यूपी में जाति का 'खेला': 28 पिछड़े, 19 दलित, 12 कुर्मी... एक क्लिक में जानिए- 80 सीटों पर किस बिरादरी के कितने सांसद - Caste Mathematics Of Mps In Up

उत्तर प्रदेश में कौन सी जाति के सांसद जीते ( PHOTO Credits ETV BHARAT )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का PDA फाॅर्मूला चला और सूबे में सपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं. समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक फाॅर्मूले के आधार पर प्रत्याशियों को उतारा था और 37 सीटों पर कामयाब रही. कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपना पिछला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई और मात्र 33 सीटों पर सिमट गई. इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक दल ने दो सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि अपना दल और आजाद समाज पार्टी ने एक-एक सीट जीती है. अब एक नजर डालते हैं कौन सी सीट पर किस समाज के लोग संसद तक पहुंचे हैं. लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा पिछड़े समाज के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. और इनकी संख्या सभी दलों को मिलाकर 28 तक पहुंच रही है. जबकि इसके बाद दलित समाज से आने वाले प्रत्याशियों ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है. सबसे चौकाने वाले नतीजे अयोध्या सीट पर आए. जहां सामान्य सीट होने के बाद भी सपा ने यहां से दलित समाज के प्रत्याशी उतारकर बड़ा दांव खेला. और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के लल्लू सिंह को बड़े अंतर से चुनाव हार दिया. सुरक्षित सीटों में विपक्षी दलों ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है जबकि बीजेपी मात्र 8 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है. इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने नगीना सुरक्षित सीट पर जीत दर्ज की है. अन्य समाज की बात करें तो, कुर्मी समाज के 12 सांसदों ने जीत दर्ज की है. जबकि अखिलेश यादव परिवार के पांच यादव सदस्यों ने जीत दर्ज की है. ब्राह्मण समाज से 10 सांसद निर्वाचित हुए हैं. क्षत्रिय समाज से नौ सदस्य निर्वाचित हुए हैं. इसके साथ ही भूमिहार समाज से आने वाले दो सांसद निर्वाचित हुए हैं. अति पिछड़े निषाद जाति से तीन सांसद निर्वाचित हुए हैं, जाट समाज से चार सांसद निर्वाचित हुए हैं. सांसाद का नाम/ क्षेत्र पार्टी जाति इकरा हसन,कैराना सपा मुस्लिम हरेंद्र सिंह मलिक, मुजफ्फरनगर सपा जाट रुचि वीरा, मुरादाबाद सपा पिछड़ा मोहिबुल्लाह हसन नदवी, रामपुर सपा मुस्लिम जियाउर रहमान,संभल सपा मुस्लिम अक्षय यादव,फिरोजाबाद सपा यादव डिंपल यादव, मैनपुरी सपा यादव देवेश शाक्य, एटा सपा पिछड़ा आदित्य यादव, बदायूं सपा यादव नीरज मोर्य,आंवला सपा पिछड़ा उत्कर्ष वर्मा,खीरी सपा पिछड़ा आनंद भदौरिया,धौरहरा सपा ठाकुर जितेंद्र कुमार दोहरे,इटावा सपा दलित अखिलेश यादव, कन्नौज सपा यादव आर के चौधरी, मोहनलालगंज सपा दलित नारायण दास अहिरवार,जालौन सपा दलित राजेंद्र सिंह लोधी, हमीरपुर सपा पिछड़ा कृष्णा देवी पटेल, बांदा सपा पिछड़ा नरेश उत्तम पटेल, फतेहपुर सपा पिछड़ा पुष्पेंद्र सरोज, कौशांबी सपा दलित अवधेश प्रसाद,फैजाबाद सपा दलित राम भुवाल निषाद, सुल्तानपुर सपा पिछड़ा एसपी सिंह पटेल, प्रतापगढ़ सपा पिछड़ा लालजी वर्मा, अंबेडकर नगर सपा पिछड़ा राम शिरोमणि वर्मा, श्रावस्ती सपा पिछड़ा राम प्रसाद चौधरी, बस्ती सपा पिछड़ा लक्ष्मीकांत निषाद, संत कबीर नगर सपा पिछड़ा दरोगा प्रसाद सरोज, लालगंज सपा दलित धर्मेंद्र यादव, लालगंज सपा दलित बाबू सिंह कुशवाहा, जौनपुर सपा पिछड़ा प्रिया सरोज, मछली शहर सपा दलित राजीव राय, घोसी सपा भूमिहार रमाशंकर राजभर, सलेमपुर सपा पिछड़ा सनातन पांडे, बलिया सपा ब्राह्मण अफजाल अंसारी, गाजीपुर सपा मुस्लिम वीरेंद्र सिंह, चंदौली सपा ठाकुर छोटे लाल, रॉबर्ट्सगंज सपा दलित राहुल गांधी, रायबरेली कांग्रेस ब्राह्मण किशोरी लाल शर्मा, अमेठी कांग्रेस ब्राह्मण इमरान मसूद, सहारनपुर कांग्रेस मुस्लिम उज्जवल रमण सिंह, इलाहाबाद कांग्रेस भूमिहार तनुज पुनिया, बाराबंकी कांग्रेस दलित राकेश राठौर, सीतापुर कांग्रेस पिछड़ा नरेंद्र मोदी, वाराणसी बीजेपी पिछड़ा राजनाथ सिंह, लखनऊ बीजेपी ठाकुर अरुण गोविल,मेरठ बीजेपी वैश्य कंवर सिंह तंवर, अमरोहा बीजेपी पिछड़ा अतुल गर्ग,गाजियाबाद बीजेपी वैश्य हेमामालिनी, मथुरा बीजेपी जाट महेश शर्मा, गौतमबुद्धनगर बीजेपी ब्राह्मण अनूप वाल्मीकि, हाथरस बीजेपी दलित भोला सिंह, बुलंदशहर बीजेपी दलित एसपी सिंह बघेल, आगरा बीजेपी दलित

राजकुमार चाहर, फतेहपुर सिकरी बीजेपी जाट छत्रपाल सिंह गंगवार, बरेली बीजेपी पिछड़ा जितिन प्रसाद, पीलीभीत बीजेपी ब्राह्मण जयप्रकाश रावत, हरदोई बीजेपी दलित साक्षी महाराज, उन्नाव बीजेपी पिछड़ा मुकेश राजपूत, फर्रुखाबाद बीजेपी ठाकुर रमेश अवस्थी, कानपुर बीजेपी ब्राह्मण देवेंद्र सिंह, अकबरपुर बीजेपी ठाकुर अनुराग शर्मा, झांसी बीजेपी ब्राह्मण करण भूषण, कैसरगंज बीजेपी ठाकुर जगदंबिका पाल, डुमरियागंज बीजेपी पिछड़ा आनंद कुमार, बहराइच बीजेपी दलित पंकज चौधरी, महराजगंज बीजेपी पिछड़ा रवि किशन, गोरखपुर बीजेपी ब्राह्मण विजय कुमार दुबे, कुशीनगर बीजेपी ब्राह्मण शशांक मणि त्रिपाठी, देवरिया बीजेपी ब्राह्मण कमलेश पासवान, बांसगांव बीजेपी दलित कीर्तिवर्धन सिंह, गोंडा बीजेपी ठाकुर प्रवीण पटेल, फूलपुर बीजेपी पिछड़ा विनोद बिंद, भदोही बीजेपी दलित सतीश गौतम, अलीगढ़ बीजेपी ब्राह्मण अरुण सागर, शाहजहांपुर बीजेपी दलित अशोक रावत, मिश्रिख बीजेपी दलित राजकुमार सांगवान, बागपत रालोद जाट चंदन चौहान, बिजनौर रालोद जाट अनुप्रिया पटेल, मिर्जापुर अद(स) पिछड़ा ये भी पढ़ें:कांग्रेस के साथ से सपा को यूपी में मिली अब तक की सबसे बड़ी जीत, 37 सीटों के साथ वोट प्रतिशत भी 33% हुआ

