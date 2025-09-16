दिवाली की छुट्टियों के दौरान RPSC कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा, टीचर ने किया विरोध, दी ये चेतावनी
आरपीएससी की ओर से दिवाली की छुट्टियों के दौरान परीक्षा आयोजित करने को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है.
Published : September 16, 2025 at 5:21 PM IST
अजमेर : आरपीएससी की परीक्षा सारणी के खिलाफ शिक्षक विरोध में आ गए हैं. शिक्षकों ने अजमेर जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर रोष जाहिर किया. राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के बैनर तले शिक्षकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है. शिक्षकों ने आरपीएससी पर मनमर्जी का भी आरोप लगाया है.
राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के प्रदेश प्रवक्ता अनुपम माथुर ने बताया कि आरपीएससी की मनमानी से प्रदेश भर में शिक्षकों में रोष व्याप्त है. आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है. हाल ही में दीपावली का अवकाश 12 अक्टूबर से शुरू हुआ है. इन अवकाश में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, फिर चाहे रविवार क्यों न हो?. ग्रीष्मकालीन अवकाश या मिड टर्म ब्रेक हो, केवल शिक्षकों को ही ड्यूटी पर लगाया जाता है, अन्य विभाग के कर्मचारी को नहीं लगाया जाता है. विरोध करने पर यह कहा जाता है कि टीचर की संख्या राजस्थान में अधिक है. शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है. ड्यूटी लगाने के बाद भी समय पर शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलता. कभी-कभी तो मिलता ही नहीं है.
पढ़ें. कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024, परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन
शिक्षकों की मांग है कि भर्ती परीक्षा में कार्य दिवस पर ही शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए. हाल ही में शिक्षकों की ड्यूटी दीपावली की छुट्टियों के दौरान होने वाली आरपीएससी की कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा में भी लगाई जाएगी. शिक्षकों की मांग है कि इस भर्ती परीक्षा में लगी शिक्षकों की ड्यूटी को कैंसिल किया जाए, यदि शिक्षकों की मांग पर सरकार और आरपीएससी ने गौर नहीं किया तो शिक्षक राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे.
दीपावली की छुट्टियों में आरपीएससी टाले परीक्षा : राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के जिला महामंत्री मुकेश कासट ने बताया कि दीपावली की छुट्टी 12 से 19 अक्टूबर के बीच आरपीएससी कृषि विभाग की भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है. इसका विरोध करने के लिए सभी शिक्षक लामबंद हुए हैं. मध्यावधी अवकाश सरकार की ओर से शिक्षकों को मानसिक शांति के लिए प्रदान किया जाता है. इसका पूरा शोषण करके शिक्षकों की परीक्षा के दौरान दो पारियों में ड्यूटी लगा दी जाती है. आरपीएससी के रवैये को लेकर शिक्षक समुदाय में आक्रोश है. अवकाश के दौरान ही दीपावली है, जो सनातनी हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है. त्योहार पर घर में अनेक कार्य होते हैं. शिक्षकों का परीक्षा आयोजन से कोई विरोध नहीं है. कृषि विभाग की यह परीक्षा आरपीएससी नवंबर या अन्य माह में करवाएं.
पढे़ं. वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप, छात्रों का कहना- प्रश्न पत्र की पैकिंग खुली थी
शिक्षकों की यह 11 सूत्रीय मांग :
- राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर 12 से 19 अक्टूबर के बीच आयोजित परीक्षा की तिथि को बढ़ाया जाए.
- ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश, मध्यावधी अवकाश और लगभग हर रविवार को भर्ती परीक्षा में ड्यूटी लगने से शिक्षकों की दक्षता में आ रही है कमी. कार्य दिवस पर लगे ड्यूटी.
- विश्राम के लिए दिया गया रविवार का अवकाश भी शिक्षकों से छीना जा रहा है. लिहाजा क्षतिपूर्ति अवकाश देने का प्रावधान किया जाए.
- भर्ती परीक्षा में दो पारियों में 8 घंटे तक शिक्षकों की रहती है ड्यूटी, जो कानूनन गलत है.
- भर्ती परीक्षा में निर्धारित समय से 2 घंटे पहले शिक्षकों को बुलाना कोरोना काल में शुरू हुआ. अब इस नियम का कोई औचित्य नहीं. शिक्षक को परीक्षा केंद्र में 30 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है. लिहाजा परीक्षार्थियों के लिए भी 30 मिनट पहले द्वार बंद किया जाना चाहिए.
- आरपीएससी की परीक्षाओं से अजमेर के शिक्षक ज्यादा परेशान. ज्यादातर परीक्षाएं अजमेर जिला मुख्यालय पर होती हैं. लिहाजा संभागीय शहरों में भी परीक्षा आयोजित की जाए.
- आरपीएससी परीक्षाओं का मानदेय नकद शिक्षकों को मिले ताकि उन्हें पता हो कि मानदेय उन्हें किस परीक्षा के लिए दिया गया है.
- मानदेय को यूपीएससी के सामान किया जाए.
- शिक्षकों के अलावा अन्य विभागों के कार्मिकों को भी विकसित ड्यूटी पर लगाया जाए, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो.
- परीक्षा केंद्र से 15 किलोमीटर दूर पद स्थापित विक्षको को टीए, डीए दिया जाए.
- प्रतियोगी परीक्षा में एक शिक्षक की एक ही पारी में ड्यूटी लगाई जाए.