी जयपुर से लोकसभा के पहले सांसद चुने गए : आजादी के बाद 1952 में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए तब दौलतमल भंडारी कांग्रेस के टिकट पर जयपुर से लोकसभा के पहले सांसद चुने गए थे. इसके बाद बाबा हरिश्चंद्र शर्मा भी 1957 में जयपुर से लोकसभा के लिए निर्दलीय चुने गए थे.
चांदपोल बाजार के पास स्थित बाबा हरिशचंद्र मार्ग इन्हीं के नाम पर है.

जयपुर : इस साल हम आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं. यह आजादी लाखों लोगों की शहादत के बाद मिली है. आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, आज ही के दिन महात्मा गांधी ने मुंबई में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' और 'करो या मरो' का नारा दिया था. यह नारा अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और यह एक जन आंदोलन बन गया था. इसे 'अगस्त क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है. महात्मा गांधी के इस नारे के बाद देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए थे, जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे थे, ट्रेनें रोकी की जा रही थी. देशभर में जन सैलाब के सड़कों पर उतरने के बाद ब्रिटिश हुकूमत को भी लगने लगा था कि अब भारत में उनका शासन ज्यादा दिन का नहीं है. महात्मा गांधी के इस नारे का असर जयपुर में भी देखने को मिला था.

जयपुर में कुछ युवाओं ने जलाई थी क्रांति की अलख : दरअसल, महात्मा गांधी के इस नारे का असर जयपुर में भी देखने को मिला था. युवा सड़कों पर उतर आए थे. हालांकि, तब जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर बाबा हरिश्चंद्र शर्मा, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, रामकरण जोशी जैसे युवाओं ने आजाद मोर्चा का गठन कर किया था. गुलाबचंद कासलीवाल का जयपुर स्थित आवास तब संगठन का केंद्र बना और यहां गुप्त बैठकों में आंदोलन की रणनीति बनती थी.

जयपुर में युवाओं ने जलाई थी क्रांति की मशाल (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. अगस्त क्रांति स्पेशल : बीकानेर के इस शख्स ने बापू के चरखे में पिरोया पूरा भारत, सोने की नक्काशी से बनाए चरखे में लगे 3 साल

दीवारों पर रातों-रात लिखे गए नारे : वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार डॉ. जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि आजाद मोर्चा ने सबसे पहले अपने आंदोलन में स्कूली छात्रों को जोड़ा. कॉलेज में गुप्त रूप से महात्मा गांधी के भाषणों की प्रतियां बांटी गई. दीवारों पर रातों-रात करो या मरो जिसे नारे लिखे गए. छात्रों ने हड़ताल की, कुछ युवाओं ने सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया. यह आंदोलन अब गुप्त नहीं रहा था. जयपुर की गलियों में आजादी की आहट सुनाई देने लगी थी.

जयपुर की बड़ी चौपड़, जहां होते थे धरने प्रदर्शन
जयपुर की बड़ी चौपड़, जहां होते थे धरने प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. अजमेर में दरगाह के बाहर निकाली तिरंगा रैली, मदरसों के बच्चों ने गाए देशभक्ति गीत

आजाद मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी : जयपुर में अब यह आंदोलन सड़कों पर उतर आया था, तब रियासत की पुलिस ने बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. उन पर राजद्रोह, युवाओं को भड़काने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे. इस दमन का असर यह हुआ कि आंदोलन और उग्र हो गया. छात्रों ने विरोध मार्च निकाले, धरने दिए और भोजन तक का बहिष्कार किया. बाद में युवाओं और लोगों के बढ़ते आक्रोश के चलते गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करना पड़ा.

पढे़ं. काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद जयपुर की इस हवेली में ठहरे थे 'आजाद', नहीं पकड़ पाए थे अंग्रेज

अगस्त क्रांति के बारे में जानें
अगस्त क्रांति के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

पंडित नेहरू ने कराया आजाद मोर्चा का विलय : 1945 तक लगातार आंदोलन चल रहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जयपुर दौरे पर आए. इस दौरान उन्होंने प्रजामंडल और आजाद मोर्चा दोनों दलों के नेताओं को आपस में साथ बैठाया और स्पष्ट किया कि भारत को न सिर्फ आजादी चाहिए बल्कि उसके लिए एकता और समन्वय भी आवश्यक है. इस मुलाकात का परिणाम यह हुआ कि आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय हो गया और इसके बाद 1946 में जयपुर राज्य की पहली विधानसभा की नींव रखी गई.

पढे़ं. 'खासा कोठी' का अनसुना इतिहास, यहां कभी रुकती थी महाराजा की शाही ट्रेन

जयपुर में तब कांग्रेस का ज्यादा योगदान नहीं रहा : वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी का कहना है कि महात्मा गांधी ने जब करो या मरो का नारा दिया था तब जयपुर में राजा मानसिंह द्वितीय का शासन था. उस दौरान बाबा हरिश्चंद्र शर्मा, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी जैसे युवा 20-25 साल के थे. उन्होंने महात्मा गांधी के नारे से प्रभावित होकर जन आंदोलन छेड़ दिया था. तब जयपुर के आंदोलन में कांग्रेस का इतना बड़ा योगदान नहीं था. राजस्थान में तब कांग्रेस के बड़े नेता नहीं हुआ करते थे. दौसा जिला भी तब जयपुर जिले में ही आता था.

पढे़ं. रथों के कारखाने से शिक्षा के मंदिर तक, अब खत्म हो रहा है रथखाना स्कूल का सफर

सिटी पैलेस का त्रिपोलिया गेट
सिटी पैलेस का त्रिपोलिया गेट (ETV Bharat Jaipur)

हरिश्चंद्र शर्मा निर्दलीय ही चुनाव जीते : राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन हुआ था. वहां भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था. वहां के स्थानीय नेताओं ने बिजोलिया आंदोलन के नाम पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर किया. उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन से दौलतमल भंडारी और हरिश्चंद्र शर्मा इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि 1957 में जब कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सादिक अली को जयपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ने भेजा, तब बाबा हरिश्चंद्र शर्मा निर्दलीय ही लोकसभा का चुनाव जीत गए थे.

यहां युवाओं ने लहराया था तिरंगा
यहां युवाओं ने लहराया था तिरंगा (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. आजादी के 78 साल बाद राजस्थान के एक गांव को मिली बिजली

दौलतमल भंडारी जयपुर से लोकसभा के पहले सांसद चुने गए : आजादी के बाद 1952 में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए तब दौलतमल भंडारी कांग्रेस के टिकट पर जयपुर से लोकसभा के पहले सांसद चुने गए थे. इसके बाद बाबा हरिश्चंद्र शर्मा भी 1957 में जयपुर से लोकसभा के लिए निर्दलीय चुने गए थे.
चांदपोल बाजार के पास स्थित बाबा हरिशचंद्र मार्ग इन्हीं के नाम पर है.

For All Latest Updates

TAGGED:

QUIT INDIA MOVEMENTIMPACT OF AUGUST KRANTIQUIT INDIA MOVEMENT IN JAIPURअगस्त क्रांति दिवसAUGUST KRANTI DAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.