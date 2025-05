ETV Bharat / state

गैस एजेंसी में 11 लाख डूबे तो अलीगढ़ का देवेंद्र शर्मा बन गया डॉक्टर डेथ, ग्रामीण बोले- 33 साल से नहीं आया गांव - WHO IS DOCTOR DEATH

डॉक्टर डेथ कैसे बना सीरियल किलर. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 6:30 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 6:37 PM IST 5 Min Read

अलीगढ़: देश के सबसे कुख्यात अपराधियों में शामिल डॉ. देवेंद्र शर्मा उर्फ ‘डॉक्टर डेथ’ एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे राजस्थान के दौसा जिले से गिरफ्तार किया है, जहां वह एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था. 67 वर्षीय डॉ. देवेंद्र शर्मा का नाम 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक के आरंभ तक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट और सीरियल किलिंग के मामलों में कुख्यात रहा है. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी. पटना से की थी BAMS की पढ़ाईः देवेंद्र शर्मा मूल रूप से अलीगढ़ जिले के छर्रा क्षेत्र स्थित गांव पुरैनी का रहने वाला है. उसके पिता देवकीनंदन शर्मा की 18 साल पहले और मां की करीब 55 साल पहले मौत हो चुकी है. गांववालों के अनुसार, देवेंद्र ने बुलंदशहर में इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने के बाद पटना से बीएएमएस (आयुर्वेदिक डॉक्टर) की डिग्री ली. इसके बाद अलीगढ़ और राजस्थान में क्लीनिक खोला था. ग्रामीणों से जानिए डॉक्टर डेथ की कहानी. (Video Credit; ETV Bharat) ठगी से अपराध की ओर मुड़ाः गांव पुरैनी के रहने वाले राम वीर शर्मा के मुताबिक, 1994 में गैस एजेंसी की डीलरशिप के लिए आवेदन करने के दौरान उसे 11 लाख रुपये की ठगी का सामना करना पड़ा था. इसी धोखे ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया. इसके बाद उसने छर्रा और रामपुर में फर्जी गैस एजेंसियां खोलीं और ट्रक लूटने वाला गैंग बना लिया. पुलिस ने फर्जी एजेंसी को पकड़ा और जेल भेज दिया था. तब ग्रामीणों को पहली बार देवेंद्र के अपराध के बारे में पता चला था. डॉक्टर डेथ का अपराधनामा. (Photo Credit; ETV Bharat)

किडनी रैकेट और फर्जी क्लीनिकों का जालः जेल से जमानत पर छूटने के बाद देवेंद्र किडनी ट्रांसप्लांट गैंग से जुड़ गया. उसने करीब 200 लोगों से किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर एडवांस में रकम ली. 1998 से 2004 के बीच उसने डॉ. अमित के साथ मिलकर अवैध रूप से ट्रांसप्लांट किए. वह दिल्ली और गुरुग्राम के अस्पतालों में फर्जी दस्तावेजों के जरिये यह काला कारोबार करता था. हर एक ट्रांसप्लांट में उसे 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे. गांव पुरैनी में देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ का घर. (Photo Credit; ETV Bharat) टैक्सी ड्राइवरों की निकलता था किडनीः डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पर 125 से अधिक लोगों की किडनी अवैध रूप से निकालने और 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुका है. देवेंद्र शर्मा टैक्सी ड्राइवरों को घर किराए पर ले जाकर उनकी किडनी निकालता और बाद में उनकी हत्या कर शवों को मगरमच्छों से भरी हाजरा नहर में फेंक देता था. 33 सालों से नहीं आया गांवः पुरैनी गांव में उसकी गिरफ्तारी पर किसी को हैरानी नहीं है. ग्रामीण रामवीर शर्मा के अनुसार, देवेंद्र शर्मा 33 साल पहले गांव छोड़कर राजस्थान चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया. बीच-बीच में पुलिस जरूर उसकी तलाश में गांव आती रहती है. देवेंद्र के भाई भाई सुरेंद्र शर्मा CISF में दरोगा हैं और कासिमपुर पावर हाउस में तैनात हैं. राजनीतिक संबंध और प्रवचन की आड़ः राजस्थान में रहते हुए उसके संबंध कांग्रेस नेताओं से भी जुड़े. वहां उसने दौसा जिले में “जनता क्लीनिक” के नाम से एक फर्जी क्लीनिक खोला और टावर लगवाने के नाम पर लोगों से 11 लाख रुपये की ठगी की. डॉ. देवेंद्र शर्मा के खिलाफ 21 हत्याओं के मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है. दिल्ली के सात मामलों में उसे उम्रकैद और गुरुग्राम के एक मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है. इसी मामले में डॉक्टर डेथ तिहाड़ जेल में बंद था. पैरोल पर निकला और फरार हो गयाः 9 जून 2023 को देवेंद्र शर्मा दो माह के पैरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आया, लेकिन फरार हो गया. दिल्ली पुलिस के डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार, इससे पहले भी 2020 में भी वह पैरोल पर बाहर निकलने के बाद गायब हो गया था और उसे छह महीने बाद फिर गिरफ्तार किया गया था. आश्रम में पुजारी बनकर छिपते हुए वह प्रवचन देता था. छर्रा थाने का हिस्ट्रीशीटरः अलीगढ़ के छर्रा थाने में देवेंद्र शर्मा नाम 1994 से हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज है. दिल्ली से पैरोल पर रिहा होने के बाद उसने गांव में हाजिरी लगाई थी और इसी दौरान अपनी पुश्तैनी 7 बीघा जमीन का बैनामा भी किया था. एसपी देहात अमृत जैन ने बताया कि देवेंद्र थाना छर्रा का हिस्ट्रीशीटर है. उसे पर 1994 में पहला मामला थाना बरला में कातिलाना हमले का दर्ज हुआ था. इसके बाद FIR की सूची बढ़ती चली गई. डॉ देवेंद्र पर हत्या की सनक सवार थी. इसके लिए वह खास तौर पर टैक्सी ड्राइवर को निशाना बनाता था. वह टैक्सी बुक करता और फिर ड्राइवर की हत्या कर देता था. इसे भी पढ़ें-टैक्सी ड्राइवरों की हत्या कर मगरमच्छों को खिलाने वाला 'डॉक्टर डेथ' गिरफ्तार; आश्रम में साधु बनकर छिपा था कातिल

Last Updated : May 21, 2025 at 6:37 PM IST