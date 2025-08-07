Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय - HEALTH TIPS

त्योहारों के साथ जायके के शौकीन लोगों के लिए डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी की राय जानिए क्या कहती हैं.

त्योहारों में पेट का रखें ख्याल
त्योहारों में पेट का रखें ख्याल (ETV Bharat Symbolic)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 12:11 PM IST

5 Min Read

जयपुर : रक्षाबंधन के साथ ही देश में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है. इसके बाद तीज, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ और दिवाली तक घर-घर में मिठाइयों और स्वादिष्ट पकवानों की भरमार रहती है. ऐसे में स्वाद के चक्कर में सेहत और पाचन तंत्र पर असर पड़ना आम बात है. डाइटिशियन नेहा यदुवंशी मानती हैं कि त्योहारों में पेट और सेहत का ध्यान रखने के लिए थोड़ी सावधानी और समझदारी बेहद जरूरी है. त्योहारों में स्वाद और खुशियों के साथ-साथ सेहत को भी प्राथमिकता देना जरूरी है. डाइटिशियन की मानें तो संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित वॉक और पर्याप्त नींद के साथ आप बिना किसी परेशानी के त्योहारों का आनंद ले सकते हैं.

ओवरईटिंग से बचें : त्योहारों के मौसम में स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखना मुश्किल नहीं है. हेल्दी थाली, सब्जी और संतुलित भोजन इसका बेहतर उदाहरण हैं. त्योहारों में तरह-तरह के व्यंजन और मिठाइयां देखकर अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं. नेहा सलाह देती हैं कि प्लेट में उतना ही लें जितना भूख हो, और छोटे-छोटे हिस्सों में बार-बार खाएं. त्योहारों में खाने की विविधता भले ही आकर्षक हो, लेकिन ओवरईटिंग से बचना सबसे जरूरी है. खास तौर पर संतुलित पोषण, फाइबर, पानी और हल्की-फुल्की गतिविधियां बुनियादी उपाय हैं.

डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

पढे़ं. पथरी से हो सकता है बचाव, आयुर्वेद में है कारगर उपाय

रात में हल्का खाएं : नेहा यदुवंशी कहती हैं कि अगर ओवरईटिंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में अगले कुछ दिनों में फास्टिंग के जरिए उसे बैलेंस किया जा सकता है. इसके अलावा मखाने, नट्स और मिलेट्स को हल्का सेक कर खाने से शरीर को पर्याप्त और हेल्दी एनर्जी भी मिलती है. बैलेंस डाइट हमेशा जरूरी होती है, ऐसे में रागी का सूप, वेजिटेबल सूप, मूंग दाल का सूप, खिचड़ी और वेजिटेबल दलिया भी डिनर का बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जो दिन के गरिष्ठ खाने के बाद रात के वक्त पेट की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

पांच चीजों का रखें ख्याल
पांच चीजों का रखें ख्याल (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. कोलेस्ट्रॉल को क्यों कहा जाता है साइलेंट किलर, जानिए कैसे रखें इसे काबू

मिठाई और तली-भुनी चीजों में संतुलन : नेहा यदुवंशी कहती हैं कि लड्डू, गुलाब जामुन, गुजिया और नमकीन पकोड़े जैसे आइटम्स स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनमें चीनी, तेल और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है. रोजाना ज्यादा मीठा या तली-भुनी चीजें खाने से वजन बढ़ने के साथ-साथ ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी प्रभावित हो सकता है. बेहतर होगा कि मिठाइयों की जगह ड्राई फ्रूट्स, खजूर या गुड़ से बनी चीजों को प्राथमिकता दें. खास तौर पर बाजार में तैयार खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए. वे अपनी एक रेसीपी को साझा करते हुए कहती हैं कि सीड लेस डेट्स (खजूर) लेकर उसे मिक्सी में बारीक पीस लेना चाहिए. इसमें (बिना तेल-घी) के हल्के भुने हुए सूखे मेवे मिलाकर डार्क चॉकलेट के साथ मिलाकर छोटे-छोटे लड्डू तैयार करते इन्हें सर्व किया.

पढे़ं. बारिश के मौसम में छोटी से चूक से बिगड़ सकती है सेहत, जानें क्या खाएं और किससे करें परहेज

पानी और फाइबर का सेवन बढ़ाएं : देर तक काम करना और लगातार मेहमानों का आना-जाना शरीर को थका सकता है. ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. साथ ही, फाइबर युक्त फल, सलाद और अंकुरित अनाज शामिल करने से पाचन तंत्र सही रहता है और कब्ज जैसी समस्या से बचाव होता है. देर रात भोजन करने के दौरान हल्की डाइट लें. शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें. इसमें कभी दालचीनी, लौंग, सौंफ-जीरा और इलायची डालकर डिटॉक्स वाटर बना लें, जिससे शरीर से नुकसानदायक पदार्थ बाहर किए जा सकते हैं. ये हमारे पेट को स्वस्थ रखता है. लेमन ग्रास टी और जिंजर लेमन टी का भी सेवन किया जा सकता है. वे कहती हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य हानिकारक पेय पदार्थों की जगह घर में बने शरबत और नींबू पानी के साथ-साथ नारियल पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है.

पढे़ं. बारिश के मौसम में खुद को ऐसे रखें स्वस्थ, खान-पान का रखें विशेष ध्यान

एक्टिव रहें : त्योहारों में व्यस्तता के कारण लोग वॉक या एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, जिससे कैलोरी बर्न नहीं हो पाती. डाइटिशियन नेहा की सलाह है कि दिन में कम से कम 20-30 मिनट तेज चाल से चलें या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें. साथ ही त्योहार के दौरान वर्क आउट और जिम जाना मुमकिन नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में घर के कामकाज में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहकर वॉक की जा सकती है. रात देर तक जागने और सुबह जल्दी उठने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. कोशिश करें कि त्योहारों में भी कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें.

पढे़ं. बारिश के मौसम में चर्म रोग बढ़ने की संभावना, जानें कारण, लक्षण और उपाय

पांच प्रमुख सलाह :

  1. खाने की मात्रा का नियंत्रण रखें. प्लेट भरकर न लें, भूख के अनुसार भोजन लें. धीरे‑धीरे खाएं
  2. मीठा और तला हुआ कम करें. पकोड़े और भारी तेल वाले विकल्प से बचें
  3. पानी और फाइबर बढ़ाएं, खूब पानी लें, फल, सलाद और अंकुरित अनाज से पाचन सक्रिय रखें
  4. हल्की गतिविधि रखें. त्योहारों में वॉक या योग करें. रोज 20‑30 मिनट शरीर चुस्त रखेगा
  5. अच्छी नींद लें. शरीर को आराम और ऊर्जा दोनों मिलेंगी.

जयपुर : रक्षाबंधन के साथ ही देश में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है. इसके बाद तीज, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ और दिवाली तक घर-घर में मिठाइयों और स्वादिष्ट पकवानों की भरमार रहती है. ऐसे में स्वाद के चक्कर में सेहत और पाचन तंत्र पर असर पड़ना आम बात है. डाइटिशियन नेहा यदुवंशी मानती हैं कि त्योहारों में पेट और सेहत का ध्यान रखने के लिए थोड़ी सावधानी और समझदारी बेहद जरूरी है. त्योहारों में स्वाद और खुशियों के साथ-साथ सेहत को भी प्राथमिकता देना जरूरी है. डाइटिशियन की मानें तो संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित वॉक और पर्याप्त नींद के साथ आप बिना किसी परेशानी के त्योहारों का आनंद ले सकते हैं.

ओवरईटिंग से बचें : त्योहारों के मौसम में स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखना मुश्किल नहीं है. हेल्दी थाली, सब्जी और संतुलित भोजन इसका बेहतर उदाहरण हैं. त्योहारों में तरह-तरह के व्यंजन और मिठाइयां देखकर अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं. नेहा सलाह देती हैं कि प्लेट में उतना ही लें जितना भूख हो, और छोटे-छोटे हिस्सों में बार-बार खाएं. त्योहारों में खाने की विविधता भले ही आकर्षक हो, लेकिन ओवरईटिंग से बचना सबसे जरूरी है. खास तौर पर संतुलित पोषण, फाइबर, पानी और हल्की-फुल्की गतिविधियां बुनियादी उपाय हैं.

डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

पढे़ं. पथरी से हो सकता है बचाव, आयुर्वेद में है कारगर उपाय

रात में हल्का खाएं : नेहा यदुवंशी कहती हैं कि अगर ओवरईटिंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में अगले कुछ दिनों में फास्टिंग के जरिए उसे बैलेंस किया जा सकता है. इसके अलावा मखाने, नट्स और मिलेट्स को हल्का सेक कर खाने से शरीर को पर्याप्त और हेल्दी एनर्जी भी मिलती है. बैलेंस डाइट हमेशा जरूरी होती है, ऐसे में रागी का सूप, वेजिटेबल सूप, मूंग दाल का सूप, खिचड़ी और वेजिटेबल दलिया भी डिनर का बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जो दिन के गरिष्ठ खाने के बाद रात के वक्त पेट की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

पांच चीजों का रखें ख्याल
पांच चीजों का रखें ख्याल (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. कोलेस्ट्रॉल को क्यों कहा जाता है साइलेंट किलर, जानिए कैसे रखें इसे काबू

मिठाई और तली-भुनी चीजों में संतुलन : नेहा यदुवंशी कहती हैं कि लड्डू, गुलाब जामुन, गुजिया और नमकीन पकोड़े जैसे आइटम्स स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनमें चीनी, तेल और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है. रोजाना ज्यादा मीठा या तली-भुनी चीजें खाने से वजन बढ़ने के साथ-साथ ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी प्रभावित हो सकता है. बेहतर होगा कि मिठाइयों की जगह ड्राई फ्रूट्स, खजूर या गुड़ से बनी चीजों को प्राथमिकता दें. खास तौर पर बाजार में तैयार खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए. वे अपनी एक रेसीपी को साझा करते हुए कहती हैं कि सीड लेस डेट्स (खजूर) लेकर उसे मिक्सी में बारीक पीस लेना चाहिए. इसमें (बिना तेल-घी) के हल्के भुने हुए सूखे मेवे मिलाकर डार्क चॉकलेट के साथ मिलाकर छोटे-छोटे लड्डू तैयार करते इन्हें सर्व किया.

पढे़ं. बारिश के मौसम में छोटी से चूक से बिगड़ सकती है सेहत, जानें क्या खाएं और किससे करें परहेज

पानी और फाइबर का सेवन बढ़ाएं : देर तक काम करना और लगातार मेहमानों का आना-जाना शरीर को थका सकता है. ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. साथ ही, फाइबर युक्त फल, सलाद और अंकुरित अनाज शामिल करने से पाचन तंत्र सही रहता है और कब्ज जैसी समस्या से बचाव होता है. देर रात भोजन करने के दौरान हल्की डाइट लें. शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें. इसमें कभी दालचीनी, लौंग, सौंफ-जीरा और इलायची डालकर डिटॉक्स वाटर बना लें, जिससे शरीर से नुकसानदायक पदार्थ बाहर किए जा सकते हैं. ये हमारे पेट को स्वस्थ रखता है. लेमन ग्रास टी और जिंजर लेमन टी का भी सेवन किया जा सकता है. वे कहती हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य हानिकारक पेय पदार्थों की जगह घर में बने शरबत और नींबू पानी के साथ-साथ नारियल पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है.

पढे़ं. बारिश के मौसम में खुद को ऐसे रखें स्वस्थ, खान-पान का रखें विशेष ध्यान

एक्टिव रहें : त्योहारों में व्यस्तता के कारण लोग वॉक या एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, जिससे कैलोरी बर्न नहीं हो पाती. डाइटिशियन नेहा की सलाह है कि दिन में कम से कम 20-30 मिनट तेज चाल से चलें या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें. साथ ही त्योहार के दौरान वर्क आउट और जिम जाना मुमकिन नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में घर के कामकाज में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहकर वॉक की जा सकती है. रात देर तक जागने और सुबह जल्दी उठने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. कोशिश करें कि त्योहारों में भी कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें.

पढे़ं. बारिश के मौसम में चर्म रोग बढ़ने की संभावना, जानें कारण, लक्षण और उपाय

पांच प्रमुख सलाह :

  1. खाने की मात्रा का नियंत्रण रखें. प्लेट भरकर न लें, भूख के अनुसार भोजन लें. धीरे‑धीरे खाएं
  2. मीठा और तला हुआ कम करें. पकोड़े और भारी तेल वाले विकल्प से बचें
  3. पानी और फाइबर बढ़ाएं, खूब पानी लें, फल, सलाद और अंकुरित अनाज से पाचन सक्रिय रखें
  4. हल्की गतिविधि रखें. त्योहारों में वॉक या योग करें. रोज 20‑30 मिनट शरीर चुस्त रखेगा
  5. अच्छी नींद लें. शरीर को आराम और ऊर्जा दोनों मिलेंगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

STAY FIT DURING FESTIVAL SEASONHEALTH TIPS FOR FESTIVAL SEASONत्योहारों में सेहत का ख्यालHEALTH TIPS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

एक शख्स कितने तत्काल टिकट बुक कर सकता है? जानें क्या है रेलवे का नियम ?

एक से ज्यादा वोटर ID रखना पड़ सकता है भारी, खानी पड़ सकती है जेल की हवा, बचने के लिए करें ये काम

रक्षाबंधन इस बार बेहद शुभ! जानें कब तक रहेगी भद्रा और कब बांधें राखी

गैस छोड़ने से ब्लड प्रेशर होता है कम, दिल के मरीजों के लिए भी फार्टिंग फायदेमंद, जानें वैज्ञानिकों की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.