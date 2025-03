ETV Bharat / state

होली पर भांग का हैंगओवर कैसे उतारा जा सकता है? जानिए एक्सपर्ट सलाह - GET RID OF THE HANGOVER OF BHAANG

भांग का हैंगओवर कैसे उतारा जा सकता है जानिए एक्सपर्ट सलाह ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : Mar 12, 2025, 10:00 PM IST

नई दिल्ली: जिस तरह होली का त्योहार रंग, पिचकारी और गुलाल के बिना अधूरा है. उसी प्रकार होली का पर्व स्वादिष्ट व्यंजन जैसे दही भल्ले, लड्डू, पकौड़े, मिठाई और ठंडाई के बिना पूरा नहीं होता. मगर कई लोग ठंडाई में भांग मिला देते हैं जिसका नशा देर तक बना रहता है, जो शरीर में थकान और आलस्य को बढ़ा देता है. वैसे तो किसी भी तरह का नशा सेहत के लिए हानिकारक होता है. लेकिन होली के दिन कई लोग जाने अनजाने में भांग का सेवन कर लेते हैं. इसके कारण उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे स्थिति में वह चाह कर भी खुद को सामान्य नहीं कर पाते. कई लोग तो अफरातफरी में अस्पताल तक पहुंच जाते हैं. इस बाबत भांग के हैंगओवर को कैसे कम किया जा सकता है? भांग का नशा कम करने के लिए 7 से 8 नेचुरल टिप्स? किस स्थिति में जाएँ अस्पताल? और सेहत के लिए कितना हानिकारक है भांग का नशा? इन सभी सवालों पर ETV भारत ने डायटिशियन प्रियंका जायसवाल से विस्तृत बातचीत की. आइये जानतें हैं उन्होंने क्या बताया? घरेलू नुस्खों से भांग का हैंगओवर हो सकता है कम: प्रियंका जायसवाल ने बताया कि घरेलू नुस्खों से भांग का हैंगओवर कम किया जा सकता है. अगर आप भांग के नशे को काम करना चाहते हैं तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बेहद जरुरी है. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए. जैसे पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और जूस. यह सभी चीजें आपको हाइड्रेट रखेंगी, साथ ही मिनरल्स भी देंगी. जिससे जल्द ही हैंगओवर सामान्य हो पायेगा. इसके अलावा आप ORS घोल का भी सेवन कर सकते हैं. इसको पानी में मिला कर धीरे धीरे पीना चाहिए. इससे भी स्थिति जल्द सामान्य हो पायेगी. होली पर भांग का हैंगओवर उतारने के जानिए तरीके (ETV BHARAT)