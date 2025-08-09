जयपुर : इस साल हम आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं. यह आजादी लाखों लोगों की शहादत के बाद मिली है. आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, आज ही के दिन महात्मा गांधी ने मुंबई में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' और 'करो या मरो' का नारा दिया था. यह नारा अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और यह एक जन आंदोलन बन गया था. इसे 'अगस्त क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है. महात्मा गांधी के इस नारे के बाद देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए थे, जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे थे, ट्रेनें रोकी की जा रही थी. देशभर में जन सैलाब के सड़कों पर उतरने के बाद ब्रिटिश हुकूमत को भी लगने लगा था कि अब भारत में उनका शासन ज्यादा दिन का नहीं है. महात्मा गांधी के इस नारे का असर जयपुर में भी देखने को मिला था.

जयपुर में कुछ युवाओं ने जलाई थी क्रांति की अलख : दरअसल, महात्मा गांधी के इस नारे का असर जयपुर में भी देखने को मिला था. युवा सड़कों पर उतर आए थे. हालांकि, तब जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर बाबा हरिश्चंद्र शर्मा, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, रामकरण जोशी जैसे युवाओं ने आजाद मोर्चा का गठन कर किया था. गुलाबचंद कासलीवाल का जयपुर स्थित आवास तब संगठन का केंद्र बना और यहां गुप्त बैठकों में आंदोलन की रणनीति बनती थी.

जयपुर में युवाओं ने जलाई थी क्रांति की मशाल (ETV Bharat Jaipur)

दीवारों पर रातों-रात लिखे गए नारे : वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार डॉ. जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि आजाद मोर्चा ने सबसे पहले अपने आंदोलन में स्कूली छात्रों को जोड़ा. कॉलेज में गुप्त रूप से महात्मा गांधी के भाषणों की प्रतियां बांटी गई. दीवारों पर रातों-रात करो या मरो जिसे नारे लिखे गए. छात्रों ने हड़ताल की, कुछ युवाओं ने सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया. यह आंदोलन अब गुप्त नहीं रहा था. जयपुर की गलियों में आजादी की आहट सुनाई देने लगी थी.

जयपुर की बड़ी चौपड़, जहां होते थे धरने प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

आजाद मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी : जयपुर में अब यह आंदोलन सड़कों पर उतर आया था, तब रियासत की पुलिस ने बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. उन पर राजद्रोह, युवाओं को भड़काने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे. इस दमन का असर यह हुआ कि आंदोलन और उग्र हो गया. छात्रों ने विरोध मार्च निकाले, धरने दिए और भोजन तक का बहिष्कार किया. बाद में युवाओं और लोगों के बढ़ते आक्रोश के चलते गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करना पड़ा.

पंडित नेहरू ने कराया आजाद मोर्चा का विलय : 1945 तक लगातार आंदोलन चल रहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जयपुर दौरे पर आए. इस दौरान उन्होंने प्रजामंडल और आजाद मोर्चा दोनों दलों के नेताओं को आपस में साथ बैठाया और स्पष्ट किया कि भारत को न सिर्फ आजादी चाहिए बल्कि उसके लिए एकता और समन्वय भी आवश्यक है. इस मुलाकात का परिणाम यह हुआ कि आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय हो गया और इसके बाद 1946 में जयपुर राज्य की पहली विधानसभा की नींव रखी गई.

जयपुर में तब कांग्रेस का ज्यादा योगदान नहीं रहा : वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी का कहना है कि महात्मा गांधी ने जब करो या मरो का नारा दिया था तब जयपुर में राजा मानसिंह द्वितीय का शासन था. उस दौरान बाबा हरिश्चंद्र शर्मा, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी जैसे युवा 20-25 साल के थे. उन्होंने महात्मा गांधी के नारे से प्रभावित होकर जन आंदोलन छेड़ दिया था. तब जयपुर के आंदोलन में कांग्रेस का इतना बड़ा योगदान नहीं था. राजस्थान में तब कांग्रेस के बड़े नेता नहीं हुआ करते थे. दौसा जिला भी तब जयपुर जिले में ही आता था.

हरिश्चंद्र शर्मा निर्दलीय ही चुनाव जीते : राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन हुआ था. वहां भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था. वहां के स्थानीय नेताओं ने बिजोलिया आंदोलन के नाम पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर किया. उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन से दौलतमल भंडारी और हरिश्चंद्र शर्मा इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि 1957 में जब कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सादिक अली को जयपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ने भेजा, तब बाबा हरिश्चंद्र शर्मा निर्दलीय ही लोकसभा का चुनाव जीत गए थे.

यहां युवाओं ने लहराया था तिरंगा (ETV Bharat Jaipur)

दौलतमल भंडारी जयपुर से लोकसभा के पहले सांसद चुने गए : आजादी के बाद 1952 में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए तब दौलतमल भंडारी कांग्रेस के टिकट पर जयपुर से लोकसभा के पहले सांसद चुने गए थे. इसके बाद बाबा हरिश्चंद्र शर्मा भी 1957 में जयपुर से लोकसभा के लिए निर्दलीय चुने गए थे.

चांदपोल बाजार के पास स्थित बाबा हरिशचंद्र मार्ग इन्हीं के नाम पर है.