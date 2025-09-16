ETV Bharat / state

दिवाली की छुट्टियों के दौरान RPSC कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा, टीचर ने किया विरोध, दी ये चेतावनी

शिक्षकों में आक्रोश ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 16, 2025 at 5:21 PM IST 4 Min Read

अजमेर : आरपीएससी की परीक्षा सारणी के खिलाफ शिक्षक विरोध में आ गए हैं. शिक्षकों ने अजमेर जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर रोष जाहिर किया. राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के बैनर तले शिक्षकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है. शिक्षकों ने आरपीएससी पर मनमर्जी का भी आरोप लगाया है. राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के प्रदेश प्रवक्ता अनुपम माथुर ने बताया कि आरपीएससी की मनमानी से प्रदेश भर में शिक्षकों में रोष व्याप्त है. आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है. हाल ही में दीपावली का अवकाश 12 अक्टूबर से शुरू हुआ है. इन अवकाश में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, फिर चाहे रविवार क्यों न हो?. ग्रीष्मकालीन अवकाश या मिड टर्म ब्रेक हो, केवल शिक्षकों को ही ड्यूटी पर लगाया जाता है, अन्य विभाग के कर्मचारी को नहीं लगाया जाता है. विरोध करने पर यह कहा जाता है कि टीचर की संख्या राजस्थान में अधिक है. शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है. ड्यूटी लगाने के बाद भी समय पर शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलता. कभी-कभी तो मिलता ही नहीं है. यह बोले राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के पदाधिकारी. (ETV Bharat Ajmer) पढ़ें. कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024, परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन