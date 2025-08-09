Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

जंगल में रहने वाले आदिवासियों का जानिए जीवन चक्र, कैसे होता है टाड विवाह - LIFE CYCLE OF TRIBALS

आदिवासियों को हमेशा से प्रकृति का पुजारी माना जाता है. अभी भी बहुत से लोग आदिवासियों की परंपरा से वाकिफ नहीं हैं.

LIFE CYCLE OF TRIBALS
आदिवासियों का जानिए जीवन चक्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2025 at 7:12 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 7:18 PM IST

3 Min Read

रायपुर: आदिवासियों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा होता है. इनका मूल जीवन जंगल पर ही निर्भर होता है. किसी भी प्रसव से पीड़ित महिला को जड़ी बूटी दिया जाता है उसके बाद लड़के का नामकरण का काम किया जाता है. उसके बाद उनका जीवन शिक्षा और दूसरी संस्कृति से जुड़ता है. बच्चों के पैदा होने के बाद उसकी शादी की भी प्रथा बहुत बेहतरीन तरीके से होती है.

आदिवासियों का जीवन चक्र: आदिवासी समाज में टाड प्रथा से विवाह होता है. जिसमें लड़की के रजस्वला होने से पहले उसका टाड विवाह कर दिया जाता है. यदि लड़की के रजस्वला होने से पहले उसका विवाह नहीं होता है तो फिर उसका विवाह नहीं होता है. इस तरह के विवाह में तीर से विवाह किया जाता है. आदिवासी संस्कृति में तीर से यदि विवाह नहीं होगा तो उस समाज के लोग फिर उस परिवार को छोड़ देंगें. आदिवासी समाज में मृत्यु संस्कार का भी अलग महत्व है. बस्तर में मुरिया समाज के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद उनकी याद में पत्थर को लगाया जाता है. इस तरह की इनकी मान्यता है कि जिनके मरने के बाद पत्थर को लगा दिया जाता है. और यह माना जाता था कि पत्थर के बढ़ने से समाज का विकास होता है.

आदिवासियों का जानिए जीवन चक्र (ETV Bharat)

जीवन जीने की अलग परंपरा: जीवन जीने की परम्परा को कैसे आदिवासी समाज जीता था, उनका घर कैसे होता था यह भी आदिवासी समाज में काफी खास होता है. कोरबा आवास को इस स्थान पर रखा गया है. आदिवासी समाज के उत्तर क्षेत्र में कटहल का फल ज्यादा है. इनके रहन सहन और घर को मिट्टी से बनाया जाता था, उसपर खप्पर लगा दिया जाता था. आदिवासी स्थापत्य कला का यह अनोखा उदाहरण है. जिसमें सब कुछ मिट्टी का ही होता था. दक्षिण क्षेत्र में खास बनावट होती है. इस क्षेत्र के लोग अपने जानवर को भी रखने के लिए अलग तरीके से निर्माण करते थे. इसके लिए मचान बना देते थे. जिससे उनके पशुधन को कोई नुकसान न हो. मचान बनाकर जानवरों को रखने का मकसद यही होता था कि कोई जंगली जानवर इनकी जान न ले पाए.

महुआ मुख्य फसल: दक्षिण क्षेत्र आदिवासी समाज में घर की बनावट भी एक समान ही होती थी. मुरिया समाज में महुआ की फसल उनके मुख्य फसल के तौर पर होती थी. जिसके पास महुआ के पेड़ होते हैं वे समाज में धनी माने जाते हैं. जिसके पास पांच पेड़ महुआ है वे समाज के अलग हैसियत के लोग होते हैं. जीवन जीने के लिए घर के जो भी सामान है उनकी भी खास बात होती थी. प्रकृति से ही लेना है और प्रकृति से ही उसके अनुसार जीना है. राज गौड़ आवास भी आदिवासियों का एक खास समाज है. इनका घर लाल दिखता है. वहां की मिट्टी लाल होती है इसलिए उस समाज के लोग अपना घर बनाते हैं, आदिवासियों के 43 समाज के लोगों में यह बिल्कुल अलग है.

विश्व आदिवासी दिवस: देश के लिए मॉडल बन रहे आदिवासी राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जानिए, तीन क्षेत्रों में बंटे राज्य की संरचना में प्रकृति प्रेम ही है जीवन का आधार
विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे सीएम, कांग्रेस ने बताया आदिवासियों का अपमान - World Tribal Day
विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर में हुआ जोरदार आयोजन, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष और दिग्गज रहे मौजूद - World Tribal Day 2024

रायपुर: आदिवासियों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा होता है. इनका मूल जीवन जंगल पर ही निर्भर होता है. किसी भी प्रसव से पीड़ित महिला को जड़ी बूटी दिया जाता है उसके बाद लड़के का नामकरण का काम किया जाता है. उसके बाद उनका जीवन शिक्षा और दूसरी संस्कृति से जुड़ता है. बच्चों के पैदा होने के बाद उसकी शादी की भी प्रथा बहुत बेहतरीन तरीके से होती है.

आदिवासियों का जीवन चक्र: आदिवासी समाज में टाड प्रथा से विवाह होता है. जिसमें लड़की के रजस्वला होने से पहले उसका टाड विवाह कर दिया जाता है. यदि लड़की के रजस्वला होने से पहले उसका विवाह नहीं होता है तो फिर उसका विवाह नहीं होता है. इस तरह के विवाह में तीर से विवाह किया जाता है. आदिवासी संस्कृति में तीर से यदि विवाह नहीं होगा तो उस समाज के लोग फिर उस परिवार को छोड़ देंगें. आदिवासी समाज में मृत्यु संस्कार का भी अलग महत्व है. बस्तर में मुरिया समाज के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद उनकी याद में पत्थर को लगाया जाता है. इस तरह की इनकी मान्यता है कि जिनके मरने के बाद पत्थर को लगा दिया जाता है. और यह माना जाता था कि पत्थर के बढ़ने से समाज का विकास होता है.

आदिवासियों का जानिए जीवन चक्र (ETV Bharat)

जीवन जीने की अलग परंपरा: जीवन जीने की परम्परा को कैसे आदिवासी समाज जीता था, उनका घर कैसे होता था यह भी आदिवासी समाज में काफी खास होता है. कोरबा आवास को इस स्थान पर रखा गया है. आदिवासी समाज के उत्तर क्षेत्र में कटहल का फल ज्यादा है. इनके रहन सहन और घर को मिट्टी से बनाया जाता था, उसपर खप्पर लगा दिया जाता था. आदिवासी स्थापत्य कला का यह अनोखा उदाहरण है. जिसमें सब कुछ मिट्टी का ही होता था. दक्षिण क्षेत्र में खास बनावट होती है. इस क्षेत्र के लोग अपने जानवर को भी रखने के लिए अलग तरीके से निर्माण करते थे. इसके लिए मचान बना देते थे. जिससे उनके पशुधन को कोई नुकसान न हो. मचान बनाकर जानवरों को रखने का मकसद यही होता था कि कोई जंगली जानवर इनकी जान न ले पाए.

महुआ मुख्य फसल: दक्षिण क्षेत्र आदिवासी समाज में घर की बनावट भी एक समान ही होती थी. मुरिया समाज में महुआ की फसल उनके मुख्य फसल के तौर पर होती थी. जिसके पास महुआ के पेड़ होते हैं वे समाज में धनी माने जाते हैं. जिसके पास पांच पेड़ महुआ है वे समाज के अलग हैसियत के लोग होते हैं. जीवन जीने के लिए घर के जो भी सामान है उनकी भी खास बात होती थी. प्रकृति से ही लेना है और प्रकृति से ही उसके अनुसार जीना है. राज गौड़ आवास भी आदिवासियों का एक खास समाज है. इनका घर लाल दिखता है. वहां की मिट्टी लाल होती है इसलिए उस समाज के लोग अपना घर बनाते हैं, आदिवासियों के 43 समाज के लोगों में यह बिल्कुल अलग है.

विश्व आदिवासी दिवस: देश के लिए मॉडल बन रहे आदिवासी राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जानिए, तीन क्षेत्रों में बंटे राज्य की संरचना में प्रकृति प्रेम ही है जीवन का आधार
विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे सीएम, कांग्रेस ने बताया आदिवासियों का अपमान - World Tribal Day
विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर में हुआ जोरदार आयोजन, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष और दिग्गज रहे मौजूद - World Tribal Day 2024
Last Updated : August 9, 2025 at 7:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TAD PRATHA IN TRIBAL SOCIETYTRIBAL SOCIETY OF INDIAMURIA HABITATआदिवासियों का जानिए जीवन चक्रLIFE CYCLE OF TRIBALS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.