ETV Bharat / state

चांदी असली है या नकली ऐसे करें पहचान, घर पर इन तरीकों से गहनों को दे नई चमक - KNOW HOW TO IDENTIFY REAL SILVER

चांदी असली की ऐसे करें पहचान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : April 15, 2025 at 1:57 PM IST | Updated : April 15, 2025 at 2:25 PM IST 3 Min Read

शिमला: चांदी सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि एक विरासत है. आयुर्वेद में इसे "रोग हरण" माना गया है. ऐसा कहा जाता है कि चांदी के बर्तन में रखा पानी शरीर को शुद्ध करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. आसान शब्दों में कहे तो चांदी न केवल एक कीमती धातु है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में इसका खास स्थान है. त्योहारों, शादी-ब्याह और धार्मिक अवसरों पर चांदी के गहनों की मांग हमेशा बनी रहती है, लेकिन जैसे-जैसे इसकी मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे नकली चांदी बेचने और गहने चमकाने के नाम पर ठगी करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. आज हम आपको बताएंगे कि असली चांदी की पहचान कैसे करें. और साथ ही ये भी जानेंगे कि घर पर ही चांदी के गहनों को कैसे साफ व चमकाया जा सकता है. धीर ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक धीर ने कहा, "आज भी कई ग्राहक नकली चांदी को असली समझकर खरीद लेते हैं या गहनों की पॉलिशिंग के नाम पर नुकसान झेलते हैं. ग्राहकों को हमेशा हॉलमार्क वाली चांदी खरीदनी चाहिए और पॉलिशिंग जैसे काम किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचना चाहिए". चांदी असली है या नकली ऐसे करें पहचान (ETV Bharat) असली चांदी की पहचान कैसे करें? 1. हॉलमार्क की जांच: 925 अंकित हॉलमार्क प्रमाणिकता का संकेत होता है. 2. चुंबक परीक्षण: चांदी चुंबक से नहीं चिपकती है. 3. बर्फ के टुकड़े से टेस्ट: असली चांदी बर्फ में तेजी से पिघलती है.

4. ध्वनि परीक्षण: असली चांदी में एक मधुर झंकार होती है. 5. रंग और चमक: असली चांदी की चमक हल्की मटमैली होती है. चांदी के गहने चमकाने के नाम पर ठगी से कैसे बचें? धीर ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक धीर बताते हैं कि आजकल चांदी को नई जैसी चमकाने के बहाने कई लोग गहने लेकर गायब हो जाते हैं या उनमें नकली धातु मिलाकर लौटा देते हैं. इसलिए केवल विश्वसनीय और रजिस्टर्ड ज्वेलर्स से ही सफाई कराएं. बिना पक्की रसीद वाले लोगों से बचें. पॉलिशिंग के समय कोशिश करें कि गहनों की आपकी निगरानी में सफाई हो. अगर गहने मामूली मटमैले हो गए हैं, तो उन्हें घर पर ही साफ किया जा सकता है. घर पर इन तरीकों से चांदी के गहनों को दे नई चमक (ETV Bharat) घर पर ही कैसे चमकाएं चांदी के गहने?

1. बेकिंग सोड़ा और नींबू से सफाई: थोड़ा बेकिंग सोडा लें, उसमें नींबू निचोड़ें और गहनों पर हल्के हाथों से रगड़ें. 2. टूथपेस्ट ट्रिक: सफेद टूथपेस्ट से चांदी को ब्रश या कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें. 3. एल्युमिनियम फॉयल, नमक और बेकिंग सोडा से सोखना: एक कटोरे में गर्म पानी, एल्युमिनियम फॉयल, नमक और बेकिंग सोडा डालें. फिर उसमें कुछ देर गहनों को डुबो कर रखें. 4. सिरका और बेकिंग सोडा में डुबाना: एक कटोरी में सिरका और बेकिंग सोडा मिलाकर गहनों को कुछ मिनट डुबोएं.



ध्यान रहे कि हर उपाय के बाद गहनों को साफ पानी से धोना और मुलायम कपड़े से पोंछना जरूरी है. धीर ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक धीर की सलाह के अनुसार, यदि ग्राहक थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो ना केवल ठगी से बचा जा सकता है, बल्कि अपने चांदी के गहनों की देखभाल भी खुद की जा सकती है. सही जानकारी और सावधानी से चांदी को वर्षों तक नई जैसी चमकदार बनाए रखा जा सकता है. ये भी पढ़ें: हर चमकती चीज सोना नहीं होती, गोल्ड असली है या नकली ऐसे करें पहचान?

शिमला: चांदी सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि एक विरासत है. आयुर्वेद में इसे "रोग हरण" माना गया है. ऐसा कहा जाता है कि चांदी के बर्तन में रखा पानी शरीर को शुद्ध करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. आसान शब्दों में कहे तो चांदी न केवल एक कीमती धातु है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में इसका खास स्थान है. त्योहारों, शादी-ब्याह और धार्मिक अवसरों पर चांदी के गहनों की मांग हमेशा बनी रहती है, लेकिन जैसे-जैसे इसकी मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे नकली चांदी बेचने और गहने चमकाने के नाम पर ठगी करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. आज हम आपको बताएंगे कि असली चांदी की पहचान कैसे करें. और साथ ही ये भी जानेंगे कि घर पर ही चांदी के गहनों को कैसे साफ व चमकाया जा सकता है. धीर ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक धीर ने कहा, "आज भी कई ग्राहक नकली चांदी को असली समझकर खरीद लेते हैं या गहनों की पॉलिशिंग के नाम पर नुकसान झेलते हैं. ग्राहकों को हमेशा हॉलमार्क वाली चांदी खरीदनी चाहिए और पॉलिशिंग जैसे काम किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचना चाहिए". चांदी असली है या नकली ऐसे करें पहचान (ETV Bharat) असली चांदी की पहचान कैसे करें? 1. हॉलमार्क की जांच: 925 अंकित हॉलमार्क प्रमाणिकता का संकेत होता है. 2. चुंबक परीक्षण: चांदी चुंबक से नहीं चिपकती है. 3. बर्फ के टुकड़े से टेस्ट: असली चांदी बर्फ में तेजी से पिघलती है. 4. ध्वनि परीक्षण: असली चांदी में एक मधुर झंकार होती है. 5. रंग और चमक: असली चांदी की चमक हल्की मटमैली होती है. चांदी के गहने चमकाने के नाम पर ठगी से कैसे बचें? धीर ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक धीर बताते हैं कि आजकल चांदी को नई जैसी चमकाने के बहाने कई लोग गहने लेकर गायब हो जाते हैं या उनमें नकली धातु मिलाकर लौटा देते हैं. इसलिए केवल विश्वसनीय और रजिस्टर्ड ज्वेलर्स से ही सफाई कराएं. बिना पक्की रसीद वाले लोगों से बचें. पॉलिशिंग के समय कोशिश करें कि गहनों की आपकी निगरानी में सफाई हो. अगर गहने मामूली मटमैले हो गए हैं, तो उन्हें घर पर ही साफ किया जा सकता है. घर पर इन तरीकों से चांदी के गहनों को दे नई चमक (ETV Bharat) घर पर ही कैसे चमकाएं चांदी के गहने?

1. बेकिंग सोड़ा और नींबू से सफाई: थोड़ा बेकिंग सोडा लें, उसमें नींबू निचोड़ें और गहनों पर हल्के हाथों से रगड़ें. 2. टूथपेस्ट ट्रिक: सफेद टूथपेस्ट से चांदी को ब्रश या कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें. 3. एल्युमिनियम फॉयल, नमक और बेकिंग सोडा से सोखना: एक कटोरे में गर्म पानी, एल्युमिनियम फॉयल, नमक और बेकिंग सोडा डालें. फिर उसमें कुछ देर गहनों को डुबो कर रखें. 4. सिरका और बेकिंग सोडा में डुबाना: एक कटोरी में सिरका और बेकिंग सोडा मिलाकर गहनों को कुछ मिनट डुबोएं.



ध्यान रहे कि हर उपाय के बाद गहनों को साफ पानी से धोना और मुलायम कपड़े से पोंछना जरूरी है. धीर ज्वेलर्स के मालिक अभिषेक धीर की सलाह के अनुसार, यदि ग्राहक थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो ना केवल ठगी से बचा जा सकता है, बल्कि अपने चांदी के गहनों की देखभाल भी खुद की जा सकती है. सही जानकारी और सावधानी से चांदी को वर्षों तक नई जैसी चमकदार बनाए रखा जा सकता है. ये भी पढ़ें: हर चमकती चीज सोना नहीं होती, गोल्ड असली है या नकली ऐसे करें पहचान?

Last Updated : April 15, 2025 at 2:25 PM IST