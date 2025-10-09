67 साल पुराना है पारस शैली नाटक 'महाराजा भर्तृहरि', घूमता सिंहासन व शीशमहल बना खास पहचान
पढ़िए अलवर की एक ऐसी विरासत के बारे में, जो दशकों से सांस्कृतिक परंपराओं को संजोए रखने का काम कर रहा है.
Published : October 9, 2025 at 3:49 PM IST
अलवर. अलवर जिला अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए विख्यात रहा है. इन्हीं परंपराओं में से एक है पूर्व महाराजा भर्तृहरि नाटक, जिसका मंचन राजर्षि अभय समाज की ओर से साल 1958 से लगातार किया जा रहा है. यह नाटक न केवल अलवर की पहचान बन चुका है, बल्कि देश में पारसी नाट्य शैली के संरक्षण का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है. भर्तृहरि नाटक की विशेषता इसकी प्रस्तुति शैली में निहित है. यह नाटक पारसी थिएटर शैली पर आधारित है, जिसमें भव्य साज-सज्जा, नाटकीय संवाद, प्रकाश व्यवस्था और संगीत का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है. नाटक के दृश्यों में महाराजा भर्तृहरि के त्याग, वैराग्य और धर्मनिष्ठा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है.
राजर्षि अभय समाज के अध्यक्ष पं. धर्मवीर शर्मा ने बताया कि 1958 में अलवर में पूर्व महाराजा भर्तृहरि नाटक की नींव रखी गई थी और तब से लेकर आज तक हर वर्ष इसे मंचित किया जा रहा है. पारसी शैली के साथ स्थानीय लोकसंस्कृति का सम्मिश्रण इस नाटक को अनोखा बनाता है. आज भी अलवर में मंचित होने वाला महाराजा भर्तृहरि नाटक पारसी शैली पर आधारित देश का एकमात्र नाटक है. इस नाटक को देखने के लिए अलवर ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, हरियाणा के रेवाड़ी व पलवल सहित अन्य स्थानों से भी लोग पहुंचते हैं. इस नाटक का मंचन रामलीला सम्पन्न होने के दो दिन बाद शुरू होकर लगातार 18 दिन तक किया जाता है. इस नाटक की खास बात यह कि प्रतिदिन रात 10 बजे शुरू होकर अगले दिन सुबह 5 बजे लगातार मंचित किया जाता है.
घूमता सिंहासन और शीशमहल बना पहचान : अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि भर्तृहरि नाटक का सबसे बड़ा आकर्षण घूमता हुआ सिंहासन और शीशमहल का सेट है. यह सिंहासन ऐतिहासिक रूप से खास है. कारण है कि नाटक मंचन के दौरान जब महाराजा भर्तृहरि अपने दरबार में प्रवेश करते हैं तो यह सिंहासन खुद चलकर उनके पास पहुंचता है. महाराजा के बैठने के बाद यह सिंहासन घूमकर वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है. शीशमहल का निर्माण मुंबई फिल्म सिटी के सेट से प्रेरणा लेकर किया गया है. समाज से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों ने पूर्व में मुंबई के फिल्मी स्टूडियो में जाकर उनकी मंच सज्जा को देखा और उसी के अनुरूप अलवर में शीशमहल का भव्य सेट तैयार करवाया. इसमें दर्पण, रंगीन शीशे और कलात्मक नक्काशी का प्रयोग किया गया है, जो मंच की भव्यता को और बढ़ा देता है.
पूर्व महाराजा जयसिंह ने भेंट किया था सिंहासन : राजर्षि अभय समाज के अध्यक्ष पं. धर्मवीर शर्मा ने बताया कि अलवर के पूर्व महाराजा जयसिंह ने अपना मूल सिंहासन अभय समाज को भेंट में दिया था. आज भी नाटक मंचन के दौरान जब भर्तृहरि के पात्र उस सिंहासन पर बैठते हैं तो दर्शकों को ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास सजीव हो उठा हो. यह नाटक पूर्व महाराजा भर्तृहरि के जीवन पर आधारित है. इस नाटक में पूर्व महाराजा भर्तृहरि के उज्जैन के राज पाठ चलाने से लेकर उनके वैराग्य धारण करने की घटनाओं का जीवंत मंचन किया जाता है. इस नाटक में दर्शाया जाता है कि कैसे पूर्व महाराजा भर्तृहरि ने राजसी जीवन का त्याग कर सन्यास और वैराग्य का मार्ग अपनाया. उनकी यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के मूल्यों और सत्य की खोज का प्रतीक भी मानी जाती है.
यह है पारसी शैली : अध्यक्ष प. धर्मवीर शर्मा ने बताया कि पारसी शैली थिएटर रंगमंच की सबसे प्राचीन शैली है. इस रंगमंच पर ऐसे पर्दे लगे हुए हैं जो ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं. इनका वजन 400 से 500 किलो तक होता है. इन पर्दों को खींचने के लिए दोनों ओर चार-चार लोगों का उपयोग किया जाता है. उन्होंने बताया कि ये पर्दे काफी पुराने हैं और इनकी समय-समय पर मरम्मत कराई जाती है. उन्होंने बताया कि पारसी शैली में कलाकारों का भारी मेकअप किया जाता है और कलाकार तेज आवाज में अपने डायलॉग बोलते हैं.
लोगों का कहना : नाटक मंचन देखने आए राजकुमार ने बताया कि वह अपने पूरे परिवार के साथ महाराज भर्तृहरि का नाटक देखने आए. इस नाटक के माध्यम से भर्तृहरि के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है. एक अन्य दर्शक भवानी ने बताया कि उज्जैन के राजा महाराजा भर्तृहरि ने अलवर के पास समाधि ली थी, जिसके कारण उनका अलवर से भी जुड़ाव रहा है. वह इससे पहले भी नाटक को देख चुके हैं. यह नाटक पूर्व महाराजा के जीवन पर आधारित है. साथ ही नाटक के पात्र भी अपने अभिनय से लोगों को आकर्षित करते हैं, जिसके चलते हर साल यहां अच्छी संख्या रहती है.