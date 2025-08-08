करनाल: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर नई टैरिफ नीति लागू की गई है, जिसमें देश पर 50% टैरिफ लगाया गया है. भारत से अमेरिका में बड़े स्तर पर सामान निर्यात होता है. इस निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहता है. हरियाणा से इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर क्षेत्र के सामान बड़ी मात्रा में अमेरिका पहुंचते हैं. डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाने के बाद अब पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत से अमेरिका में निर्यात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाने से क्या प्रभाव पड़ेगा ? ईटीवी भारत ने कुछ राइस मिल उद्योग के लोगों से बातचीत की, पुलिस के साथ-साथ किसानों से भी बातचीत की गई, उनके विचार जानें.

हरियाणा के बासमती और मोटा चावल का बड़ा खरीदार है अमेरिका

हरियाणा से अमेरिका में निर्यात की अगर बात करें तो बड़े स्तर पर बासमती चावल और मोटा चावल दोनों निर्यात किए जाते हैं. ऐसे में इस व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए चिंता बनी हुई है कि 50% टैरिफ लगाने के बाद यह व्यापार किस तरह प्रभावित होगा. हरियाणा में सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यातक जिला करनाल है, जहां बड़े पैमाने पर किसान बासमती धान की खेती करते हैं और यहीं से राइस मिलर अमेरिका में बासमती चावल निर्यात करते हैं.

चावल कारोबार अमेरिकी टैरिफ की मार में (Etv Bharat)

50% टैरिफ लगाने से चावल निर्यात पर होगा प्रभाव

राइस मिलर हरियाणा संगठन के मेंबर राकेश ने कहा कि अमेरिका के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने से चावल के निर्यात पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं किसानों को नुकसान नहीं होने दूंगा लेकिन चावल व्यापार में जहां किसान खेती करके उसको तैयार करते हैं. तो वहीं चावल व्यापारी राइस मिलर भी इससे जुड़े हुए हैं. हालांकि अभी के लिए यह कहना मुश्किल है कि उसका कितना प्रभाव चावल व्यापार पर होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इसका प्रभाव अवश्य रहेगा, क्योंकि उसके दाम ज्यादा हो पाएंगे. जिसका कंपटीशन करना मुश्किल हो पाएगा और ऐसे में निर्यात का स्तर घट सकता है.

अमेरिका में कितना होता है चावल निर्यात

राइस मिलर राकेश ने बताया कि हरियाणा से बड़े स्तर पर अमेरिका में बासमती चावल और निर्यात किया जाता है, इसके साथ-साथ दूसरा चावल भी अमेरिका में भेजा जाता है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बासमती चावल इतना लोकप्रिय है कि अमेरिका में काफी पसंद किया जाता है. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका को 3.08 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया गया था. देश से कुल 59.42 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया गया, जिसमें अकेले अमेरिका को 3.08 लाख मैट्रिक टन बासमती चावल निर्यात हुआ था. जबकि 2022-23 में अमेरिका को 3.15 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया गया. पिछले 2 साल के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के साथ निर्यात में गिरावट आ रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका निर्यात टैरिफ की वजह से ओर कम हो सकता है.

किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने टैरिफ को बताया गुंडागर्दी

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूंनी ने कहा कि अमेरिका का भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाना सरेआम गुंडागर्दी है. लेकिन पीएम मोदी का स्टैंड सराहनीय है. उन्होंने कहा कि देश वासी भी अमेरिकी कम्पनियों-उत्पादों का बहिष्कार करें. किसान नेता गुरनाम सिंह चढूंनी कहते है कि ट्रंप का यह कदम अन्यायपूर्ण है. हालांकि अमेरिका भारत में कारोबार कर रहा है. गुरनाम का कहना है कि प्रधानमंत्री ने टैरिफ के प्रति जो स्टैंड लिया, पूरा देश उनके स्टैंड पर सहयोग करेगा. भारत को सख्ती के साथ काम लेना चाहिए. भारत में अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार किया जाना चाहिए.

किसानों की क्या है राय

किसान नेता गुनी प्रकाश ने कहा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़कर एक गलत संदेश दिया गया है. हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहमत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टैरिफ बढ़ने से वो भारत के किसानों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने देंगे. हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में टैरिफ को लेकर किसानों को कोई समस्या नहीं होगी.

भारत के एग्रीकल्चर फील्ड में घुसना चाहते हैं ट्रंप

किसानों का कहना है कि भारत में एग्रीकल्चर फील्ड में काफी अच्छी ग्रोथ है और इस टैरिफ के जरिए वो भारत की एग्रीकल्चर फील्ड में अपना कदम जमाना चाहते हैं. लेकिन हमें पीएम मोदी पर भरोसा है कि वो हमें नुकसान नहीं होने देंगे और इस बढ़े हुए टैरिफ से कृषि और इससे जुड़े हुए किसी भी उद्योग को प्रभावित नहीं होने देंगे.

