ETV Bharat / state

67 साल पुराना है पारस शैली नाटक 'महाराजा भर्तृहरि', घूमता सिंहासन व शीशमहल बना खास पहचान

अलवर. अलवर जिला अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए विख्यात रहा है. इन्हीं परंपराओं में से एक है पूर्व महाराजा भर्तृहरि नाटक, जिसका मंचन राजर्षि अभय समाज की ओर से साल 1958 से लगातार किया जा रहा है. यह नाटक न केवल अलवर की पहचान बन चुका है, बल्कि देश में पारसी नाट्य शैली के संरक्षण का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है. भर्तृहरि नाटक की विशेषता इसकी प्रस्तुति शैली में निहित है. यह नाटक पारसी थिएटर शैली पर आधारित है, जिसमें भव्य साज-सज्जा, नाटकीय संवाद, प्रकाश व्यवस्था और संगीत का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है. नाटक के दृश्यों में महाराजा भर्तृहरि के त्याग, वैराग्य और धर्मनिष्ठा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है.

राजर्षि अभय समाज के अध्यक्ष पं. धर्मवीर शर्मा ने बताया कि 1958 में अलवर में पूर्व महाराजा भर्तृहरि नाटक की नींव रखी गई थी और तब से लेकर आज तक हर वर्ष इसे मंचित किया जा रहा है. पारसी शैली के साथ स्थानीय लोकसंस्कृति का सम्मिश्रण इस नाटक को अनोखा बनाता है. आज भी अलवर में मंचित होने वाला महाराजा भर्तृहरि नाटक पारसी शैली पर आधारित देश का एकमात्र नाटक है. इस नाटक को देखने के लिए अलवर ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, हरियाणा के रेवाड़ी व पलवल सहित अन्य स्थानों से भी लोग पहुंचते हैं. इस नाटक का मंचन रामलीला सम्पन्न होने के दो दिन बाद शुरू होकर लगातार 18 दिन तक किया जाता है. इस नाटक की खास बात यह कि प्रतिदिन रात 10 बजे शुरू होकर अगले दिन सुबह 5 बजे लगातार मंचित किया जाता है.

जानिए अलवर की अनोखी विरासत के बारे में (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें. इस गांव में 60 साल से होता आ रहा है रामलीला का अनूठा मंचन, दो माह पहले शुरू होती है तैयारी

घूमता सिंहासन और शीशमहल बना पहचान : अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि भर्तृहरि नाटक का सबसे बड़ा आकर्षण घूमता हुआ सिंहासन और शीशमहल का सेट है. यह सिंहासन ऐतिहासिक रूप से खास है. कारण है कि नाटक मंचन के दौरान जब महाराजा भर्तृहरि अपने दरबार में प्रवेश करते हैं तो यह सिंहासन खुद चलकर उनके पास पहुंचता है. महाराजा के बैठने के बाद यह सिंहासन घूमकर वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है. शीशमहल का निर्माण मुंबई फिल्म सिटी के सेट से प्रेरणा लेकर किया गया है. समाज से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों ने पूर्व में मुंबई के फिल्मी स्टूडियो में जाकर उनकी मंच सज्जा को देखा और उसी के अनुरूप अलवर में शीशमहल का भव्य सेट तैयार करवाया. इसमें दर्पण, रंगीन शीशे और कलात्मक नक्काशी का प्रयोग किया गया है, जो मंच की भव्यता को और बढ़ा देता है.