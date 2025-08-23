गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के रमजीता गांव निवासी पूर्व सांसद और 'शेर-ए-बिहार' के नाम से प्रसिद्ध काली प्रसाद पांडेय का शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को रात 9:30 बजे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया. वह पिछले कुछ महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. उनके निधन की खबर से पूरे गोपालगंज जिले और बिहार के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है.

परिवार में पसरा मातम: काली प्रसाद पांडेय अपने पीछे पत्नी मंजू माला, भाई और बीजेपी के पूर्व एमएलसी आदित्य नारायण पांडेय, बेटों पंकज कुमार पांडेय, धीरज कुमार पांडेय और बबलू पांडेय सहित पूरा परिवार छोड़ गए हैं. उनके निधन की खबर सुनते ही परिवार और समर्थकों में गम का माहौल छा गया.

जंगल पार्टी के खिलाफ उठाई थी आवाज: रमजीता गांव के भगन पांडेय के पुत्र काली प्रसाद पांडेय ने युवावस्था में ही गंडक नदी के आसपास जंगल पार्टी के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए युवाओं का संगठन बनाया था. उनकी इस पहल ने उन्हें स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया और उनके साहस ने उन्हें एक अलग पहचान दी.

1980 में शुरू हुआ राजनीतिक सफर: काली प्रसाद पांडेय ने 1980 में गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 से 1984 तक वे बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

जेल से संसद तक का ऐतिहासिक सफर: 1984 के लोकसभा चुनाव में काली प्रसाद पांडेय ने जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा. उस समय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नगीना राय को रिकॉर्ड मतों से हराकर लोकसभा में प्रवेश किया. उनके समर्थकों का नारा “जेल का फाटक टूटेगा, काली पांडेय छूटेगा” उस दौर का प्रतीक बन गया.

काली प्रसाद पांडेय का राजनीतिक सफर: 1984 में जीत के बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ कार्य किया. उनका राजनीतिक जीवन यहीं तक सीमित नहीं रहा. 2003 में वे लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) में गए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता जैसे अहम पदों पर योगदान दिया. 2020 में उन्होंने कांग्रेस में वापसी की और कुचायकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली.

'शेर-ए-बिहार' की उपाधि: अपने साहस, नेतृत्व और समाज में प्रभाव के कारण काली प्रसाद पांडेय को 'शेर-ए-बिहार' की उपाधि मिली. उनकी बाहुबली छवि ने उन्हें बिहार ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत में भी चर्चित कर दिया.

शहाबुद्दीन के गुरु और सियासी प्रभाव: पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय का बिहार की राजनीति में गहरा असर था. पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन उन्हें अपना गुरु मानते थे. हालांकि उनकी मुलाकात बाद के वर्षों में हुई, लेकिन शहाबुद्दीन अक्सर अपनी बातों में पांडेय के पुराने कारनामों का जिक्र करते थे. यह रिश्ता पांडेय के बिहार की सियासत में प्रभुत्व और प्रभाव को उजागर करता है.

फिल्म 'प्रतिघात' से प्रेरित किरदार: 1987 में आई फिल्म 'प्रतिघात' के खलनायक 'काली प्रसाद' के किरदार को काली पांडेय से प्रेरित माना जाता है. हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन गोपालगंज और आसपास के लोग इसे उनकी छवि का सिनेमाई रूपांतरण मानते रहे. उनकी यह छवि उनके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाती थी.

कई दलों में रहे सक्रिय: काली प्रसाद पांडेय का राजनीतिक सफर कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा. निर्दलीय जीत के बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए. बाद में उन्होंने राजद और लोजपा जैसे दलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई. हालांकि, बाद में वे फिर से कांग्रेस में लौट आए, लेकिन आखिरी चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली.

विवादों से भी रहा नाता: काली पांडेय का नाम कई विवादों से भी जुड़ा रहा. 1989 में पटना जंक्शन पर नगीना राय पर हुए बम हमले में उनका नाम सामने आया था. कई अन्य आरोप भी उन पर लगे, लेकिन कोई भी आरोप अदालत में साबित नहीं हो सका. इसके बावजूद उनकी राजनीतिक साख बरकरार रही.

नेताओं ने दी श्रद्धांजलि: काली प्रसाद पांडेय के निधन पर सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन, विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडेय, विधायक कुसुम देवी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह, राजद जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश गर्ग सहित कई नेताओं और समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उनकी मृत्यु को बिहार की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है.

