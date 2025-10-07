ETV Bharat / state

अंता में फिर होगा महामुकाबला, अब तक 2-2 बार कांग्रेस-भाजपा का कब्जा, जानिए समीकरण

त्रिकोणीय बन सकता है मुकाबला : अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया को फिर टिकट दिया जाना लगभग तय है. भाया, अंता क्षेत्र में तीन बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं. भाजपा की ओर से अभी स्थिति धुंधली बनी हुई है, लेकिन चर्चा है कि प्रभुलाल सैनी पर पार्टी फिर से दांव खेल सकती है. प्रभुलाल सैनी इस सीट से दो चुनाव लड़ चुके, जिसमे एक बार 2013 में जीत दर्ज कर वसुंधरा सरकार में मंत्री बने, हालांकि, इसके बाद 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. भाजपा में भी टिकट को लेकर रस्साकशी तेज है. संगठन में पूर्व विधायक सहित कई स्थानीय नेताओं के नामों पर मंथन कर रहा है. भाजपा नेता आनंद गर्ग और पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन विधायक टिकट की मांग कर रहे हैं, साथ ही अंता प्रधान प्रखर कौशल जो पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह कौशल के पौत्र हैं. वहीं, पूर्व छात्र नेता नरेश मीणा मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं. नरेश मीणा, प्रमोद भाया के कट्टर विरोधी माने जाते हैं. अगर कांग्रेस भाया पर दांव लगाती है तो नरेश मीणा के निर्दलीय उतरने की संभावना जताई जा रही है.

विधायक को मिली सजा तो खाली हुई ये सीट : साल 2023 के विधानसभा चुनाव में अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और भाजपा के कंवरलाल मीणा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मीणा ने जीत दर्ज की. कंवरलाल मीणा ने जनादेश के आधार पर तो जीत दर्ज कर ली, लेकिन विधायकी ज्यादा लम्बी नहीं चल पाई. मीणा को 20 साल पुराने SDM को धमकाने के मामले में कोर्ट से सजा मिलने पर विधायकी गंवानी पड़ी. विधानसभा अध्यक्ष ने 1 मई को कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म की. नियमों के अनुसार, किसी सीट के खाली होने के छह महीने के भीतर उपचुनाव करवाना अनिवार्य होता है. निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार इस सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं परिणाम 14 नवंबर 2025 को आएंगे. चुनाव आयोग ने इसकी औपचारिक अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी करने का ऐलान किया है. चुनाव विभाग के अनुसार, अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,26,227 मतदाता हैं, जिनमें 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं.

जयपुर : राजस्थान की बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी. उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई. सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी तैयारी के साथ जीत के दावे कर रही हैं. इस सीट पर साल 2023 के विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कंवरलाल मीणा ने जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2005 में SDM को धमकाने के मामले में सजा होने के बाद 1 मई 2025 को कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी गई. ऐसे में अब इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है. साल 2008 में बनी इस विधानसभा सीट अब तक चार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इस सीट पर बीजेपी-कांग्रेस मुकाबले में दो-दो बार जीतकर बराबरी पर है. पहली बार इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है.

पिछले चुनाव में कौन जीते (ETV Bharat GFX)

यह मौजूदा सरकार का 8वां उपचुनाव : प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद ये 8वां उपचुनाव होने जा रहा है. इससे पहले 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं. इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल एक सीट जीती. वहीं, एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई. जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 4 सीट पहले कांग्रेस के पास थी. इसके पास केवल एक सीट रह गई थी, पिछले साल खींवसर, देवली-उनियारा, झुंझुनू, दौसा, चौरासी, रामगढ़ और सलूंबर सीटों पर उपचुनाव हुए थे. इनमें खींवसर, देवली-उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़ और सलूंबर सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि दौसा में कांग्रेस और चौरासी में भारत आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की. अंता उपचुनाव के नतीजों से सरकार की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक पर्सेप्शन पर इसका बड़ा असर होगा. अगर बीजेपी यह सीट जीतती है तो इसे सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के रूप में देखा जाएगा. वहीं, अगर हार होती है तो विपक्ष इसे जनता की नाराजगी का संकेत बताकर हमलावर रुख अपना सकता है.

अंता सीट का समीकरण (ETV Bharat GFX)

भाजपा का 2 साल बनाम 5 साल का दावा : अंता उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा की जीत का दावा किया है. राठौड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में हर नेता एक-दूसरे से नाराज हैं. कोटा से लेकर जोधपुर तक, धारीवाल से लेकर डोटासरा तक हर जगह अंतर्कलह साफ नजर आता है. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ नाम की पार्टी रह गई है. उसकी कोई नैतिकता नहीं बची है और वह अंदरूनी कलह से पूरी तरह जूझ रही है. कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती. राठौड़ ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले दो वर्षों में जनहित के ऐतिहासिक कार्य किए हैं, फिर चाहे वो जल प्रबंधन में क्रांतिकारी सुधार हो, बिजली आपूर्ति को स्थाई और सुचारु बनाना हो, सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास करना हो, रोजगार के अवसर बढ़ाना हो या प्रदेश में निवेश लाने का मामला हो. भाजपा की भजनलाल सरकार ने हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए और हर समुदाय के लिए जनकल्याण के कार्यों को पूर्ण किया है. पांच साल में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो नहीं किया, वह भाजपा की भजनलाल सरकार ने महज दो साल में कर दिखाया है.

2 साल के शासन में जनता त्रस्त : उधर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अंता उपचुनाव में जीत का दावा किया है. डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में 2 साल के शासन में जनता त्रस्त हो चुकी है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कामों को याद कर रही है. अंता विधानसभा सीट पर हम जनता के बीच भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर जाएंगे. डोटासरा ने कहा कि अंता उपचुनाव में कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को जनता के बीच भुनाएंगे. प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है. अतिवृष्टि से लोगों की जान चली गई, फसलें बर्बाद हो गई. स्कूली बच्चों की मौत हो गई, लेकिन वहां अभी तक भी मुख्यमंत्री और मंत्री तक नहीं गए और अब एसएमएस अस्पताल का हादसा हो गया, लेकिन सरकार ने न किसानों के लिए कोई मुआवजे की घोषणा की और न ही स्कूली बच्चों के लिए कोई घोषणा की है. ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम अंता की जनता के बीच जाएंगे और पूरा विश्वास है कि अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता हमें अपना 'आशीर्वाद' देगी.