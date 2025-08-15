ETV Bharat / state

बारिश के बाद डेंगू के मामले बढ़े, क्या वैक्सीन है असरदार, जानिए विशेषज्ञ की राय - DENGUE VACCINE

डेंगू के लिए डेंगवैक्सिया और क्युडेंगा नाम की दो वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है.

DENGUE VACCINE
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2025 at 4:05 PM IST

जयपुर: बारिश के बाद राजस्थान में मौसमी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है. खासकर डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी का असर इस मौसम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. हर साल बड़ी संख्या में लोग डेंगू की चपेट में आते हैं और अस्पतालों में भर्ती होते हैं. अब डेंगू के बचाव के लिए वैक्सीन भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विशेषज्ञ भविष्य के लिए बड़ी उम्मीद मानते हैं. डेंगवैक्सिया (Dengvaxia) और क्युडेंगा (Qdenga) नाम की दो वैक्सीन से डेंगू से सुरक्षा का दावा किया जा रहा है.

डेंगू से जंग में वैक्सीन बनी उम्मीद: सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि डेंगवैक्सिया और क्युडेंगा दोनों वैक्सीन डेंगू के सभी वेरिएंट्स पर असरदार हैं. उनके अनुसार यह वैक्सीन अलग-अलग तरीके से काम करती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इस तरह तैयार करती हैं कि जब असली वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम तुरंत उसे पहचान लेता है और नष्ट कर देता है.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

कैसे काम करती हैं डेंगू की वैक्सीन: डॉक्टर मनोज शर्मा बताते हैं कि डेंगू वैक्सीन शरीर में वायरस के कमजोर रूप को डालती है. इससे इम्यून सिस्टम वायरस की पहचान करना सीख जाता है, जब भविष्य में असली वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तुरंत उसे रोक देती है. इस वजह से या तो बीमारी होती ही नहीं या फिर हल्की होती है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है. यही वजह है कि वैक्सीन को डेंगू से लड़ाई में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

DENGUE VACCINE
डेंगू के लिए वैक्सीन (ETV Bharat GFX)

प्रदेश में डेंगू का बढ़ता खतरा: प्रदेश में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं. चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक डेंगू के 643 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इनमें सबसे ज्यादा 98 केस जयपुर जिले से सामने आए हैं. अजमेर, कोटा और बीकानेर जिलों में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. हर दिन नए मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं. राहत की बात यह है कि अब तक इस बीमारी से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है.

डेंगू के लक्षण और बचाव
डेंगू के लक्षण और बचाव (ETV Bharat GFX)

डेंगू के लक्षणों पर सतर्क रहें: डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं और मरीज को लगातार परेशान करते हैं, इसलिए इस मौसम में किसी भी व्यक्ति को अगर तेज बुखार हो तो उसे हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और डेंगू की जांच कराएं.

राजस्थान में डेंगू के मामले
राजस्थान में डेंगू के मामले (ETV Bharat GFX)

बचाव ही सबसे बड़ा उपाय: डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि इस समय डेंगू से बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है. घर और आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि वहीं मच्छर पनपते हैं. मच्छरदानी का प्रयोग करें और बाहर निकलते समय शरीर को पूरी तरह ढककर रखें. साथ ही यदि डेंगू जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें. समय रहते इलाज मिलने से डेंगू से बचाव संभव है.

